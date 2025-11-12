Đầu tháng 11, loạt ngân hàng VPBank, Techcombank, LPBank, PVcombank,... tăng lãi suất tiết kiệm

Lãi suất tiết kiệm KienlongBank

Ngân hàng KienlongBank vừa chính thức điều chỉnh lãi suất huy động kể từ ngày 11/11, sau gần 8 tháng giữ nguyên biểu lãi suất. Theo đó, ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-4 tháng thêm 0,2%/năm và lãi suất kỳ hạn 6-7 tháng cũng tăng 0,2%/năm.

Điều đáng chú ý là KienlongBank lại giảm 0,1%/năm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 8-9 tháng, trong khi giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn còn lại. Mức điều chỉnh này được áp dụng chung cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức.

Theo bảng lãi suất tiết kiệm trực tuyến mới cập nhật, khách hàng cá nhân gửi kỳ hạn 1-5 tháng được hưởng mức 3,9%/năm. Lãi suất kỳ hạn 6 tháng hiện là 5,3%/năm, trong khi kỳ hạn 8–9 tháng chỉ còn 5,1%/năm. Các kỳ hạn 10-11 tháng vẫn ở mức 5,3%/năm, và mức cao nhất là 5,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Những kỳ hạn dài hơn, từ 13-36 tháng, được niêm yết ở mức 5,45%/năm.

Đối với khách hàng tổ chức, lãi suất huy động trực tuyến của KienlongBank thấp hơn từ 0,1-0,3%/năm so với khách hàng cá nhân. Cụ thể, kỳ hạn 1-5 tháng có lãi suất 3,7%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 5,2%/năm; kỳ hạn 7 tháng là 5,3%/năm; kỳ hạn 8 tháng 5%/năm; kỳ hạn 9 tháng 4,9%/năm; kỳ hạn 10-11 tháng 5%/năm; kỳ hạn 12 tháng 5,2%/năm; kỳ hạn 13-15 tháng 5,05%/năm và kỳ hạn 17-36 tháng 5,15%/năm.

Lãi suất tiết kiệm LPBank

Ngân hàng LPBank cũng đã điều chỉnh biểu lãi suất huy động trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân kể từ ngày 10/11. Cụ thể, kỳ hạn 1–5 tháng tăng 0,3%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng tăng 0,2%/năm; kỳ hạn 18-60 tháng tăng 0,1%/năm, trong khi kỳ hạn 12–16 tháng được giữ nguyên.

Sau khi điều chỉnh, LPBank niêm yết lãi suất trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ ở mức 3,9%/năm cho kỳ hạn 1 tháng; 4%/năm cho kỳ hạn 2 tháng; 4,2%/năm cho kỳ hạn 3–5 tháng; 5,3%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng; 5,4%/năm cho kỳ hạn 12-16 tháng và cao nhất là 5,5%/năm với kỳ hạn 18–60 tháng.

Lãi suất tiết kiệm Techcombank

Techcombank vừa công bố biểu lãi suất huy động trực tuyến mới dành cho khách hàng cá nhân. Lãi suất kỳ hạn 1–2 tháng tăng 0,2%/năm lên 3,95%/năm; kỳ hạn 3 tháng tăng 0,3%/năm lên 4,75%/năm – mức tối đa theo quy định đối với tiền gửi dưới 6 tháng. Lãi suất kỳ hạn 4–5 tháng được điều chỉnh tăng thêm 0,4%/năm, lên 4,35%/năm. Các kỳ hạn 12–36 tháng cũng đồng loạt tăng thêm 0,2%/năm, theo đó kỳ hạn 12 tháng mới nhất đạt 5,75%/năm và kỳ hạn 13–36 tháng là 5,25%/năm.

Ngân hàng giữ nguyên lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 6–11 tháng, trong đó kỳ hạn 6 tháng là 5,45%/năm và kỳ hạn 7–11 tháng ở mức 4,95%/năm. Đây là lần tăng lãi suất thứ hai liên tiếp chỉ trong ít ngày, sau đợt điều chỉnh hồi cuối tháng 10, khi Techcombank nâng 0,3%/năm cho kỳ hạn 1–2 tháng và 6–36 tháng, cùng mức tăng 0,2%/năm cho kỳ hạn 3–5 tháng.

Lãi suất tiết kiệm BaoViet Bank

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) cũng chính thức tăng lãi suất tiền gửi sau hơn 7 tháng giữ nguyên biểu lãi suất. Theo biểu lãi suất trực tuyến mới nhất, kỳ hạn 1 tháng tăng 0,5%/năm lên 4%/năm; kỳ hạn 2 tháng tăng mạnh 0,6%/năm lên 4,2%/năm. Trong khi đó, lãi suất các kỳ hạn 3, 4, 5 tháng cùng tăng thêm 0,1%/năm, lần lượt niêm yết tại 4,45%/năm, 4,5%/năm và 4,6%/năm.

BaoViet Bank giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn từ 6–36 tháng, với mức 5,45%/năm cho kỳ hạn 6–8 tháng; 5,5%/năm cho kỳ hạn 9–11 tháng; 5,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và cao nhất là 5,9%/năm cho kỳ hạn 13–36 tháng.

Lãi suất tiết kiệm PVcombank

Ngân hàng PVcombank cũng là một trong những đơn vị điều chỉnh lãi suất tiết kiệm đầu tháng 11. Đây là lần đầu tiên sau hơn 1 năm (kể từ tháng 8/2024) nhà băng này thay đổi biểu lãi suất.

Theo biểu lãi suất trực tuyến mới, PVcombank đồng loạt tăng thêm 0,5%/năm cho tất cả kỳ hạn từ 1–36 tháng. Với mức tăng này, lãi suất huy động cao nhất lên đến 6,3%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 15–36 tháng, hiện là mức cao nhất trên thị trường.

Chi tiết, kỳ hạn 1 tháng lên 3,80%/năm; 2 tháng lên 3,90%/năm; 3 tháng lên 4,10%/năm; 4 tháng lên 4,20%/năm; 5 tháng lên 4,30%/năm; từ 6 tháng lên 5,00%/năm; từ 7–11 tháng lên 5,20%/năm; 12 tháng lên 5,60%/năm và 13 tháng lên 5,80%/năm.

Lãi suất tiết kiệm VPBank

Ngay từ đầu tháng 11, ngân hàng VPBank đã điều chỉnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy. Hiện, lãi suất tiết kiệm tại quầy dao động trong khoảng 4,2–5,4%/năm. So với tháng 10, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm trực tiếp tại VPBank đang được niêm yết như sau: kỳ hạn 1 tháng tăng 0,3%, đạt 4,2%/năm; kỳ hạn 3 tháng tăng 0,3%, đạt 4,2%/năm; kỳ hạn 6–11 tháng tăng 0,3% lên mức 5,1%/năm; các kỳ hạn trên 12 tháng tăng 0,3%, đạt 5,3%/năm; và kỳ hạn 24–36 tháng tăng 0,3%, đạt 5,4%/năm.