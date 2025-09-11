Ngân hàng Shinhan ưu đãi gói vay mua xe điện – Đồng hành cùng lối sống xanh

Hành trình xanh hóa giao thông

Nhu cầu xe điện tại Việt Nam đang tăng mạnh, được thúc đẩy bởi các yếu tố như chính sách hỗ trợ của chính phủ, nhận thức về môi trường và sự phát triển của cơ sở hạ tầng. Các chuyên gia dự báo thị trường xe điện, bao gồm cả ô tô và xe máy điện, sẽ tăng trưởng đáng kể trong những năm tới, với mục tiêu đạt hàng triệu xe điện vào năm 2028 và 2040. Bên cạnh đó, một cuộc khảo sát gần đây cho thấy 78% người tiêu dùng Việt Nam mong muốn sử dụng xe điện trong tương lai, trong đó 38% có nhu cầu mua ô tô điện.

Nắm bắt xu hướng sử dụng xe điện trong thời gian tới, Ngân hàng Shinhan đã triển khai gói vay ưu đãi dành riêng cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vay mua xe ô tô điện với lãi suất chỉ từ 6,9%/năm, cố định trong ba năm đầu tiên, cùng mức hỗ trợ lên đến 80% giá trị xe mới, nhằm hỗ trợ khách hàng sở hữu phương tiện di chuyển xanh, tiết kiệm chi phí và góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Chương trình được áp dụng trong khoảng thời gian từ nay đến hết 31/12/2025, đối với hầu hết các dòng xe điện đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Đồng thời, Ngân hàng cũng ra mắt gói vay ưu đãi dành riêng cho các dòng ô tô điện của VinFast với mức lãi suất chỉ 4,8%/năm sau khi áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất 2% từ VinFast, cố định trong 3 năm đầu tiên. Việc hợp tác với VinFast trong chương trình Chuyển đổi xanh thể hiện cam kết mạnh mẽ của Ngân hàng Shinhan trong việc đồng hành cùng khách hàng trên hành trình xanh hóa giao thông, đồng thời khẳng định nỗ lực của Ngân hàng trong việc cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt, bền vững, phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới tại Việt Nam.

Với những dòng xe thông thường khác, Ngân hàng Shinhan vẫn tiếp tục áp dụng mức lãi suất cạnh tranh, với 03 lựa chọn lãi suất cho khách hàng linh hoạt lựa chọn, bao gồm: 7,1%/năm cố định 12 tháng, hoặc 7,5%/năm cố định 24 tháng hoặc 7,9%/năm cố định 36 tháng (*), nhằm hỗ trợ khách hàng chủ động trong kế hoạch vay trả nợ, hạn chế áp lực tài chính.

Sở hữu xe ô tô dễ dàng với mức lãi suất vay chỉ từ 7,1%/năm cùng Ngân hàng Shinhan

Kích thích tiêu dùng với gói vay ưu đãi

Bên cạnh gói vay mua xe, nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận hiệu quả nguồn vốn phục vụ nhu cầu nhà ở, đặc biệt là đối tượng khách hàng trẻ dưới 35 tuổi theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Shinhan triển khai các gói vay mua nhà ưu đãi như sau: cố định 4,5%/năm trong 6 tháng; 6,15%/năm trong 12 tháng; 6,3%/năm trong 24 tháng; hoặc 6,6%/năm trong 36 tháng. Các khoản vay được tài trợ lên đến 80% giá trị tài sản bảo đảm, với thời hạn vay tối đa 30 năm. Khách hàng đáp ứng các tiêu chí giảm lãi khác từ Ngân hàng Shinhan còn được giảm thêm lãi suất lên đến 0,3%/năm (*), giúp tối ưu chi phí vay trong dài hạn.

Cùng Ngân hàng Shinhan hiện thực hóa mục tiêu "An cư" với các gói vay ưu đãi

Gói vay tín chấp tiêu dùng của Ngân hàng Shinhan cũng được thiết kế với mức lãi suất chỉ từ 11.5%/năm, hạn mức vay lên tới 900 triệu đồng trong tối đa 60 tháng góp phần đón đầu xu hướng tiêu dùng tăng mạnh dịp cuối năm, đáp ứng đa dạng nhu cầu tài chính cá nhân từ mua sắm trang thiết bị nhà cửa, sửa chữa nhà, đến du lịch, học tập…Đặc biệt, Ngân hàng cũng triển khai các chương trình vay tiêu dùng ưu đãi, áp dụng cho đa dạng đối tượng khách hàng.

Đối với khách hàng là nhân viên đang công tác tại các công ty, tập đoàn uy tín phù hợp với tiêu chuẩn của Ngân hàng Shinhan (*), Ngân hàng cố định mức lãi suất vay ưu đãi 12,5%/năm. Với khách hàng là giáo viên, bác sĩ, y tá, lãi suất áp dụng 14,5% cho mọi hạn mức vay.

Gói vay tiêu dùng của Ngân hàng Shinhan đáp ứng đa dạng nhu cầu tài chính của khách hàng

Nhu cầu tiêu dùng được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong Quý IV/2025 nhờ niềm tin thị trường cải thiện và các chính sách kích cầu được duy trì. Đón đầu xu hướng này, Ngân hàng Shinhan chủ động đa dạng hóa và nâng cao tiện ích các gói vay, vừa hỗ trợ khách hàng hiện thực hóa kế hoạch cá nhân, vừa góp phần thúc đẩy tiêu dùng và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế bền vững.

(*) Điều kiện và điều khoản áp dụng