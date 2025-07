Ngân hàng Nhà nước bơm mới hơn 173.000 tỷ cho hệ thống ngân hàng, lượng OMO lưu hành lên cao nhất 8 năm

Tuần qua (21/07 - 25/07), lãi suất VND liên ngân hàng các kỳ hạn chủ chốt tiếp tục tăng mạnh ở hầu hết các phiên. Chốt ngày 25/07, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch ở mức: kỳ hạn qua đêm ở mức 6,57% (+1,55 điểm % so với cuối tuần trước đó); kỳ hạn 1 tuần ở mức 6,53% (+1,47 điểm % so với cuối tuần trước đó); kỳ hạn 2 tuần ở mức 6,33% (+1,31 điểm % so với cuối tuần trước đó); kỳ hạn 1 tháng ở mức 5,73% (+0,77 điểm % so với cuối tuần trước đó).

Trong bối cảnh lãi suất VND liên ngân hàng liên tục tăng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tích cực hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.

Ở kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), NHNN tuần qua chào thầu tổng cộng 229.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4,0%, tăng mạnh so với mức 161.000 tỷ đồng của tuần trước đó. Kết quả, có 173.701 tỷ đồng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng, với OMO trúng thầu chủ yếu ở kỳ hạn 7 – 28 ngày, lượng tiền NHNN hỗ trợ cho hệ thống ngân hàng chỉ mang tính chất ngắn hạn và sẽ được hút trở lại khi các hợp đồng OMO đáo hạn. Và thực tế, tuần qua có 110.846 tỷ đồng OMO đáo hạn trên kênh cầm cố, tương ứng với số tiền được hệ thống ngân hàng trả về NHNN.

Cùng với việc đẩy mạnh bơm thanh khoản qua kênh OMO, NHNN cũng tiếp tục dừng chào thầu tín phiếu trong tuần qua. Trong khi có 6.999,8 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Như vậy, NHNN bơm ròng 69.855 tỷ đồng ra thị trường trong qua kênh OMO và tín phiếu đáo hạn. Qua đó, đưa lượng OMO lưu hành lên mức 210.871 tỷ đồng – mức cao nhất kể từ cuối tháng 1/2017 và không còn tín phiếu lưu hành trên thị trường.

Hoạt động hỗ trợ thanh khoản và dừng phát hành tín phiếu của NHNN được kỳ vọng sẽ giúp lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt trở lại trong thời gian tới.

Từ đầu năm đến nay, NHNN đã quyết liệt thực hiện các giải pháp điều hành nghiệp vụ thị trường mở để giảm mặt bằng lãi suất thị trường liên ngân hàng để đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vốn thanh khoản cho các ngân hàng. Qua đó hỗ trợ các ngân hàng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ NHNN để có điều kiện tiếp tục giảm lãi suất cho vay theo đúng định hướng, chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trên thị trường ngoại tệ, trong tuần từ 21/07 - 25/07, tỷ giá trung tâm được NHNN điều chỉnh giảm ở hầu hết các phiên. Chốt ngày 25/07, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.164 VND/USD, giảm 21 đồng so với phiên cuối tuần trước đó. NHNN niêm yết tỷ giá mua giao ngay ở mức 23.956 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn; tỷ giá bán giao ngay được niêm yết mức 26.372 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Tỷ giá liên ngân hàng trong tuần từ 21/07 - 25/07 biến động tăng – giảm đan xen. Kết thúc phiên 25/07, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 26.145 VND/USD, giảm 14 đồng so với phiên cuối tuần trước đó. Tỷ giá trên thị trường tự do tuần qua ít biến động. Chốt phiên 25/07, tỷ giá tự do tăng 30 đồng ở chiều mua vào và 40 đồng ở chiều bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 26.380 VND/USD và 26.460 VND/USD.