Ngân hàng Singapore hạ dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2023

Khởi đầu chậm chạp

Ngân hàng UOB của Singapore vừa công bố báo cáo tăng trưởng quý I/2023 của Việt Nam. UOB dẫn dữ liệu do Tổng cục Thống kê cho thấy tốc độ tăng trưởng GDP trong quý I đã giảm xuống còn 3,32%, từ mức 5,92% trong quý IV/2022. Kết quả này thua xa mức dự báo chung là 4,8% và là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ mức giảm âm 6% trong quý III/2021 - khi nền kinh tế rơi vào tình trạng đình trệ do đại dịch COVID-19.

Xét về mức độ tăng trưởng theo ngành, lĩnh vực sản xuất vốn chiếm khoảng 23% tỷ trọng nền kinh tế, rơi vào vùng tăng trưởng âm lần đầu tiên kể từ quý III/2023 với mức giảm 0,4% trong quý I/2023. Trong khi đó, lĩnh vực dịch vụ (chiếm 45% tỷ trọng nền kinh tế) phần nào bù đắp cho sự sụt giảm khi đạt mức tăng 6,8% trong quý I/2023 so với cùng kỳ.

Theo UOB, nguyên nhân chính khiến lĩnh vực sản xuất hoạt động kém hiệu quả đến từ nhu cầu bên ngoài sụt giảm, vốn đã được dự báo trước. Xuất khẩu trong quý I giảm 11,9% so với cùng kỳ xuống còn 79,2 tỷ USD, so với mức tăng 12,9% của cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, nhập khẩu giảm 14,7%, dẫn đến thặng dư thương mại 4,1 tỷ USD trong quý I và là quý thứ 3 liên tiếp thặng dư.

Nhu cầu trên thế giới cho thấy sự suy giảm rõ rệt do việc thắt chặt chính sách tiền tệ, phản ánh rõ nét thông qua việc xuất khẩu sang Hoa Kỳ trong quý I chỉ đạt tổng cộng 20,6 tỷ USD, giảm 23,4% so với cùng kỳ. Điện thoại thông minh và hàng may mặc, một trong những mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất của Việt Nam đã giảm lần lượt ở mức 15% và 17,4% so với cùng kỳ xuống 13 tỷ USD và 7,2 tỷ USD.

Điểm sáng là lạm phát đang cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt, khi chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam tăng 4,18% so với cùng kỳ trong quý I và thấp hơn mục tiêu của Chính phủ là 4,5%.

Hạ dự báo tăng trưởng

UOB khẳng định, kết quả GDP trong quý I của Việt Nam thấp hơn nhiều so với dự kiến, phần lớn là do nhu cầu sụt giảm trên toàn cầu. Riêng nhu cầu trong nước vẫn duy trì đà tăng, thể hiện qua hoạt động dịch vụ vẫn tăng trưởng. Tuy nhiên, với việc quý I khởi đầu ở mức thấp có thể sẽ kìm hãm kết quả tăng trưởng của cả năm 2023.

Ngân hàng UOB hạ dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2023 của Việt Nam xuống mức 6,0%.

“Do đó, chúng tôi hạ dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2023 của Việt Nam xuống mức 6,0% so với dự báo trước đó là 6,6%”, báo cáo của UOB nêu.

Dựa trên kết quả tăng trưởng mới nhất và Ngân hàng Nhà nước cân bằng giữa việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo bình ổn giá, UOB cho rằng nhiều khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ thiên về chính sách nới lỏng hơn trong giai đoạn sắp tới.

Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẵn sàng kết thúc chu kỳ tăng lãi suất ngay sau tháng 5/2023 và tỷ lệ lạm phát trong nước đang cho thấy một số dấu hiệu đảo chiều, UOB dự đoán rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ cắt giảm lãi suất tái cấp vốn 100 điểm cơ bản trong quý II năm nay xuống còn 5,0%.

“Chúng tôi nghĩ đây có thể là động thái một lần kèm nhiều đợt cắt giảm lãi suất hơn có thể được thực hiện nếu áp lực lạm phát trong nước giảm bớt, dù điều này rất không chắc chắn ở thời điểm hiện tại”, báo cáo UOB đặt vấn đề.