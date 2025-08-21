Tin lời dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao”, thiếu nữ 14 tuổi bỏ nhà theo người lạ

Ngày 20/8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Công an xã Nậm Cắn đã kịp thời ngăn chặn, đưa cháu H.Y.H. (sinh năm 2011, trú tại bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn) trở về với gia đình sau khi bị một số đối tượng lạ mặt trên mạng xã hội dụ dỗ, rủ rê bỏ nhà đi.

Trước đó, rạng sáng ngày 18/8, anh Hờ Nhìa T. (bố ruột của H.) phát hiện con gái không ở nhà và mất liên lạc. Nghi ngờ con gái bị người xấu lôi kéo, anh T. đã đến trụ sở Công an xã Nậm Cắn để trình báo sự việc.

Công an xã Nậm Cắn bàn giao cháu H. về với gia đình. (Ảnh: CA)

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nậm Cắn đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Công an xã đã huy động lực lượng, tổ chức rà soát, thu thập manh mối và triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm tung tích. Cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã chạy đua với thời gian, với quyết tâm cao nhất để sớm đưa cháu gái trở về an toàn.

Khoảng 16h cùng ngày, tổ công tác Công an xã Nậm Cắn đã kịp thời tiếp cận, đón cháu H. khi H. đang di chuyển đến một cơ sở karaoke trên địa bàn xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Trong đêm, Công an xã Nậm Cắn phối hợp với gia đình đến nhận, đưa cháu về nhà.

Theo thông tin ban đầu, quá trình sử dụng mạng xã hội, H. được một tài khoản lạ nhắn tin, hứa hẹn công việc “nhẹ nhàng, thu nhập 20 triệu đồng/tháng” tại một quán karaoke. Tin tưởng vào lời mời chào hấp dẫn, H. đã nghe theo, giấu bố mẹ, bỏ nhà đi đến điểm hẹn.

Hiện H. đã được bàn giao cho gia đình chăm sóc, đồng thời Công an xã Nậm Cắn tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, làm rõ các đối tượng đã dụ dỗ qua mạng.

Qua sự việc trên, Công an xã Nậm Cắn khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm, quản lý, theo dõi con em mình trong việc sử dụng mạng xã hội, tránh để các em bị lôi kéo, dụ dỗ vào những môi trường tiềm ẩn nguy hiểm.