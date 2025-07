Ngân hàng NCB tiếp tục báo lãi quý II/2025, hoạt động kinh doanh tăng trưởng tích cực

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2025 với hàng loạt chỉ tiêu tích cực. Kết quả này có được nhờ đẩy mạnh hoạt động kinh doanh theo Chiến lược mới Digital Wealth, thực hiện hàng loạt cải tiến trong sản phẩm dịch vụ và quy trình, đồng thời triển khai tái cơ cấu ngân hàng theo đúng lộ trình tại Phương án cơ cấu lại (PACCL) tầm nhìn tới 2030 đã được phê duyệt theo "Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025" theo Quyết định 689/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của NHNN.

Kinh doanh tăng trưởng vượt trội

Theo thông tin từ NCB, ngân hàng tiếp tục ghi nhận lợi nhuận sau thuế dương trong quý II/2025, ước đạt hơn 311 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận sau thuế của NCB ước đạt hơn 462 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 6 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024. Tổng tài sản tại 30/06/2025 ước đạt hơn 144.054 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cuối năm 2024 và vượt 6,3% so với mức kế hoạch cả năm 2025 là 135.500 tỷ đồng.

NCB ngày càng được khách hàng yêu thích và tin dùng trên thị trường

Lấy trải nghiệm của khách hàng là trung tâm, NCB không ngừng đổi mới công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, ngày càng được khách hàng yêu thích và tin dùng trên thị trường. Nhờ đó, các hoạt động kinh doanh đều có mức tăng trưởng ấn tượng: cho vay khách hàng ước đạt gần 86.835 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với 31/12/2024. Tổng huy động vốn (gồm tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá) của NCB ước đạt hơn 120.148 tỷ đồng, tăng trưởng 19,6% so với cuối năm 2024, tương ứng mức tăng hơn 19.726 tỷ đồng trong bối cảnh mức lãi suất huy động chung trên thị trường đang ở mức thấp. So với kế hoạch 2025 được thông qua tại ĐHCĐ thường niên hồi cuối tháng 3 vừa qua, cho vay khách hàng 6 tháng đầu năm đã sắp cán mốc chỉ tiêu đề ra, đạt 90,4% và tổng huy động vốn vượt gần 1,4%.

Nhờ quyết liệt giải quyết căn bản các tồn đọng, khắc phục một cách toàn diện các vấn đề tồn tại, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng thông qua các giải pháp bài bản, đúng đắn, đúng lộ trình của PACCL đã được phê duyệt, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng đã giảm mạnh so với cuối năm 2024. Ngân hàng cũng đẩy mạnh cho vay mới với các khách hàng có điểm tín dụng cao và hồ sơ vay minh bạch, đồng thời ứng dụng số hóa trong công tác tín dụng để mang lại trải nghiệm nhanh chóng, đơn giản, thuận tiện vượt trội cho khách hàng.

Với sự tăng trưởng mạnh của hoạt động kinh doanh cốt lõi, tổng thu nhập lãi thuần của NCB 6 tháng đầu năm ước đạt 1.262,5 tỷ đồng, tăng 155% so với cùng kỳ 2024 và đây cũng là nguồn thu chính của ngân hàng trong 6 tháng qua, cho thấy NCB đang đi đúng hướng, đúng lộ trình trong hoạt động kinh doanh, đồng thời là nền tảng để ngân hàng phát triển an toàn, ổn định, bền vững.

Các hoạt động kinh doanh khác như hoạt động dịch vụ, hoạt động kinh doanh ngoại hối, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư... đều có lãi trong quý II và giai đoạn 6 tháng đầu 2025. Kết quả tích cực đạt được trong bối cảnh biến động mạnh của nền kinh tế và thách thức từ nội tại khi ngân hàng phải triển khai nhiệm vụ kép thực thi chiến lược mới song song với tái cơ cấu.

Nâng cao năng lực tài chính, lên kế hoạch tái định vị thương hiệu

Năm 2025, NCB đặt mục tiêu tiếp tục tăng vốn lên 19.280 tỷ đồng. Hiện tại, phương án tăng vốn của NCB đã được Ngân hàng Nhà nước thông qua. NCB cũng đã tìm được 17 nhà đầu tư chuyên nghiệp đăng ký tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này, trong đó có một số nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu của NCB – cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư vào định hướng phát triển dài hạn của ngân hàng ngày càng cao.

NCB lên kế hoạch tái định vị thương hiệu, mang tới hình ảnh NCB hoàn toàn mới

Nếu thực hiện thành công việc chào bán 750 triệu cổ phiếu riêng lẻ đợt này, đây sẽ là lần tăng vốn thứ 3 trong vòng 4 năm liên tiếp (2022 – 2025) của NCB. Theo đó, quy mô vốn điều lệ của NCB tăng sớm hơn so với lộ trình đặt ra tại PACCL đã được phê duyệt, giúp NCB củng cố nguồn lực tài chính, gia tăng nguồn vốn dài hạn ổn định để mở rộng hoạt động kinh doanh.

Cùng với việc không ngừng nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng các mục tiêu chiến lược đề ra, NCB tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số theo chiến lược mới, nhằm tiên phong phát triển sản phẩm dịch vụ trên nền tảng công nghệ tối tân với tư duy đổi mới, sáng tạo, hứa hẹn sẽ mang lại đột phá về giải pháp tài chính cho khách hàng.

Ngân hàng cũng lên kế hoạch triển khai dự án tái định vị thương hiệu, mang tới hình ảnh NCB hoàn toàn mới từ trải nghiệm tới nhận diện, đáp ứng yêu cầu và mang lại ngày càng nhiều giá trị cho khách hàng mà NCB phục vụ.

Những kết quả kinh doanh vượt trội trong 6 tháng đầu năm 2025 cho thấy sự nỗ lực cao và đồng lòng của cả hệ thống NCB, từng bước vượt qua khó khăn, thách thức để bản lĩnh tự đứng vững trên đôi chân của mình và bước những bước đi vững chắc, lạc quan chỉ sau 3 năm chuyển đổi toàn diện. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho thấy NCB đã lựa chọn đúng hướng đi và kiên định triển khai các giải pháp một cách quyết liệt, hiệu quả, từng bước xây dựng hình ảnh một ngân hàng uy tín, lành mạnh, được các nhà đầu tư và khách hàng tin tưởng lựa chọn.