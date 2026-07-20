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Ngân hàng Nhà nước siết chặt chuyển tiền online: Áp dụng hạn mức và thời gian chờ

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Ngân hàng Nhà nước siết chặt chuyển tiền online: Áp dụng hạn mức và thời gian chờ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành văn bản 6190/NHNN-TT ngày 14/7/2026 trong đó yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (CN NHNNg) cung cấp dịch vụ đăng ký hạn mức và thời gian chờ cho khách hàng. Đồng thời, NHNN yêu cầu các ngân hàng, CN NHNNg xây dựng phương án triển khai cụ thể, thực hiện trước ngày 1/3/2027.

Cụ thể, theo văn bản trên, NHNN quy định phạm vi áp dụng trên kênh trực tuyến bao gồm Internet Banking, Mobile Banking.

Về đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với khách hàng cá nhân

Theo NHNN, giao dịch áp dụng thời gian chờ là các giao dịch chuyển tiền trên kênh trực tuyến trong nước có giá trị từ hạn mức khách hàng đã đăng ký trở lên và được chuyển đến tài khoản thụ hưởng chưa từng nhận số tiền có giá trị bằng hoặc vượt hạn mức đã đăng ký từ khách hàng đó trong vòng 1 năm liền kề trước đó kể từ thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch.

Thời gian chờ là thời gian giao dịch của khách hàng chưa được chuyển đến tài khoản người thụ hưởng.

Về hạn mức áp dụng và thời gian chờ : Hạn mức được tính theo từng giao dịch trên từng tài khoản thanh toán riêng biệt của khách hàng. Thời gian chờ được tính từ thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch.

Khách hàng được tự lựa chọn hạn mức giao dịch sẽ áp dụng thời gian chờ và thời gian chờ (tối thiểu 24 giờ).

Trường hợp khách hàng không đăng ký dịch vụ, ngân hàng, CN NHNNg chủ động áp dụng hạn mức là 400 triệu đồng và thời gian chờ là tối thiểu 24 giờ.

Về nguyên tắc và quy trình thực hiện, NHNN yêu cầu :

Thứ nhất , ngân hàng, CN NHNNg có trách nhiệm xây dựng quy trình nội bộ và hướng dẫn khách hàng thực hiện đăng ký hạn mức giao dịch áp dụng thời gian chờ, trong đó bao gồm:

Quy trình đăng ký và điều chỉnh hạn mức giao dịch áp dụng thời gian chờ và thời gian chờ cho các giao dịch; trong đó, mỗi thao tác đăng ký hoặc điều chỉnh hạn mức đều phải áp dụng: (i) Hình thức xác nhận giao dịch theo quy định tại khoản 4, 5, 7, 8, 9 Điều 11 Thông tư số 50/2024/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) và biện pháp xác minh thông tin chủ tài khoản do ngân hàng chủ động thực hiện; hoặc (ii) Áp dụng hình thức xác nhận thông qua tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID).

Quy trình xử lý khi khách hàng đề nghị dừng thực hiện giao dịch đang áp dụng thời gian chờ (trường hợp khách hàng nghi ngờ giao dịch bị lừa đảo, gian lận hoặc thay đổi nhu cầu giao dịch...); ngân hàng, CN NHNNg phải áp dụng các biện pháp xác minh thông tin khách hàng và áp dụng các hình thức xác nhận giao tương tự như quy trình đăng ký hoặc điều chỉnh hạn mức.

Thứ hai , ngân hàng, CN NHNNg thỏa thuận với khách hàng về việc cung cấp dịch vụ này, đồng thời thông báo và công khai minh bạch về các điều khoản, điều kiện dịch vụ (bao gồm phạm vi, đối tượng áp dụng, hạn mức, quyền và trách nhiệm của các bên...) cho khách hàng được biết. Khách hàng sẽ truy cập vào hệ thống để tự lựa chọn hạn mức áp dụng và thời gian chờ phù hợp.

Thứ ba , đối với mỗi giao dịch thuộc trường hợp phải áp dụng thời gian chờ, ngân hàng, CN NHNNg cần:

(i) Hiển thị thông báo công khai, rõ ràng và dễ nhận biết cho khách hàng trước khi giao dịch được thực hiện.

(ii) Triển khai các biện pháp và cơ chế kỹ thuật để xác nhận việc khách hàng đã đọc, hiểu và chấp thuận áp dụng thời gian chờ đối với giao dịch đó. Hình thức xác nhận phải tuân thủ quy định tại Điều 11 Thông tư số 50/2024/TTNHNN (đã được sửa đổi, bổ sung).

(iii) Thực hiện lưu trữ nhật ký giao dịch (theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng) nhằm đảm bảo khả năng truy vấn thông tin liên quan, phục vụ công tác giải quyết tra soát, khiếu nại, tranh chấp hoặc cung cấp thông tin khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

T.H

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