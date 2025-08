Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng: Ngân hàng nào hưởng lợi?

Bám sát Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác góp phần ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Ngay từ đầu năm 2025, NHNN đã giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng (TTTD) cho các tổ chức tín dụng (TCTD).

Trong điều kiện lạm phát được kiểm soát phù hợp với mục tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về điều hành TTTD phù hợp, kịp thời, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, ngày 31/7/2025 NHNN đã thông báo điều chỉnh tăng thêm chỉ tiêu TTTD năm 2025 đối với các TCTD theo nguyên tắc cụ thể, đảm bảo công khai, minh bạch. Việc bổ sung hạn mức này là sự chủ động của NHNN mà các TCTD không cần phải đề nghị.

Trước đó, kết quả kinh doanh vừa được công bố cho thấy một số ngân hàng tăng trưởng tín dụng tích cực trong nửa đầu năm và vượt xa mức bình quân toàn ngành.

Tính đến tháng 6, dư nợ tín dụng của VPBank đạt 842.000 tỷ đồng, tăng 18,6% so với đầu năm và tăng 30,3% so với cùng kỳ. Như vậy, so với hồi đầu năm, quy mô dư nợ của VPBank đã tăng thêm hơn 132.000 tỷ đồng.

Tại HDBank, dư nợ của ngân hàng này đã vượt 517 nghìn tỷ đồng, tăng 18,2% so với đầu năm và gấp gần hai lần mức chung toàn ngành (tăng 9,9%), hướng vào các lĩnh vực ưu tiên là hạ tầng, sản xuất, tiêu dùng và là những động lực tăng trưởng của nền kinh tế với rủi ro thấp. Trong đó, HDBank tích cực triển khai các chương trình lớn theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước như cho vay phát triển nhà ở xã hội và khách hàng trẻ mua nhà ở, gói tín dụng cho lĩnh vực hạ tầng và công nghệ số, các chuỗi giá trị, cho vay khu vực nông thôn và nông nghiệp công nghệ cao, tín dụng xanh…

Năm 2025, HDBank đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức 32% – cao nhất ngành ngân hàng. Như vậy, tính đến cuối tháng 6, HDBank đã thực hiện được hơn một nửa kế hoạch đề ra và thuộc nhóm tăng trưởng mạnh nhất.

Đi cùng với việc mở rộng danh mục tính dụng, tỷ lệ nợ xấu của HDBank tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp 1,94%. Hệ số an toàn vốn (CAR) hơn 13% (theo chuẩn Basel II). Các chỉ tiêu an toàn khác được đảm bảo ở mức tốt so với ngành.

Với những số liệu tích cực trên, HDBank được kỳ vọng là một trong những ngân hàng được NHNN cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng cao nhất năm 2025. Trước đó, Chứng khoán VCBS và MBS cũng dự báo triển vọng tăng trưởng tín dụng của HDBank sẽ cao hơn so với trung bình ngành đến từ mảng cho vay hạ tầng, sản xuất, tiêu dùng, chuỗi giá trị và khu vực nông nghiệp - nông thôn, cũng như đón sự phục hồi của thị trường bất động sản (BĐS) và nhận chuyển giao Ngân hàng Đông Á.

Tính đến cuối quý II năm 2025, MB ghi nhận dư nợ tín dụng hợp nhất cũng mở rộng mạnh mẽ, đạt gần 913 nghìn tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 12,5%. Chất lượng tài sản được duy trì tốt với tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,6%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình ngành

Tại SHB, dư nợ cho vay khách hàng tính đến ngày 30/6/2025 vượt 594,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,4% so với đầu năm và tăng mạnh 28,9% so với cùng kỳ.

Báo cáo tài chính hợp nhất của Techcombank cho thấy dư nợ tín dụng của ngân hàng tăng trưởng 10,6% so với hồi đầu năm, tương đương tăng khoảng 70.000 tỷ đồng.

Bên nhóm ngân hàng tư nhân vừa và nhỏ, dư nợ tín dụng của Nam A Bank tăng trưởng 14,7% so với đầu năm, đạt gần 193.000 tỷ đồng. Qua đó giúp tổng tài sản của ngân hàng cán mốc gần 315.000 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2025, tăng trưởng hơn 30% so với đầu năm và đánh dấu bước tiến mạnh mẽ về quy mô hoạt động của ngân hàng này trong hơn 32 năm hoạt động.

Tính đến cuối tháng 6, dư nợ tín dụng của TPBank đạt gần 293.500 tỷ đồng, tăng 11,7% – tương đương 93% kế hoạch năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt trên 285.500 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cuối năm 2024.

Đến ngày 30/6/2025, dư nợ tín dụng VIB vượt 356.000 tỷ đồng, tăng 10% so với hồi đầu năm. Quy mô danh mục tín dụng của LPBank tăng 11,2% trong nửa đầu năm, đạt 368.727 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 2, cho vay khách hàng của NCB ước đạt gần 86.835 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với 31/12/2024. Dư nợ vay khách hàng của Kienlongbank đạt hơn 69.547 tỷ đồng, tăng 13,2%.

Hai ngân hàng quốc doanh là Vietcombank và VietinBank cũng đều ghi nhận dư nợ tín dụng tăng trưởng nhanh chóng trong nửa đầu năm.

Ban lãnh đạo VietinBank cho biết trưởng tín dụng ước đạt 10% so với cuối năm 2024. Như vậy, quy mô dư nợ của VietinBank đã tăng thêm khoảng 170.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025.

Tại Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025, ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch Vietcombank cho biết, tính đến ngày 30/6/2025, tín dụng toàn hệ thống Vietcombank đạt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 11,1% so với cuối năm 2024 (tương đương mức tăng 160.000 tỷ đồng - PV).