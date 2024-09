Ngân hàng số dùng AI xây dựng hệ sinh thái đa lĩnh vực, mang dịch vụ tài chính tiện lợi đến với người tiêu dùng

Trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là công nghệ nền tảng quan trọng nhất dẫn dắt hoạt động chuyển đổi số trong các ngành, các lĩnh vực, các tổ chức doanh nghiệp. Theo dự báo của PwC, AI sẽ đóng góp thêm 15,7 nghìn tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu vào năm 2030. Trong bối cảnh làn sóng trí tuệ nhân tạo đang xuất hiện trên mọi ngành nghề, lĩnh vực, ngành tài chính – ngân hàng không phải là ngoại lệ và Ngân hàng số Cake by VPBank (CAKE) đã nhanh chóng gia nhập vào làn sóng AI với định hướng “Next GenAI Bank”.

Điểm nổi bật của ngân hàng số CAKE là mang đến đầy đủ các dịch vụ tài chính cá nhân của lĩnh vực ngân hàng như thanh toán, liên kết đầu tư, cho vay tiêu dùng, thẻ tín dụng… cùng các dịch vụ sáng tạo khác như phân phối vé các hoạt động giải trí, du lịch, di chuyển… được tích hợp sẵn sàng trên ứng dụng ngân hàng số CAKE.

Lợi thế của CAKE là ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo ngay từ khi khởi đầu, giúp đem tới trải nghiệm dịch vụ tài chính được cá nhân hóa và liền mạch, hoàn toàn xử lý tự động trên môi trường số và khác biệt hoàn toàn với ngân hàng truyền thống hay ứng dụng ngân hàng số của ngân hàng truyền thống hiện có trên thị trường.

Nhờ những lợi thế đó, CAKE đang hiện thực hóa mục tiêu phổ cập sản phẩm tài chính tiêu dùng với quy chuẩn ngân hàng đến đông đảo người dân và cộng đồng trong cả nước. Góp phần vào mục tiêu tài chính toàn diện của Chính phủ là mang đến dịch vụ tài chính số hiệu quả, đơn giản và thuận tiện nhất cho người dân ở khắp mọi miền tổ quốc.

Ngân hàng thuần số dùng nền tảng công nghệ và AI làm cốt lõi

Với cốt lõi là nền tảng công nghệ và AI, CAKE đã mang đến những dịch vụ, tiện ích số đa dạng với trải nghiệm dễ dàng, nhanh, tiện và liền mạnh.

Yếu tố thời gian và thuận tiện đã được CAKE chú trọng hàng đầu, bởi vậy khách hàng có thể mở một tài khoản ngân hàng chỉ trong 2 phút hoàn toàn trực tuyến. Mọi giao dịch chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, mở sổ tiết kiệm, … chỉ diễn ra trong vài giây. Việc mở một thẻ tín dụng, đăng ký một khoản vay/ứng tiền nhanh/PayLater… chỉ cần 2 phút để nhận phê duyệt mà không cần nộp giấy tờ chứng minh thu nhập.

Bên cạnh dịch vụ tài chính, CAKE còn cung cấp đa dạng dịch vụ phục vụ nhu cầu đời sống như gọi xe công nghệ, mua vé tàu, vé xe khách, mua bảo hiểm, vé số, đặt phòng khách sạn… chỉ bằng vài lượt chạm ngay trên ứng dụng ngân hàng.

Điểm đặc biệt của ngân hàng số CAKE là 100% giao dịch trên CAKE hoàn toàn trực tuyến 24/7, không bị giới hạn về thời gian hành chính hay địa điểm vật lý. Nhờ tiết kiệm tối đa chi phí vận hành các phòng giao dịch vật lý, CAKE đã mang đến lợi ích miễn phí mở tài khoản, miễn phí nạp tiền, chuyển tiền và rút tiền, miễn phí dịch vụ SMS banking cho toàn bộ khách hàng.

Với thế mạnh về công nghệ, sự linh hoạt trong sản phẩm và thấu hiểu khách hàng, CAKE không chỉ phục vụ tốt nhu cầu tài chính của số đông khách hàng thông thường mà còn hướng đến phục vụ tập khách hàng phổ thông hơn, nhằm phổ cập sản phẩm tài chính tiêu dùng với quy chuẩn ngân hàng đến đông đảo người dân và cộng đồng trong cả nước.

Định hướng người dùng với AI và Machine Learning

Thành công của ngân hàng số đến từ việc định hướng người dùng ngay từ đầu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. CAKE đã tập trung xác định nhóm khách hàng mục tiêu là 2 nhóm khách hàng có độ tuổi từ 22-30 và 30-40. Do đó, AI tạo sinh được CAKE ứng dụng trong sản phẩm để tạo ra các trải nghiệm nhanh chóng, liền mạch, cá nhân hóa người dùng.

Nhờ ứng dụng AI vào hoạt động marketing, CAKE đã nhận diện được chân dung khách hàng, nhu cầu và phong cách sống của họ để từ đó cung cấp ra thị trường những sản phẩm, dịch vụ tài chính thiết thực nhất.

CAKE ứng công nghệ trong toàn bộ hoạt động ngân hàng với những sản phẩm AI chuyên biệt. CAKE có hơn 40 models AI để đảm bảo việc mở tài khoản/xác thực giao dịch an toàn và dễ dàng nhất. CAKE cũng sử dụng học máy (machine learning) và AI để phân tích thông tin khách hàng và hiển thị quảng cáo về những điều họ quan tâm.

Ngoài ra ngân hàng số cũng sở hữu một công nghệ đặc biệt để phát hiện gian lận. Bên cạnh đó là hơn 10 mô hình chấm điểm tín dụng và gian lận, giúp thực hiện tốt việc xác định khả năng thanh toán,...các giải pháp AI đều được tạo ra bởi đội ngũ nội bộ có kinh nghiệm làm sản phẩm AI, machine learning với hàng triệu người dùng tại các công ty công nghệ kỳ lân trên thế giới.

Ngân hàng mở kết nối người dùng và đối tác

Nhờ xây dựng một ngân hàng số hoàn chỉnh ngay từ đầu với công nghệ đám mây và APIs, CAKE đã sớm và gia nhập đường đua BaaS (Banking as a Service), giúp kết nối và mở rộng phạm vi dịch vụ với đa dạng đối tác trên thị trường.

CAKE đã tạo ra sự khác biệt về công nghệ của mình dựa trên khả năng quản lý, khả năng mở rộng và bảo mật. CAKE sẵn sàng tích hợp đa dạng dịch vụ từ đối tác lên nền tảng, đồng thời có mặt trên nhiều nền tảng đối tác để mang đến đa dạng giải pháp tài chính cho người dùng. CAKE cũng kết nối ngân hàng, kết nối các bên thứ 3, các tổ chức tài chính quốc tế để truy vấn và thanh toán liền mạch ngay trên một ứng dụng.

Các dịch vụ như thanh toán điện nước, mua vé xe khách, vé tàu, gửi tiết kiệm online, tín dụng online, đầu tư, … đều có thể thực hiện trên giao diện của ứng dụng ngân hàng, hoặc liên kết ngân hàng để thực hiện.

Ngân hàng số CAKE đã ứng dụng tài chính nhúng thành công, liên kết được một hệ sinh thái đa dạng đối tác trên nhiều lĩnh vực: Gọi xe công nghệ (Siêu ứng dụng Be), Viễn thông (VNPT, Viettel), Quỹ đầu tư (Dragon Capital); Tài chính số (VNPAY), Giải trí (VieON), Bảo hiểm (OPES), Xe máy (VinFast)… Mô hình liên kết này giúp CAKE mở rộng kênh phân phối sản phẩm, đồng thời mở ra cơ hội cung cấp dịch vụ tài chính số toàn diện đến hơn 50 triệu khách hàng trên toàn quốc.

CAKE luôn chú trọng bảo mật dữ liệu, bảo vệ tài sản khách hàng trên môi trường số. Đây là tiêu chí hàng đầu để người dùng đặt niềm tin sử dụng dịch vụ của một ngân hàng. CAKE đã có hơn 4,5 triệu khách hàng và gần 8.000 tỉ đồng tiền gửi từ khách hàng cá nhân, minh chứng cho thấy niềm tin của người dân vào mô hình ngân hàng mới được tạo nên bởi công nghệ đang ngày càng được củng cố.

Đây cũng chính là lý do Cake by VPBank nhận đề cử Thương hiệu Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng Công nghệ của năm, thuộc khuôn khổ giải thưởng Better Choice Awards 2024.