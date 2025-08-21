Ngăn trẻ tiếp cận video độc hại

Chị Hồng Nga ở TP HCM cho biết chị cấm con trai 7 tuổi xem video ngắn trên các mạng xã hội như YouTube, TikTok, Facebook… Cậu bé chỉ được xem các clip trên mạng khi có mặt cha mẹ.

Chị giải thích trong hơn 2 tháng nghỉ hè qua, vì cha mẹ bận việc, nên cậu con trai được để cho giải trí "tự do" trên mạng. Kết quả là cậu bé có thêm được nhiều kiến thức, hiểu biết hơn và có suy nghĩ khác trước. Tuy nhiên, những kiến thức và suy nghĩ có cả tốt - xấu, đúng - sai. Chị nói cha mẹ phải mệt mỏi nhắc nhở, chấn chỉnh mỗi khi phát hiện con hiểu sai vấn đề. Phụ huynh này chỉ đích danh nguồn là các nội dung trên mạng xã hội.

Từ lâu, người ta đã cảnh báo về loại hình video ngắn xuất phát từ một mạng xã hội của Trung Quốc rồi sau đó trở thành một xu hướng của các mạng xã hội khác. Do video ngắn gọn, phù hợp và thân quen với giới trẻ nên loại hình này nhanh chóng phủ sóng toàn cầu và được nhiều thanh thiếu niên yêu thích.

Cũng nhờ dễ làm nên ngày càng có nhiều người đã trở thành những "người sáng tạo nội dung" video ngắn. Chỉ cần một chiếc smartphone trên tay với những công cụ, ứng dụng hỗ trợ từ A tới Z, hầu như ai cũng có thể tạo ra những video ngắn để phát trên các mạng xã hội.

Điều nguy hiểm là vì ai cũng làm được nên các video có nội dung xấu tốt lẫn lộn. Càng đáng nói hơn khi hiện có những ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp người dùng làm ra những video ngắn chỉ trong "một nốt nhạc".

Chúng tôi đã thử xem một loạt video dạng ngắn trên mạng xã hội và rất bất ngờ về cách thể hiện, dàn dựng ấn tượng, thu hút người xem; có nhiều người chịu khó đầu tư đầy tính sáng tạo về kịch bản, quay phim, dàn dựng. Nhưng nguy hiểm là phần lớn video ngắn khai thác các nội dung mang tính câu view, chứa ngôn ngữ, hình ảnh "nhạy cảm", không phù hợp với trẻ em. Đáng nói hơn cả ở loại hình video ngắn là những kiến thức lệch chuẩn mực và sai trái, thậm chí phóng đại, điều này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho trẻ em.

Tất nhiên, không ai ấu trĩ và cực đoan để lên án loại hình video ngắn. Chỉ vì nó quá dễ làm nên cũng phát sinh những nội dung tiêu cực. Vì vậy, các nền tảng mạng xã hội cần tăng cường hơn nữa khâu "hậu kiểm" từ báo cáo của người dùng đối với các video ngắn. Phụ huynh cần giám sát chặt chẽ hơn việc con em mình xem nội dung video ngắn trên mạng xã hội và tích cực giúp làm sạch sân chơi công cộng bằng cách phát hiện và báo cáo những nội dung xấu.



