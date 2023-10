Ngân hàng số Cake ra mắt thẻ tín dụng siêu hoàn tiền đến 20%

Cake Freedom là thẻ tín dụng được mở 100% trực tuyến và không cần chứng minh thu nhập. Điểm nổi bật ở chiếc thẻ này chính là tốc độ phê duyệt thẻ chỉ trong 2 phút, và khách hàng có thể sử dụng ngay thẻ ảo để mua sắm tại các sàn thương mại điện tử. Thẻ vật lý cũng sẽ được giao tận nơi miễn phí cho khách hàng.



Đây cũng chính là xu hướng mới của sản phẩm thẻ tín dụng trên thị trường quốc tế và Việt Nam. Theo Nghiên cứu của Visa về Thái độ thanh toán của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022, 90% người tiêu dùng Việt thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đối với ngân hàng số - nơi có những giải pháp mua sắm, thanh toán được thực hiện nhanh chóng nhờ sự hỗ trợ của công nghệ.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ, Cake đã phát triển thành công thẻ tín dụng Cake Freedome nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của những người tiêu dùng am hiểu về công nghệ. "Visa sẽ hợp tác chặt chẽ cùng các đối tác để cam kết rằng giải pháp thanh toán số của chúng tôi tại Việt Nam sẽ phù hợp với những mong đợi đang có nhiều thay đổi của khách hàng", bà Dung nói.

Để thấu hiểu khách hàng, Ngân hàng số Cake thực hiện nghiên cứu chuyên sâu dựa trên hàng triệu khách hàng của nền tảng. Đặc biệt với tệp khách hàng tiềm năng của Cake, họ không bao giờ muốn bị giới hạn bản thân và khao khát tìm đến những trải nghiệm tự do, dễ dàng, không trói buộc trong cuộc sống và cả tài chính. Cake muốn đưa mọi người đến một vùng đất mới, một nơi không có bất kỳ khó khăn nào trong chi tiêu và quản lý tài chính cá nhân.

Ông Nguyễn Hữu Quang, Tổng Giám đốc Ngân hàng số Cake by VPBank cho biết: "Ngân hàng số Cake hiện có hơn 3,8 triệu khách hàng. Đây là kho dữ liệu tuyệt vời để chúng tôi có thể nghiên cứu sâu về hành vi người dùng, nhằm thấu hiểu và phục vụ khách hàng tốt hơn nữa. Với thẻ tín dụng Cake Freedom, Cake mong muốn mang đến trải nghiệm tự do về tài chính dành cho các khách hàng của mình. Tham vọng của Cake là xóa bỏ mọi rào cản, để mọi người tận hưởng các dịch vụ tài chính số một cách thoải mái và an tâm nhất."

Với ý tưởng đưa khách hàng Cake đến một vùng đất "không trọng lực", thẻ tín dụng Cake Freedom giúp việc mua sắm trở nên tự do với ưu đãi siêu hoàn tiền – cashback 20% cho tận 5 nhóm ngành hàng gồm: ăn uống, sàn thương mại điện tử, vận chuyển và đi lại, siêu thị và cửa hàng tiện lợi. Mỗi tháng, chủ thẻ có thể tiết kiệm hàng triệu đồng cho các chi phí thường xuyên này.

Bên cạnh đó, khách hàng chỉ cần thực hiện 3 giao dịch tín dụng trong vòng 30 ngày đầu tiên tính từ ngày phát hành thẻ để được miễn hoàn toàn phí thường niên năm đầu tiên.

Cake Freedom cũng cho phép khách hàng rút tiền mặt mọi lúc mọi nơi, lên đến 50% hạn mức tín dụng, tại bất kỳ cây ATM nào có logo Visa trên toàn thế giới.

Với hàng loạt giải pháp tài chính số toàn diện, bao gồm thanh toán, tiết kiệm, cho vay, đầu tư và thẻ tín dụng…, Ngân hàng số Cake luôn sẵn sàng phục vụ chủ thẻ Cake Freedom trong mọi nhu cầu cuộc sống hàng ngày chỉ trên một ứng dụng duy nhất.

