Ngân hàng Nhà nước có loạt động thái mới tuần qua: 'Nới room' tín dụng bất động sản, đề xuất sửa Nghị định 24, ra tuyên bố chung với Bộ Tài chính Mỹ

Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính Mỹ ra tuyên bố chung về tiền tệ

Đáng chú ý nhất là việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố Tuyên bố chung về tiền tệ. Theo đó, hai bên tái khẳng định cam kết của mình theo Điều lệ của IMF về việc tránh thao túng tỷ giá hoặc hệ thống tiền tệ quốc tế nhằm ngăn cản việc điều chỉnh cán cân thanh toán hiệu quả hoặc để giành lợi thế cạnh tranh không công bằng.

Hai bên cũng đồng ý rằng các biện pháp vĩ mô hay kiểm soát dòng vốn không nhằm vào tỷ giá để phục vụ mục đích cạnh tranh;

Các công cụ đầu tư khác của chính phủ, chẳng hạn như quỹ hưu trí, đầu tư ra nước ngoài nhằm tìm kiếm lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro và đa dạng hóa, không nhằm vào tỷ giá để phục vụ mục đích cạnh tranh;

Can thiệp vào thị trường ngoại hối được xem là công cụ phù hợp để đối phó với cả áp lực tăng giá và giảm giá, nhằm giải quyết sự biến động tỷ giá và duy trì ổn định vĩ mô trong quá trình phát triển thị trường tài chính của các quốc gia;

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thống nhất về tầm quan trọng của các chính sách và thực tiễn tỷ giá minh bạch. Trong bối cảnh này, NHNN Việt Nam cam kết công bố số liệu mua ngoại tệ ròng dương (bao gồm giao dịch giao ngay và kỳ hạn) hàng năm, độ trễ 03 tháng, bắt đầu từ năm 2027. Đồng thời, NHNN cũng sẽ công bố số liệu về dự trữ ngoại hối và vị thế kỳ hạn phù hợp với Biểu mẫu Dữ liệu Dự trữ Quốc tế và thanh khoản ngoại tệ của IMF, bắt đầu từ năm 2027.

Ngân hàng Nhà nước 'nới room' tín dụng bất động sản

Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn gửi 25 ngân hàng thương mại về việc điều chỉnh cách tính tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản theo hướng hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội và khu công nghiệp, khu chế xuất.

Theo thông báo mới, từ ngày 1/1-31/12 2026, các tổ chức tín dụng sẽ không phải tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với các khoản cho vay nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất vào tổng dư nợ tín dụng bất động sản khi kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng lĩnh vực này.

Chính sách được đưa ra nhằm tạo điều kiện cho các ngân hàng mở rộng nguồn vốn tín dụng vào những phân khúc bất động sản được ưu tiên, phù hợp với chủ trương phát triển nhà ở xã hội, hạ tầng công nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Danh sách 25 ngân hàng thương mại được áp dụng cơ chế trên gồm nhiều nhà băng lớn như VietinBank, Agribank, BIDV, MSB, Sacombank, Eximbank, Nam A Bank, ACB, Saigonbank, Techcombank và một số ngân hàng khác.

Ngân hàng Nhà nước muốn sửa Nghị định 24, thị trường vàng đứng trước nhiều thay đổi lớn

Thị trường vàng cũng đón nhận thông tin quan trọng khi Ngân hàng Nhà nước chính thức lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Một trong những thay đổi lớn là đề xuất sửa đổi quy định đối với hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ.

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 24, đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện; doanh nghiệp muốn tham gia phải được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ và đáp ứng các yêu cầu về đăng ký kinh doanh, địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sản xuất. Hoạt động kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ cũng thuộc nhóm kinh doanh có điều kiện.

Tuy nhiên, dự thảo sửa đổi khoản 7 Điều 4 theo hướng đưa hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ ra khỏi danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Thay vào đó, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động này phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn, đo lường, nhãn hàng hóa, niêm yết giá, hóa đơn, chứng từ, thuế, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phòng chống rửa tiền và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Để phù hợp với thay đổi trên, dự thảo đề xuất bãi bỏ Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 của Nghị định 24 hiện hành. Đây là các điều khoản quy định về điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất; hoạt động gia công vàng trang sức, mỹ nghệ; điều kiện kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ và trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ.

Đối với vàng miếng, dự thảo tiếp tục xác định hoạt động sản xuất và kinh doanh mua bán vàng miếng là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Theo khoản 6 Điều 4 được sửa đổi, doanh nghiệp và ngân hàng thương mại muốn sản xuất hoặc kinh doanh mua bán vàng miếng phải được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép tương ứng. Đồng thời, dự thảo bổ sung quy định về hoạt động mua bán vàng nguyên liệu của doanh nghiệp và ngân hàng thương mại sản xuất vàng miếng theo quy định của nghị định.

So với quy định hiện hành, Nghị định 24 quy định Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng; hoạt động mua bán vàng miếng là hoạt động kinh doanh có điều kiện và phải được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.

Một nội dung mới đáng chú ý khác là quy định về thanh toán trong giao dịch vàng. Theo dự thảo, các giao dịch mua bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong ngày của một khách hàng phải được thực hiện thông qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật. Đối với giao dịch mua vàng miếng, việc sử dụng thẻ tín dụng hoặc các phương thức thanh toán có nguồn tiền từ hoạt động cấp tín dụng phải tuân thủ quy định của pháp luật về hoạt động cấp tín dụng. Đây là nội dung chưa được quy định trong Nghị định 24 hiện hành.