Ngân hàng nêu "đích danh" các số điện thoại lừa đảo: Tuyệt đối không nghe, gọi lại, cung cấp số thẻ, mã CVV2, OTP

Theo đó, đối tượng liên hệ khách hàng từ số điện thoại 0249993453/02899952457 hoặc các số tương tự khác, thông báo thẻ tín dụng phát sinh phí thường niên, phí nợ quá hạn và hướng dẫn khách hàng thanh toán để được hoàn trả các phí này.

Sau đó, đối tượng sẽ hướng dẫn truy cập đường link giả mạo, để lừa chủ thẻ điền thông tin cá nhân và thông tin thẻ tín dụng (hạn mức thẻ tín dụng, số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV2, mã xác thực OTP). Khi đã có đủ thông tin, đối tượng lừa đảo sẽ thực hiện các giao dịch gian lận để chiếm đoạt tiền trong thẻ của khách hàng.

Một số trường hợp, kẻ gian có thể yêu cầu khách hàng chuyển một khoản tiền để hỗ trợ hoàn phí thường niên hoặc gỡ thông tin nợ quá hạn trên hệ thống. để chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Nhằm đảm bảo sử dụng thẻ tín dụng an toàn và bảo mật, MSB khuyến cáo khách hàng:

- Không cung cấp thông tin thẻ (số thẻ, mã CVV2, ngày hết hạn thẻ, mã xác thực giao dịch OTP)trên các đường link và/hoặc cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên ngân hàng.

- Không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân cho bất kỳ ai qua các ứng dụng mạng xã hội (kể cả nhân viên ngân hàng).

- Luôn xác thực thông tin với ngân hàng về nghĩa vụ thanh toán và các dịch vụ liên quan đến thẻ tín dụng qua hotline 1900 6083 hoặc (024) 3 771 89 89

- Không tải app lạ, truy cập vào các đường link hoặc email không rõ nguồn gốc.

- Chủ động theo dõi biến động giao dịch trên thẻ. Khóa thẻ ngay lập tức khi phát sinh giao dịch bất thường.

- Cập nhật thường xuyên thông tin các thủ đoạn lừa đảo, gian lận và tăng cường cảnh giác trong việc mở, sử dụng dịch vụ ngân hàng.

- Mọi yêu cầu liên quan đến thẻ và các sản phẩm/ dịch vụ của MSB, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline 1900 6083 hoặc trang chủ của MSB có tên miền duy nhất là: www.msb.com.vn

Ngân hàng khẳng định, số 024 9999 3453/ 028 9995 2457 KHÔNG phải số điện thoại của MSB. Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, khách hàng cần liên hệ đến MSB qua các kênh chính thức để được hỗ trợ.