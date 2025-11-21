Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngân hàng phát thông báo đến tất cả người dùng iPhone, Android

21-11-2025 - 07:06 AM | Xã hội

Đây là thông tin quan trọng mà người dùng ngân hàng cần nắm rõ.

Ngân hàng Wooribank vừa ban hành bộ hướng dẫn bảo mật mới dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến và ứng dụng di động, nhằm nâng cao cảnh giác trước các nguy cơ tấn công mạng ngày càng tinh vi.

Trong khuyến nghị, ngân hàng yêu cầu người dùng chỉ tải ứng dụng từ Google Play (đối với Android) hoặc Apple App Store (đối với iPhone) và luôn cập nhật phiên bản mới nhất để đảm bảo nhận đầy đủ các bản vá bảo mật. Khi truy cập Internet Banking, khách hàng cần kiểm tra giao thức https và biểu tượng ổ khóa để tránh bị dẫn vào các trang web giả mạo.

Ngân hàng phát thông báo đến tất cả người dùng iPhone, Android- Ảnh 1.

Người dùng tuyệt đối không chia sẻ mật khẩu, mã PIN hay mã OTP cho bất kỳ ai và trong bất kỳ trường hợp nào. (Ảnh minh hoạ)

Ngân hàng nhấn mạnh việc không cung cấp mật khẩu, mã PIN hay mã OTP cho bất kỳ ai, đồng thời không lưu các thông tin này trên trình duyệt, ghi chú hoặc điện thoại. Người dùng được khuyến khích đặt mật khẩu mạnh, thay đổi định kỳ mỗi ba tháng, với tối thiểu 8 ký tự bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Các thông tin dễ đoán như ngày sinh hay số điện thoại đều cần tránh.

Wooribank khuyến cáo không sử dụng WiFi công cộng để truy cập tài khoản ngân hàng. Sau khi hoàn tất giao dịch, khách hàng phải đăng xuất và không bật tính năng lưu ID hay mật khẩu tự động. Ứng dụng có thể tự động thoát khi người dùng không thao tác trong một khoảng thời gian nhất định nhằm bảo vệ phiên đăng nhập.

Ngoài nguy cơ từ web lừa đảo, ngân hàng cũng cảnh báo về các ứng dụng giả mạo được phát tán qua SMS, email hoặc mạng xã hội. Mọi ứng dụng liên quan đến Wooribank chỉ nên cài đặt từ nguồn chính thức. Khi có dấu hiệu bất thường như mã OTP lạ hoặc giao dịch không rõ nguyên nhân, khách hàng cần liên hệ ngay bộ phận hỗ trợ.

Wooribank đồng thời yêu cầu người dùng không sử dụng ứng dụng ngân hàng trên thiết bị đã root (Android) hoặc jailbreak (iOS), do những thiết bị này tiềm ẩn rủi ro bảo mật cao và dễ bị can thiệp. Ngân hàng khuyến khích khách hàng cập nhật hệ điều hành, cài đặt phần mềm chống virus uy tín và lựa chọn phương thức xác thực phù hợp.

Khi phát hiện dấu hiệu gian lận hoặc mất thiết bị bảo mật, khách hàng cần thông báo ngay để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và pháp luật

