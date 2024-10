Ngân hàng thuần số phục vụ hơn 4,5 triệu khách hàng: Thành công nhờ may mắn hay đầu tư bài bản?

Thành công của Cake là điều nhiều người có thể nhận ra, nhưng điều gì khiến Cake trở thành "ngựa ô" giới tài chính?



Lý giải đà tăng trưởng của Cake, các chuyên gia tài chính từng đánh giá, thành công của ngân hàng số này đến từ việc định hướng người dùng ngay từ đầu và ứng dụng triệt để lợi thế công nghệ và chuyển đối số, nổi bật nhất là trí tuệ nhân tạo.

Theo khảo sát về Thực trạng ngân hàng tiêu dùng năm 2021 do Galileo Financial Technologies thực hiện cho thấy 62% Gen Z "phần nào" hoặc "có khả năng cao" chuyển sang ngân hàng thuần số.

Ngay từ khi ra mắt, Cake tập trung hiện diện với nhóm khách hàng mục tiêu độ tuổi từ 22-30 và 30-40. Đây là nhóm khách hàng muốn sử dụng những dịch vụ có tính nhanh chóng, đơn giản, tiện lợi và sẵn sàng với những trải nghiệm mới.

Do đó, ngân hàng số này đề cao ứng dụng AI trong toàn bộ sản phẩm để tạo nên sự khác biệt đối với người dùng, cùng với sự liền mạch, và khả năng cá nhân hóa cao cho từng tập khách hàng. Cũng chính nhờ AI đã giúp Ngân hàng số này "hiểu" và "chạm" đến khách hàng của họ một cách tự nhiên và hiệu quả nhất, từ đó tư vấn và cung cấp những dịch vụ tài chính phù hợp, tối ưu, đúng như phương châm "Dễ như Cake" mà ngân hàng này đã theo đuổi ngay từ giai đoạn đầu ra mắt.

"Điều này giải thích tại sao, ngay từ những ngày đầu thành lập, chúng tôi đã đầu tư rất nhiều vào đội ngũ kĩ sư, chuyên gia dữ liệu, phát triển sản phẩm số, các tài năng công nghệ 100% là người Việt Nam. Đội ngũ này hiện đang chiếm tới 50% nhân sự tại Cake", ông Nguyễn Hữu Quang - CEO Ngân hàng số Cake tiết lộ.

Để sản phẩm tài chính thuần số hiện diện 100% trong mọi sinh hoạt tiêu dùng

Với mong muốn đem lại những sản phẩm, giải pháp tài chính thân thiện, dễ tiếp cận nhất đến đông đảo người dùng, cùng với dải sản phẩm toàn diện của ngân hàng trên nền tảng số, đến nay Cake đã có thể hiện diện và phục vụ mọi nhu cầu về tài chính hằng ngày của khách hàng.

Mỗi ngày khi gọi xe công nghệ Be đi làm hoặc giao đồ ăn, người dùng có thể thanh toán qua thẻ tín dụng đồng thương hiệu Be - Cake tích hợp sẵn trên hệ thống với ưu đãi tới 20%, hoặc đăng ký gói PayLater cho các khoản xài trước trả sau trên ứng dụng Be chỉ trong vài lượt chạm.

Khi cần tiền gấp, người dùng có thể sử dụng Cake để giải quyết nhu cầu tài chính ngay tức thì, với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng. Đến kỳ nhận lương, khách hàng có thể mở sổ tiết kiệm đa dạng kỳ hạn hoặc mua thêm chứng chỉ quỹ để đầu tư rất tiện lợi.

Khi có nhu cầu giải trí, khách hàng có thể mua vé concert của nghệ sĩ yêu thích ngay trên ứng dụng Cake, hoặc trải nghiệm những nội dung giải trí trực tuyến trên VieON, thông qua thẻ tín dụng đồng thương hiệu Cake - VieON.

Trên ứng dụng Cake, đội ngũ phát triển sản phẩm đã tích hợp đầy đủ các dịch vụ tài chính như thanh toán hóa đơn, vay ứng tiền nhanh, thấu chi tiền mặt, tiết kiệm, thẻ tín dụng...

Không chỉ hướng đến yếu tố nhanh chóng, thuận tiện, ngân hàng số này cũng chú trọng tính bảo mật dữ liệu và thông tin người dùng, bảo vệ tài sản khách hàng trên môi trường số. Đây là tiêu chí hàng đầu để người dùng đặt niềm tin sử dụng dịch vụ của một ngân hàng thuần số như Cake.

Con số hơn 4,5 triệu khách hàng và 8.000 tỷ đồng tiền gửi từ khách hàng cá nhân, minh chứng cho niềm tin của người dân vào mô hình ngân hàng mới được tạo nên bởi công nghệ mà không cần có chi nhánh hay phòng giao dịch này.

Trong giai đoạn tiếp theo, ngân hàng số này định hướng tiếp tục cung cấp các giải pháp, dịch vụ tài chính số được thiết kế theo kiểu "may đo cá nhân", đến từ nhu cầu, hành vi, thói quen của tập khách hàng mục tiêu, ứng dụng sâu công nghệ trí tuệ nhân tạo vào hoạt động trải nghiệm, phục vụ khách hàng. Với tốc độ phát triển nhanh chóng và vững chắc, Cake đang trong hành trình gia nhập nhóm 5% ngân hàng số hoạt động hiệu quả trên toàn cầu.