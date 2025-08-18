Ngân hàng Việt 'đứng ngồi không yên' trước cuộc đua tài sản số: Chủ sàn Upbit hỗ trợ MB, Techcombank "không đứng ngoài cuộc"

Ngày 12/8, Ngân hàng Quân đội (MB) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác kỹ thuật với Dunamu – tập đoàn Hàn Quốc vận hành Upbit, sàn giao dịch tài sản mã hóa tập trung lớn thứ ba thế giới.

Theo thỏa thuận, Dunamu sẽ hỗ trợ MB thành lập sàn giao dịch tiền mã hóa tại Việt Nam, đồng thời chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm vận hành. Chủ tịch MB Lưu Trung Thái nhấn mạnh, hai bên sẽ phối hợp để thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài chính số trong nước.

MB hiện là ngân hàng lớn thứ năm tại Việt Nam với tổng tài sản đạt 1,29 triệu tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 15.900 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Trước đó, tại Đại hội cổ đông Techcombank, nhà băng này cũng bày tỏ sự quan tâm đến blockchain và tài sản số. Chủ tịch Hồ Hùng Anh cho rằng đây là "chiến lược quan trọng của nhiều tổ chức tài chính, trong đó có Techcombank".

Theo ông, nhà băng này mong muốn phát triển trong các lĩnh vực blockchain, phát hành tài sản số và hệ thống chuyển mạch, nhằm phục vụ chiến lược chuyển đổi số và chủ động công nghệ. Tuy nhiên, ông Hùng Anh cũng lưu ý, việc triển khai cụ thể sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường và thời điểm thích hợp.

Big 4 tiếp cận thận trọng

Ngoài các ngân hàng thương mại cổ phần, Big4 - BIDV cũng bày tỏ quan điểm liên quan đến lĩnh vực này. So với các ngân hàng tư nhân, BIDV thể hiện cách tiếp cận thận trọng hơn.

Lãnh đạo ngân hàng khẳng định không có kế hoạch trực tiếp thành lập công ty triển khai sàn giao dịch tài sản số. Lý do là yêu cầu vốn tối thiểu cho doanh nghiệp vận hành sàn theo dự thảo hiện nay lên tới 10.000 tỷ đồng, trong đó ít nhất 35% phải do hai tổ chức tài chính lớn nắm giữ. Bên cạnh đó, việc vận hành sàn cũng đòi hỏi năng lực kỹ thuật và quản trị rủi ro phức tạp.

Thay vào đó, BIDV định vị vai trò là ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán, trung gian tài chính và các nghiệp vụ liên quan cho các sàn giao dịch trong tương lai. Điều này đồng nghĩa ngân hàng sẽ hỗ trợ hạ tầng thanh toán, bảo đảm dòng tiền và cung cấp dịch vụ ngân hàng truyền thống, thay vì tham gia trực tiếp vào khâu vận hành sàn.

Đại diện BIDV cho biết ngân hàng sẵn sàng phối hợp với cơ quan quản lý trong quá trình xây dựng khung pháp lý và triển khai thí điểm, nhưng ưu tiên vẫn là đảm bảo an toàn hệ thống và tuân thủ quy định.

Tháng 6 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số, có hiệu lực từ 1/1/2026, trong đó định nghĩa tài sản mã hóa là một loại tài sản số được xác thực bằng công nghệ mã hóa hoặc công nghệ số khác.

Theo Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi, Bộ Tài chính đã hoàn chỉnh đề án thí điểm thị trường giao dịch tài sản số và dự kiến trình Chính phủ trong tháng 8. Dự kiến sẽ có "hơn một sàn" được cấp phép để đảm bảo tính cạnh tranh, song số lượng sẽ được giới hạn nhằm thuận lợi cho việc đánh giá sau giai đoạn thí điểm.



