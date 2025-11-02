Ngân hàng tăng vốn bằng cách nào?

Tuần qua, VN-Index giảm 43,53 điểm xuống 1.639,65 điểm. Thanh khoản tiếp tục giảm mạnh, với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 137.596 tỷ đồng, giảm gần 27% so với tuần trước. Tương tự, HNX-Index kết tuần ở mức 265,85 điểm, giảm 1,43 điểm so với tuần trước đó. Thanh khoản trên sàn HNX đạt 10.231 tỷ đồng, giảm gần 35% so với tuần trước.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 5 phiên liên tiếp với gần 158 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 2.727 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại cũng bán ròng 5 phiên với 13,33 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 363 tỷ đồng.

Trên thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng 0,74 triệu đơn vị nhưng tổng giá trị là mua ròng 18,4 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 27 - 31/10 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng hơn 172 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 3.072 tỷ đồng.

Thu ngàn tỷ

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: SHB) vừa công bố phương án tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành 750 triệu cổ phiếu. Trong đó, SHB dự kiến chào bán 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành, SHB phân bổ cho vay bổ sung lưu động, đầu tư tài sản cố định, và tăng cường cho vay sản xuất kinh doanh, thực hiện các dự án.

SHB cũng triển khai phát hành hơn 459 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:10, có nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua thêm 10 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 12.500 đồng/cổ phiếu.

Tổng số tiền huy động từ đợt phát hành dự kiến là 5.742 tỷ đồng. SHB sẽ dành 3.742 tỷ đồng cho vay sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án, dành 1.500 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động và tài sản cố định, 500 tỷ đồng cho vay cá nhân tiêu dùng và mua nhà.

Cùng với 2 đợt chào bán cổ phiếu trên, SHB cũng sẽ phát hành gần 91 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 18 tháng. Số tiền thu được dự kiến 906 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho hoạt động tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.

Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ SHB sẽ tăng thêm 7.500 tỷ đồng, lên mức 53.442 tỷ đồng. Thời gian triển khai dự kiến trong quý IV này và năm 2026.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank - mã chứng khoán: SGB) cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ dưới hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận luỹ kế chưa phân phối thay cho phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Saigonbank phát hành hơn 22 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ phát hành là 6,5%, có nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 65 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 và lợi nhuận lũy kế chưa phân phối các năm trước. Nếu hoàn thành phương án phát hành trên, vốn điều lệ của Saigonbank tăng từ 3.388 tỷ đồng lên 3.608 tỷ đồng.

Gần đây, nhiều nhà băng đồng loạt tăng vốn từ phát hành cổ phiếu. Chẳng hạn, Ngân hàng OCB sẽ phát hành hơn 197 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên hơn 26.630 tỷ đồng, Nam A Bank phát hành hơn 343 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Vietbank hoàn thành cả 2 đợt phát hành 378 triệu cổ phiếu thì vốn điều lệ sẽ tăng lên gần 10.920 tỷ đồng, NCB hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 750 triệu cổ phần để nâng vốn điều lệ lên 19.280 tỷ đồng - sớm hơn 1 năm so với lộ trình tại phương án cơ cấu lại...

Cổ đông lớn bán cổ phiếu Vinasun

Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu - cổ đông lớn của Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun - mã chứng khoán: VNS) vừa đăng ký bán ra 1 triệu cổ phiếu VNS nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch được thực hiện từ ngày 31/10 - 28/11 theo phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, Tư vấn Kim Ngưu sẽ giảm sở hữu cổ phiếu VNS xuống còn hơn 7,6 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu còn 11,2% vốn tại Vinasun. Đáng chú ý, ông Đặng Tiến Sỹ - thành viên Hội đồng quản trị Vinasun đang là người đại diện ủy quyền vốn cổ phần của Tư vấn Kim Ngưu.

Mộc Châu Milk sẽ chi 110 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk - mã chứng khoán: MCM) công bố, ngày 17/11 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 1/2025. Theo đó, Mộc Châu Milk sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Thời gian chi trả vào ngày 18/12.

Với 110 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Mộc Châu Milk sẽ chi 110 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Trong đó, Tổng công ty Chăn Nuôi Việt Nam (Vilico - mã chứng khoán: VLC) là công ty mẹ - sở hữu gần 59,3% vốn MCM - sẽ nhận về hơn 65 tỷ đồng. Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk - mã chứng khoán: VNM) nắm giữ 8,85% vốn được nhận hơn 9,7 tỷ đồng cổ tức.

Tại đại hội cổ đông năm 2025, Mộc Châu Milk đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm nay ở mức 20%, Do đó, cổ đông MCM vẫn còn ít nhất 1 đợt nhận cổ tức nữa.