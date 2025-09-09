Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngân hàng Nhà nước ra cảnh báo

09-09-2025 - 09:20 AM | Kinh tế số

Cục Công nghệ thông tin đã phát hiện tình trạng một số trang web được tạo ra nhằm giả mạo Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cục Công nghệ thông tin thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện ít nhất 2 trang web giả mạo cổng thông tin điện tử của cơ quan này, phát tán mã độc dưới dạng tệp tin APK, có nguy cơ chiếm đoạt tài khoản ngân hàng của người dùng.

Hai tên miền đang thực hiện hành vi giả mạo, bao gồm https://sbvhn[.]com và https://state-bank[.]vercel[.]app.

Các trang web này không chỉ sao chép giao diện, thông tin và nội dung từ Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước mà còn thực hiện hành vi nguy hiểm hơn là lừa người dùng tải về tệp tin cài đặt ứng dụng có đuôi ".apk" đính kèm mã độc.

Mã độc này có khả năng xâm nhập vào thiết bị của người dùng, đánh cắp thông tin cá nhân, thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng và cho phép đối tượng xấu thực hiện các giao dịch gian lận, chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Để bảo vệ an toàn tài sản và dữ liệu cho người dùng, Cục Công nghệ thông tin khuyến cáo người dùng cần tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc an toàn. Cụ thể, không truy cập các đường dẫn, trang web không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu bất thường.

Người dùng không cung cấp thông tin cá nhân như số căn cước công dân, mật khẩu đăng nhập, mã OTP cho bất kỳ ai hoặc bất kỳ website nào. Việc tải và cài đặt ứng dụng chỉ nên được thực hiện từ các kho ứng dụng chính thống.

