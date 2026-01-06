Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành loạt Thông tư mới

Các thông tư này quy định cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận các thay đổi quan trọng của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và tổ chức tín dụng hợp tác xã; đồng thời sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ liên quan đến cho vay, mua bán trái phiếu doanh nghiệp, góp vốn - mua cổ phần và quản lý mạng lưới hoạt động. Cụ thể:

- Thông tư số 49/2025/TT-NHNN quy định về hồ sơ, thủ tục chấp nhận những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Thông tư được ban hành ngày 23/12/2025 và có hiệu lực từ 6/2/2026.

- Thông tư 50/2025/TT-NHNN quy định về hồ sơ, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của NHTM, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài. Thông tư được ban hành ngày 24/12/2025 và có hiệu lực từ 7/2/2026.

- Thông tư 51/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-NHNN ngày 10/11/2021 quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp. Thông tư này được ban hành và có hiệu lực từ 25/12/2025. Trong đó, thông tư bổ sung quy định về việc sửa đổi, bổ sung quy định nội bộ về mua, bán trái phiếu doanh nghiệp.

- Thông tư số 52/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Thông tư được ban hành và có hiệu lực từ ngày 25/12/2025. Trong đó, thông tư bổ sung quy định về việc quy định nội bộ về cho vay.

- Thông tư số 53/2025/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã. Thông tư này được ban hành ngày 26/12/2025 và có hiệu lực từ ngày 9/2/2026.

- Thông tư số 54/2025/TT-NHNN quy định về hồ sơ, trình tự cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô. Thông tư này được ban hành ngày 26/12/2025 và có hiệu lực từ ngày 9/2/2026.

- Thông tư số 55/2025/TT-NHNN quy định về cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Thông tư này được ban hành ngày 26/12/2025 và có hiệu lực từ ngày 9/2/2026.

- Thông tư số 56/2025/TT-NHNN quy định hồ sơ, thủ tục chấp thuận thay đổi của tổ chức tài chính vi mô. Thông tư này được ban hành ngày 26/12/2025 và có hiệu lực từ ngày 9/2/2026.

- Thông tư số 57/2025/TT-NHNN quy định về các hạn chế, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính vi mô. Thông tư này được ban hành ngày 26/12/2025 và có hiệu lực từ ngày 9/2/2026.

- Thông tư số 60/2025/TT-NHNN quy định điều kiện, hồ sơ và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng. Thông tư này được ban hành ngày 30/12/2025 và có hiệu lực từ ngày 13/2/2026.

- Thông tư 64/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2025/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô. Thông tư này được ban hành ngày 31/12/2025 và có hiệu lực từ ngày 15/2/2026.

- Thông tư số 65/2025/TT-NHNN quy định xếp hạng tổ chức tài chính vi mô. Thông tư này được ban hành ngày 31/12/2025 và có hiệu lực từ ngày 15/2/2026.

- Thông tư số 68/2025/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có và cam kết ngoại bảng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Thông tư này được ban hành và có hiệu lực ngày 31/12/2025.

- Thông tư số 71/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2021/TT-NHNN quy định việc các tổ chức tín dụng nhà nước duyt rì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Thông tư ngày được ban hành ngày 31/12/2025 và có hiệu lực từ ngày 16/2/2026.

- Thông tư số 73/2025/TT-NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã. Thông tư ngày được ban hành ngày 31/12/2025 và có hiệu lực từ ngày 15/2/2026.



