Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đầu tháng 11, loạt ngân hàng VPBank, Techcombank, LPBank, PVcombank,... tăng lãi suất tiết kiệm

12-11-2025 - 08:30 AM | Tài chính - ngân hàng

Hàng loạt các ngân hàng điều chỉnh lãi suất tiết kiệm kể từ đầu tháng 11 đến nay.

Lãi suất tiết kiệm KienlongBank

Ngân hàng KienlongBank vừa chính thức điều chỉnh lãi suất huy động kể từ ngày 11/11, sau gần 8 tháng giữ nguyên biểu lãi suất. Theo đó, ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-4 tháng thêm 0,2%/năm và lãi suất kỳ hạn 6-7 tháng cũng tăng 0,2%/năm. 

Điều đáng chú ý là KienlongBank lại giảm 0,1%/năm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 8-9 tháng, trong khi giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn còn lại. Mức điều chỉnh này được áp dụng chung cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức.

Theo bảng lãi suất tiết kiệm trực tuyến mới cập nhật, khách hàng cá nhân gửi kỳ hạn 1-5 tháng được hưởng mức 3,9%/năm. Lãi suất kỳ hạn 6 tháng hiện là 5,3%/năm, trong khi kỳ hạn 8–9 tháng chỉ còn 5,1%/năm. Các kỳ hạn 10-11 tháng vẫn ở mức 5,3%/năm, và mức cao nhất là 5,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Những kỳ hạn dài hơn, từ 13-36 tháng, được niêm yết ở mức 5,45%/năm.

Đối với khách hàng tổ chức, lãi suất huy động trực tuyến của KienlongBank thấp hơn từ 0,1-0,3%/năm so với khách hàng cá nhân. Cụ thể, kỳ hạn 1-5 tháng có lãi suất 3,7%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 5,2%/năm; kỳ hạn 7 tháng là 5,3%/năm; kỳ hạn 8 tháng 5%/năm; kỳ hạn 9 tháng 4,9%/năm; kỳ hạn 10-11 tháng 5%/năm; kỳ hạn 12 tháng 5,2%/năm; kỳ hạn 13-15 tháng 5,05%/năm và kỳ hạn 17-36 tháng 5,15%/năm.

Lãi suất tiết kiệm LPBank

Ngân hàng LPBank cũng đã điều chỉnh biểu lãi suất huy động trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân kể từ ngày 10/11. Cụ thể, kỳ hạn 1–5 tháng tăng 0,3%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng tăng 0,2%/năm; kỳ hạn 18-60 tháng tăng 0,1%/năm, trong khi kỳ hạn 12–16 tháng được giữ nguyên. 

Sau khi điều chỉnh, LPBank niêm yết lãi suất trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ ở mức 3,9%/năm cho kỳ hạn 1 tháng; 4%/năm cho kỳ hạn 2 tháng; 4,2%/năm cho kỳ hạn 3–5 tháng; 5,3%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng; 5,4%/năm cho kỳ hạn 12-16 tháng và cao nhất là 5,5%/năm với kỳ hạn 18–60 tháng.

Lãi suất tiết kiệm Techcombank

Techcombank vừa công bố biểu lãi suất huy động trực tuyến mới dành cho khách hàng cá nhân. Lãi suất kỳ hạn 1–2 tháng tăng 0,2%/năm lên 3,95%/năm; kỳ hạn 3 tháng tăng 0,3%/năm lên 4,75%/năm – mức tối đa theo quy định đối với tiền gửi dưới 6 tháng. Lãi suất kỳ hạn 4–5 tháng được điều chỉnh tăng thêm 0,4%/năm, lên 4,35%/năm. Các kỳ hạn 12–36 tháng cũng đồng loạt tăng thêm 0,2%/năm, theo đó kỳ hạn 12 tháng mới nhất đạt 5,75%/năm và kỳ hạn 13–36 tháng là 5,25%/năm. 

Ngân hàng giữ nguyên lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 6–11 tháng, trong đó kỳ hạn 6 tháng là 5,45%/năm và kỳ hạn 7–11 tháng ở mức 4,95%/năm. Đây là lần tăng lãi suất thứ hai liên tiếp chỉ trong ít ngày, sau đợt điều chỉnh hồi cuối tháng 10, khi Techcombank nâng 0,3%/năm cho kỳ hạn 1–2 tháng và 6–36 tháng, cùng mức tăng 0,2%/năm cho kỳ hạn 3–5 tháng.

Lãi suất tiết kiệm BaoViet Bank

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) cũng chính thức tăng lãi suất tiền gửi sau hơn 7 tháng giữ nguyên biểu lãi suất. Theo biểu lãi suất trực tuyến mới nhất, kỳ hạn 1 tháng tăng 0,5%/năm lên 4%/năm; kỳ hạn 2 tháng tăng mạnh 0,6%/năm lên 4,2%/năm. Trong khi đó, lãi suất các kỳ hạn 3, 4, 5 tháng cùng tăng thêm 0,1%/năm, lần lượt niêm yết tại 4,45%/năm, 4,5%/năm và 4,6%/năm. 

BaoViet Bank giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn từ 6–36 tháng, với mức 5,45%/năm cho kỳ hạn 6–8 tháng; 5,5%/năm cho kỳ hạn 9–11 tháng; 5,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và cao nhất là 5,9%/năm cho kỳ hạn 13–36 tháng.

Lãi suất tiết kiệm PVcombank

Ngân hàng PVcombank cũng là một trong những đơn vị điều chỉnh lãi suất tiết kiệm đầu tháng 11. Đây là lần đầu tiên sau hơn 1 năm (kể từ tháng 8/2024) nhà băng này thay đổi biểu lãi suất. 

Theo biểu lãi suất trực tuyến mới, PVcombank đồng loạt tăng thêm 0,5%/năm cho tất cả kỳ hạn từ 1–36 tháng. Với mức tăng này, lãi suất huy động cao nhất lên đến 6,3%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 15–36 tháng, hiện là mức cao nhất trên thị trường. 

Chi tiết, kỳ hạn 1 tháng lên 3,80%/năm; 2 tháng lên 3,90%/năm; 3 tháng lên 4,10%/năm; 4 tháng lên 4,20%/năm; 5 tháng lên 4,30%/năm; từ 6 tháng lên 5,00%/năm; từ 7–11 tháng lên 5,20%/năm; 12 tháng lên 5,60%/năm và 13 tháng lên 5,80%/năm.

Lãi suất tiết kiệm VPBank

Ngay từ đầu tháng 11, ngân hàng VPBank đã điều chỉnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy. Hiện, lãi suất tiết kiệm tại quầy dao động trong khoảng 4,2–5,4%/năm. So với tháng 10, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm trực tiếp tại VPBank đang được niêm yết như sau: kỳ hạn 1 tháng tăng 0,3%, đạt 4,2%/năm; kỳ hạn 3 tháng tăng 0,3%, đạt 4,2%/năm; kỳ hạn 6–11 tháng tăng 0,3% lên mức 5,1%/năm; các kỳ hạn trên 12 tháng tăng 0,3%, đạt 5,3%/năm; và kỳ hạn 24–36 tháng tăng 0,3%, đạt 5,4%/năm.

Đầu tháng 11, loạt ngân hàng VPBank, Techcombank, LPBank, PVcombank,... tăng lãi suất tiết kiệm- Ảnh 1.

Bảng tổng hợp lãi suất tiết kiệm của một số ngân hàng.

 Cuối ngày 11/11: Giá vàng nhẫn, vàng miếng tăng tới 2 triệu đồng/lượng 

Đức Anh

An ninh tiền tệ

Sự kiện: Xu hướng dòng tiền 2025

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng Nhà nước dự định nâng trạng thái vàng của loạt nhà băng

Ngân hàng Nhà nước dự định nâng trạng thái vàng của loạt nhà băng Nổi bật

Hôm nay 11/11/2025, thêm hai ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm

Hôm nay 11/11/2025, thêm hai ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm Nổi bật

Lãi suất tiết kiệm tăng, thị trường bất động sản chịu tác động gì?

Lãi suất tiết kiệm tăng, thị trường bất động sản chịu tác động gì?

08:18 , 12/11/2025
Sáng 12/11: Giá vàng nhẫn, vàng miếng quay đầu giảm

Sáng 12/11: Giá vàng nhẫn, vàng miếng quay đầu giảm

08:18 , 12/11/2025
Thị trường tiền số hôm nay, 11-11: Giá Bitcoin bất ngờ lao dốc, chuyện gì đang xảy ra?

Thị trường tiền số hôm nay, 11-11: Giá Bitcoin bất ngờ lao dốc, chuyện gì đang xảy ra?

23:12 , 11/11/2025
Vì sao giá vàng bật tăng trở lại?

Vì sao giá vàng bật tăng trở lại?

18:14 , 11/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên