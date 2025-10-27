Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng tạm dừng hoạt động các chi nhánh, phòng giao dịch tại thành phố Huế

27-10-2025 - 15:24 PM | Smart Money

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

ACB và SHB tạm ngừng hoạt động các chi nhánh, phòng giao dịch tại thành phố Huế do tình trạng ngập lụt.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa thông báo tạm ngừng hoạt động các chi nhánh, phòng giao dịch và máy ATM tại thành phố Huế trong ngày 27/10/2025 do mưa lớn kéo dài gây ngập lụt.

Cụ thể, toàn bộ chi nhánh, phòng giao dịch và hệ thống ATM của ACB tại Huế sẽ tạm dừng hoạt động từ 10h00 đến 17h00 ngày thứ Hai, 27/10/2025. Sau thời gian này, ngân hàng sẽ sớm khôi phục giao dịch tùy theo tình hình thời tiết và điều kiện thực tế tại địa bàn.

ACB khuyến nghị khách hàng trong thời gian tạm ngừng giao dịch trực tiếp nên sử dụng các kênh ngân hàng số như ACB ONE, ACB ONE Biz và ACB ONE Pro để đảm bảo nhu cầu tài chính được thông suốt.

Ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, đồng thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách hàng, nhân viên và tài sản của ngân hàng.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) cũng phát đi thông báo tạm dừng hoạt động SHB Chi nhánh Huế từ ngày 27/10/2025, trước diễn biến phức tạp và tình trạng ngập lụt nghiêm trọng

Thời gian hoạt động trở lại sẽ được SHB cập nhật theo tình hình tại địa bàn và có thông báo tới khách hàng sau. Các kênh giao dịch online Ngân hàng số SHB SAHA/internet banking vẫn hoạt động 24/7.

Linh San

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người hay đổi ngoại tệ cần lưu ý, kẻo bị phạt đến cả trăm triệu đồng, tịch thu ngoại tệ

Người hay đổi ngoại tệ cần lưu ý, kẻo bị phạt đến cả trăm triệu đồng, tịch thu ngoại tệ Nổi bật

"Tốc độ chuyển tiền của Việt Nam thuộc nhóm nhanh nhất thế giới, nhưng cũng đặt ra thách thức lớn về gian lận trực tuyến"

"Tốc độ chuyển tiền của Việt Nam thuộc nhóm nhanh nhất thế giới, nhưng cũng đặt ra thách thức lớn về gian lận trực tuyến" Nổi bật

Chủ tài khoản BIDV đặc biệt lưu ý: Thông báo mới nhất từ ngân hàng này về nguy cơ mất sạch tiền trong tài khoản

Chủ tài khoản BIDV đặc biệt lưu ý: Thông báo mới nhất từ ngân hàng này về nguy cơ mất sạch tiền trong tài khoản

11:03 , 27/10/2025
Công an khuyến cáo: Tuyệt đối không tải xuống ứng dụng này, tránh bị trừ tiền từ tài khoản ngân hàng

Công an khuyến cáo: Tuyệt đối không tải xuống ứng dụng này, tránh bị trừ tiền từ tài khoản ngân hàng

11:03 , 27/10/2025
Hôm nay, một nhà vàng lớn tại Hà Nội thông báo: Khách hàng phải chờ 5 ngày mới được mua nhẫn tròn trơn lần tiếp theo

Hôm nay, một nhà vàng lớn tại Hà Nội thông báo: Khách hàng phải chờ 5 ngày mới được mua nhẫn tròn trơn lần tiếp theo

10:41 , 27/10/2025
Vietcombank, Agribank, VietinBank, BIDV, Techcombank, Sacombank,…thông báo gián đoạn chuyển tiền nhanh Napas trong khung giờ sau

Vietcombank, Agribank, VietinBank, BIDV, Techcombank, Sacombank,…thông báo gián đoạn chuyển tiền nhanh Napas trong khung giờ sau

09:44 , 27/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên