Ngân hàng MB đăng ký mua 45,76 triệu cổ phiếu chào bán của MBS

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã: MBB, sàn HoSE) vừa đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm của CTCP Chứng khoán MB (MBS).



Theo đó, MB đăng ký thực hiện 381,37 triệu quyền mua tương đương 45,76 triệu cổ phiếu do MBS phát hành thêm. Giá trị giao dịch dự kiến 457,64 tỷ đồng.

Giao dịch dự kiến thực hiện trong ngày 17/10/2025. Nếu hoàn tất, MB sẽ nâng sở hữu lên 427,13 triệu cổ phiếu MBS.

Hiện MBS đang triển khai chào bán 68,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:12 (cổ đông sở hữu 100 quyền được mua 12 cổ phiếu cổ phiếu mới).

Danh sách cổ đông được chốt ngày 25/9/2025. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 3-23/10/2025. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 3-15/10/2025.

Cổ phiếu được tự do chuyển nhượng. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về 687,3 tỷ đồng. Trong đó công ty sẽ dùng 150 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh, bảo lãnh phát hành và 537 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn cho vay margin.

Nếu tiếp tục hoàn tất đợt chào bán này, MBS sẽ nâng vốn điều lệ lên mức 6.587,1 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, MBS sẽ tiếp tục phát hành 8,59 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 85,9 tỷ đồng thu được, công ty dự kiến dùng để bổ sung vốn cho hoạt động margin.

50% số lượng cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 03 năm và 50% còn lại bị hạn chế chuyển nhượng trong 05 năm.

MBS đã công bố danh sách 322 cán bộ nhân viên dự kiến được mua cổ phiếu ESOP đợt này. Trong đó, ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT dự kiến được phân phối nhiều nhất với 570.000 cổ phiếu; Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Phan Phương Anh dự mua 528.194 cổ phiếu; Thành viên HĐQT Nguyễn Minh Hằng, Phạm Xuân Thanh mỗi người dự mua 200.000 cổ phiếu...

Trong diễn biến khác, MBS vừa công bố nghị quyết thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành trái phiếu ra công chúng lần 1 năm 2025 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 30/NQ-MBS- HĐQT ngày 25/3/2025.

Theo nghị quyết trên, MBS dự kiến phát hành tối đa 10 triệu trái phiếu với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động 1.000 tỷ đồng. Trong đó đợt 1 chào bán tối đa 5 triệu trái phiếu dự kiến từ quý II/2025 và đợt 2 chào bán tối đa 5 triệu trái phiếu từ quý III/2025.

Trái phiếu sẽ có kỳ hạn 24-30 tháng, tính lãi 6 tháng/lần, không có tài sản bảo đảm. Về mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, MBS dự kiến dùng để bổ sung vốn cho hoạt động margin và ứng trước tiền bán.