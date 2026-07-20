Ngày nay, tài khoản ngân hàng không chỉ dùng để nhận lương mà còn là nơi nhiều người cất gần như toàn bộ tài sản của mình. Từ tiền chi tiêu hằng tháng, tiền tiết kiệm đến khoản dành cho những kế hoạch lớn đều nằm chung trong một hoặc vài tài khoản.

Điều này mang lại sự thuận tiện, nhưng cũng đặt ra một câu hỏi: Có nên để tất cả tiền trong tài khoản ngân hàng?

Bước 1: Phân biệt các loại tiền bạn đang có

Trước khi quyết định để tiền ở đâu, hãy chia khoản tiền của mình theo mục đích sử dụng. Thông thường, mỗi người sẽ có ít nhất ba nhóm tiền:

- Tiền chi tiêu hằng ngày: dùng cho ăn uống, đi lại, hóa đơn và các khoản thanh toán thường xuyên.

- Quỹ dự phòng: dành cho những tình huống bất ngờ như mất việc, ốm đau hoặc phát sinh chi phí lớn.

- Tiền tích lũy: dành cho các mục tiêu như mua nhà, mua xe, học tập hoặc nghỉ hưu.

Mỗi nhóm tiền có "nhiệm vụ" khác nhau nên không nhất thiết phải được quản lý theo cùng một cách.

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Bước 2: Không phải khoản tiền nào cũng cần nằm trong tài khoản thanh toán

Tài khoản thanh toán có ưu điểm là linh hoạt. Bạn có thể chuyển khoản, rút tiền hoặc sử dụng bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, chính sự thuận tiện này cũng khiến nhiều người dễ chi tiêu hơn. Khi toàn bộ tiền đều nằm trong tài khoản có thể sử dụng ngay, ranh giới giữa tiền để tiêu và tiền để dành dễ bị xóa nhòa.

Vì vậy, nhiều người lựa chọn chỉ để trong tài khoản thanh toán số tiền phục vụ nhu cầu chi tiêu trong thời gian gần, còn những khoản tích lũy cho mục tiêu dài hơn sẽ được quản lý riêng.

Bước 3: Tiền để một chỗ có đồng nghĩa với tiền được quản lý tốt?

Không hẳn. Điều quan trọng không phải là bạn có bao nhiêu tài khoản, mà là bạn có biết mỗi khoản tiền đang phục vụ mục tiêu gì hay không. Nếu mọi khoản tiền đều nằm chung một nơi nhưng bạn vẫn theo dõi được kế hoạch của mình, đó vẫn có thể là một cách quản lý hiệu quả.

Ngược lại, nếu tiền để chung khiến bạn thường xuyên sử dụng nhầm khoản tích lũy cho chi tiêu hằng ngày, có lẽ đã đến lúc nghĩ đến việc tách riêng từng nhóm tiền.

Bước 4: Hãy để cách quản lý phục vụ mục tiêu của bạn

Không có quy định nào bắt buộc phải chia tiền ra nhiều tài khoản hay để tất cả ở một nơi. Điều quan trọng là cách quản lý đó giúp bạn dễ kiểm soát dòng tiền, không ảnh hưởng đến các mục tiêu dài hạn và luôn biết mình đang có bao nhiêu tiền dành cho từng kế hoạch.

Suy cho cùng, điều quan trọng không phải là bạn có nên để tất cả tiền trong tài khoản ngân hàng hay không, mà là cách quản lý hiện tại có thực sự giúp bạn sử dụng tiền đúng mục đích hay không.

Nếu đang để phần lớn tiền trong tài khoản ngân hàng, bạn có thể dành vài phút để kiểm tra:

- Bạn có đang tách riêng tiền chi tiêu và tiền tích lũy hay chưa?

- Khoản tiền dành cho các mục tiêu dài hạn có dễ bị sử dụng vào việc khác không?

- Bạn có biết chính xác mình đang dành bao nhiêu tiền cho từng mục tiêu tài chính?

- Định kỳ rà soát số dư và kế hoạch sử dụng tiền để tránh chi tiêu ngoài dự kiến.

- Chọn cách quản lý phù hợp với thói quen của bản thân, thay vì áp dụng máy móc theo người khác.