Ngân hàng SCB đóng cửa gần 50 phòng giao dịch ở 9 tỉnh thành

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) thông báo, Phòng giao dịch Bạch Mai chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội (địa chỉ tầng 2 - 3 nhà số 361 Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chấm dứt hoạt động kể từ ngày 8/4.

Trong tháng 3, SCB cũng đã chấm dứt hoạt động đối với Phòng giao dịch Điện Biên Phủ chi nhánh Tân Định (số 261 - 263 đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Tân Bình, TPHCM).

Như vậy, kể từ tháng 10/2022 đến nay, SCB đã đóng cửa, dừng hoạt động 47 điểm giao dịch tại 9 tỉnh thành. Trong đó, đóng cửa 33 phòng giao dịch tại TPHCM, 8 phòng giao dịch tại HN, 5 phòng giao dịch tại Đà Nẵng. Các địa phương khác là Hải Phòng, Nghệ An, Bình Định, Đồng Nai, Gia Lai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang mỗi địa phương đóng 1 phòng giao dịch.

Như vậy, sau hơn 1 năm bị kiểm soát đặc biệt, SCB đã đóng cửa hơn 1/4 số phòng giao dịch trên cả nước, trong khi vẫn giữ nguyên số chi nhánh ở mức 50. Đến nay, SCB chỉ còn 87 điểm giao dịch trên cả nước.

SCB đã đóng cửa Phòng giao dịch An Đông Plaza thuộc chi nhánh Sài Gòn đóng tại Trung tâm thương mại An Đông Plaza ở quận 5, TPHCM. Ảnh: Phạm Nguyễn.

Ngày 15/10/2022, Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định kiểm soát đặc biệt SCB để ổn định hoạt động của ngân hàng này. Việc Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước cũng lựa chọn, chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank để tham gia quản trị, điều hành Ngân hàng SCB .

Trong hơn 1 năm bị kiểm soát đặc biệt, cùng với xu hướng chung của thị trường, lãi suất huy động tại SCB cũng đã giảm rất mạnh. Trước đó, SCB từng áp dụng mức lãi suất lên tới gần 10% vào cuối năm 2022 và là một trong những ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất hệ thống ngân hàng ở thời điểm đó.

Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu đề nghị tham gia cơ cấu lại SCB của một số nhà đầu tư để sớm trình Chính phủ phương án cơ cấu lại ngân hàng này theo quy định.

Ngoài SCB, hiện có 5 ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt, gồm: CBBank, OceanBank, GPBank, DongABank.

Liên quan đến SCB, vào ngày mai (11/4), TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn. Bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - cùng 85 đồng phạm bị xét xử nhiều tội danh khác nhau. Riêng bà Lan bị xét xử 3 tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng”, “Tham ô tài sản”.

Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bà Lan mức án 20 năm tù về tội Đưa hối lộ, 19 - 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tử hình về tội Tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo Lan bị đề nghị là tử hình.