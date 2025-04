Ngân hàng nào nộp thuế cao nhất?

Các ngân hàng nộp thuế cao nhất lần lượt gồm: Vietcombank, VietinBank, BIDV, MB, Agribank, Techcombank, ACB, VPBank, HDBank, Sacombank, LPBank, SHB, VIB, TPBank, MSB và SeABank.

So với năm 2023, năm 2024 thêm 1 ngân hàng (SeABank) tham gia "nhóm ngân hàng nghìn tỷ” nộp thuế thu nhập doanh nghiệp .

Vietcombank dẫn đầu nộp thuế trong khối ngân hàng.

Chỉ tính riêng thuế thu nhập doanh nghiệp, 28 ngân hàng thương mại đã đóng góp cho ngân sách Nhà nước hơn 63.850 tỷ đồng trong năm 2024, tăng 17% so với năm 2023. Trong đó, dẫn đầu là Vietcombank với con số lên đến 8.195 tỷ đồng, tăng 1,98% so với cùng kỳ. Ngân hàng VietinBank đứng thứ 2 với hơn 6.100 tỷ đồng, tăng 28,8%. BIDV đứng thứ 3 với gần 5.980 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2023.

Hai ngân hàng MB và Agribank lần lượt đứng ở vị trí thứ 4 và thứ 5 với số thuế thu nhập doanh nghiệp trên 5.400 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 8% so với năm trước đó.

Trong khối các ngân hàng tư nhân , Techcombank dẫn đầu về đóng góp cho ngân sách Nhà nước với xấp xỉ 4.800 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng mạnh 23% so với cùng kỳ.

Tiếp theo là ACB với 4.033 tỷ đồng, tăng 3,1%; VPBank hơn 3.600 tỷ đồng, tăng 34%; HDBank hơn 3.280 tỷ đồng, tăng 27%; Sacombank hơn 2.540 tỷ đồng, tăng 40%; LPBank 2.500 tỷ đồng, tăng 67%; SHB 2.272 tỷ đồng, tăng 23%; VIB gần 1.790 tỷ đồng, giảm 16%; TPBank 1.500 tỷ đồng, tăng 35%; MSB 1.382 tỷ đồng, tăng 16% và SeABank hơn 1.180 tỷ đồng, tăng 29%.

Các ngân hàng tiệm cận “ngân hàng nghìn tỷ” là: Nam A Bank với 936 tỷ đồng; Eximbank 853 tỷ đồng và OCB 832 tỷ đồng. Số còn lại đều có mức đóng góp dưới 250 tỷ đồng.

Các ngân hàng có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% trên tổng lợi nhuận chịu thuế theo quy định tại Thông tư 78/2014 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 2/8/2014.

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phải trả của ngân hàng được tính theo thuế suất đã ban hành đến ngày kết thúc năm tài chính. Tuy vậy, đóng góp của các ngân hàng cho ngân sách Nhà nước không chỉ qua thuế thu nhập doanh nghiệp mà còn thông qua thuế giá trị gia tăng và các loại thuế, phí khác.