CASA ngân hàng phân hóa sâu

Sự phân hoá rõ nét

Tính đến ngày 30/6/2025, tỷ lệ CASA của hệ thống ngân hàng tiếp tục ghi nhận xu hướng phân hóa rõ rệt. Theo số liệu Wichart tính toán từ báo cáo tài chính quý II của 27 ngân hàng, tỷ lệ CASA bình quân đạt 21,7%, tăng 1,8 điểm % so với đầu năm. Tuy nhiên, bức tranh chung không đồng đều khi 15/27 ngân hàng ghi nhận tỷ lệ CASA giảm, phản ánh sự khác biệt về chiến lược và năng lực thu hút nguồn vốn giá rẻ.

Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) sẽ đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát chi phí vốn huy động của các ngân hàng trong trung và dài hạn

Thống kê cho thấy, MB tiếp tục là quán quân CASA với 37,74% tính đến hết quý II/2025, dù giảm 1,36 điểm % so với đầu năm. Tỷ lệ CASA cao giúp MB giảm áp lực từ chi phí huy động có kỳ hạn, song mức suy giảm cho thấy áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Techcombank đứng thứ hai với 36,39%, giảm 1,01 điểm %. Vietcombank giữ vị trí thứ ba với CASA đạt 35,51%, giảm nhẹ 0,29 điểm % so với cuối năm 2024. Theo sau là MSB, VietinBank, TPBank, Sacombank, BIDV và VIB.

Ở chiều ngược lại, một số nhà băng khác cũng ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về tỷ lệ CASA, như LPBank giảm 2,9 điểm %, HDBank giảm 2,2 điểm %, PGBank giảm 2,1 điểm %, MSB giảm 2 điểm %. Trong nhóm thống kê, có đến 11 ngân hàng ghi nhận tỷ lệ CASA dưới 10% cho thấy sự phân hoá rõ nét về tỷ lệ CASA.

Giới phân tích cho rằng, sự phân hóa CASA sẽ ngày càng sâu. Các ngân hàng dẫn đầu thường sở hữu mạng lưới khách hàng rộng, hệ sinh thái dịch vụ toàn diện và khả năng khai thác dòng tiền hiệu quả. Việc đầu tư công nghệ, tối ưu trải nghiệm giao dịch và tích hợp dịch vụ tài chính – bảo hiểm – đầu tư trong cùng một nền tảng được xem là chìa khóa giữ chân khách hàng tại tài khoản thanh toán chính. Ngược lại, các nhà băng chậm đầu tư số hóa hoặc chưa có chiến lược chăm sóc khách hàng chủ động sẽ đối diện nguy cơ tụt lại phía sau trong cuộc đua giành thị phần vốn giá rẻ.

Sản phẩm khác biệt – đòn bẩy tăng CASA

Một trong những ngân hàng thu hút CASA tốt trong nửa đầu năm 2025 đó là VPBank. Nhà băng này ghi nhận 10.000 tỷ đồng CASA tăng thêm, chủ yếu từ sản phẩm “Super Sinh Lời”. Ngân hàng kỳ vọng con số này sẽ gấp đôi trong nửa cuối năm, đạt khoảng 20.000 tỷ đồng. Ông Phùng Duy Khương, Phó Tổng Giám đốc thường trực phụ trách khu vực phía Nam kiêm giám đốc khối khách hàng cá nhân VPBank cho biết, hiện nay mặc dù nhiều ngân hàng trên thị trường đang đẩy mạnh các sản phẩm tương tự, song trong nửa đầu năm 2025, CASA của VPBank đã đạt được một bước tiến rất khả quan.

Tại Techcombank, với sản phẩm “Sinh lời tự động” (Auto-earning), đã thu hút 800.000 khách hàng đăng ký chỉ trong quý gần nhất, giúp số dư CASA chuyển qua sản phẩm này tăng trên 200%.

Ông Jens Lottner, CEO Techcombank cho rằng sự xuất hiện của các sản phẩm tương tự từ đối thủ không làm giảm lợi thế, mà còn giúp thị trường hiểu rõ hơn giá trị thực sự của Auto-earning. Khác biệt lớn là khách hàng chỉ cần một thao tác trên ứng dụng, toàn bộ số dư được tự động tối ưu lãi suất nhưng vẫn sử dụng thanh toán như tài khoản thông thường.

Theo Chứng khoán MB (MBS), tháng 6/2025 ghi nhận đà giảm lãi suất huy động chững lại, chỉ có LPBank, Bac A Bank và VPBank giảm nhẹ 0,1–0,2%/năm ở một số kỳ hạn. Mặt bằng lãi suất được đánh giá vẫn còn dư địa giảm trong quý III, khi NHNN yêu cầu tiết giảm chi phí để hạ lãi vay. Trong bối cảnh đó, CASA tiếp tục đóng vai trò “lá chắn” giúp ngân hàng duy trì biên lãi thuần (NIM) ổn định, giảm phụ thuộc vào vốn kỳ hạn cao chi phí.

Các chuyên gia dự báo, nửa cuối năm 2025 CASA có thể phục hồi nhẹ nhờ yếu tố mùa vụ, khi dòng tiền quay trở lại hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, khó đạt đỉnh như giai đoạn 2023–2024. Số liệu NHNN cho thấy, đến cuối tháng 5/2025 tiền gửi dân cư tăng 7,61% so với đầu năm, đạt hơn 7,6 triệu tỷ đồng, trong khi tiền gửi doanh nghiệp đạt hơn 7,7 triệu tỷ đồng, tăng 0,97%.

TS. Châu Đình Linh, Trường đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh gợi ý, cần phân chia khách hàng theo từng phân khúc với sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu riêng biệt của tệp khách hàng mục tiêu; từ đó, đưa ra các sản phẩm phù hợp, bao gồm tài khoản, tiết kiệm, thẻ tín dụng, vay thế chấp, vay tín chấp... Khi sử dụng một dịch vụ, khách hàng có thể kết nối với sản phẩm, dịch vụ khác và nhận nhiều giá trị tăng thêm như các ứng dụng tài chính, bảo hiểm… Đồng thời, bên cạnh việc miễn phí toàn bộ các loại phí trên ứng dụng ngân hàng điện tử, ngân hàng cũng cần tích cực ưu đãi, khuyến mãi, như việc hoàn tiền khi chi tiêu…, để tạo động lực cho khách hàng giữ tiền trong tài khoản thanh toán.

CASA không chỉ là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả huy động vốn rẻ, mà còn là thước đo năng lực cạnh tranh dài hạn. Trong bối cảnh tín dụng doanh nghiệp vẫn là động lực chính và áp lực giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, những ngân hàng duy trì được CASA cao sẽ tối ưu cấu trúc chi phí, củng cố biên lợi nhuận và tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững.