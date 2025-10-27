Ngân hàng tạm dừng hoạt động các chi nhánh, phòng giao dịch tại thành phố Huế

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa thông báo tạm ngừng hoạt động các chi nhánh, phòng giao dịch và máy ATM tại thành phố Huế trong ngày 27/10/2025 do mưa lớn kéo dài gây ngập lụt.

Cụ thể, toàn bộ chi nhánh, phòng giao dịch và hệ thống ATM của ACB tại Huế sẽ tạm dừng hoạt động từ 10h00 đến 17h00 ngày thứ Hai, 27/10/2025. Sau thời gian này, ngân hàng sẽ sớm khôi phục giao dịch tùy theo tình hình thời tiết và điều kiện thực tế tại địa bàn.

ACB khuyến nghị khách hàng trong thời gian tạm ngừng giao dịch trực tiếp nên sử dụng các kênh ngân hàng số như ACB ONE, ACB ONE Biz và ACB ONE Pro để đảm bảo nhu cầu tài chính được thông suốt.

Ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, đồng thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách hàng, nhân viên và tài sản của ngân hàng.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) cũng phát đi thông báo tạm dừng hoạt động SHB Chi nhánh Huế từ ngày 27/10/2025, trước diễn biến phức tạp và tình trạng ngập lụt nghiêm trọng

Thời gian hoạt động trở lại sẽ được SHB cập nhật theo tình hình tại địa bàn và có thông báo tới khách hàng sau. Các kênh giao dịch online Ngân hàng số SHB SAHA/internet banking vẫn hoạt động 24/7.