Ngành bán lẻ Việt Nam trước cơ hội vươn mình, MWG "mơ" phủ sóng Đông Nam Á

Việt Nam đã bước vào kỷ nguyên vươn mình với mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 2 con số trong những năm tới. Đẩy mạnh tiêu dùng trong nước sẽ là một trong những động lực quan trọng để hiện thực hoá mục tiêu này.

Theo Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phấn đấu tăng bình quân 11-11,5%/năm.

Một số định hướng quan trọng trong chiến lược như: Khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển thị trường bán lẻ theo những hình thức và quy mô thích hợp; hình thành lực lượng phân phối nòng cốt trong nước thông qua những ưu đãi bước đầu về cơ chế, chính sách tài chính và đất đai.

Hình thành các tập đoàn/doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực phân phối, chủ yếu là doanh nghiệp nội địa, bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó xác định các doanh nghiệp tư nhân là lực lượng nòng cốt tạo nên động lực quan trọng, đóng góp vào sự phát triển của thị trường; khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã thương mại, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh tham gia thị trường bán lẻ.

Chiến lược cũng tập trung phát triển mạnh các loại hình kinh doanh thương mại hiện đại như thương mại điện tử, sàn giao dịch điện tử dựa trên nền tảng số hóa; phát triển đa dạng các phương thức bán lẻ, trong đó đặc biệt chú trọng phương thức bán lẻ đa kênh (Omnichannel), bán lẻ qua điện thoại di động, truyền hình, qua các ứng dụng mạng xã hội dựa trên môi trường mạng internet... đáp ứng yêu cầu và xu hướng mua sắm của người tiêu dùng trong tương lai.

Việt Nam hiện có nhiều doanh nghiệp bán lẻ, hàng tiêu dùng với đa dạng các ngành hàng như Thế Giới Di Động (MWG), Masan (MSN), FPT Retail (FRT), PNJ, Digiworld (DGW), Vinamilk (VNM)… Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp bán lẻ nói chung và những cái tên kể trên có nhiều lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Với gần 6.000 cửa hàng trên toàn hệ thống, MWG được kỳ vọng có thể hưởng lợi lớn từ chiến lược trên nhờ danh mục ngành hàng đa dạng từ điện thoại/điện máy (ICT/CE), thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), dược phẩm,… MWG hiện đã bước qua giai đoạn tăng trưởng về lượng và đạt quy mô đủ lớn để mang về doanh thu trên 10.000 tỷ mỗi tháng.

MWG chắc chắn không muốn dừng lại ở con số trên. Doanh nhiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài còn có tham vọng vươn lên trở thành đế chế bán lẻ hàng đầu Đông Nam Á. Sau khi tái cơ cấu toàn diện, MWG đã công bố chiến lược đến 2030 với định hướng tăng trưởng bằng “chất” thông qua tối ưu nền tảng hiện hữu, cá nhân hóa trải nghiệm, tích hợp dịch vụ và mở rộng ra khu vực.

Riêng với chuỗi Bách hóa xanh (BHX), MWG đặt mục tiêu doanh thu 10 tỷ USD trước năm 2030 trên cơ sở đánh giá đánh giá thị trường thực phẩm và FMCG Việt Nam có quy mô đến 60 tỷ USD. Sau khi chiếm lĩnh thị phần bán lẻ phía Nam, BHX đang triển khai kế hoạch Bắc tiến với mục tiêu mở mới 1.000 của hàng mỗi năm. MWG có dự định sẽ IPO chuỗi BHX từ năm 2028 khi xóa hết lỗ lũy kế.

Một trong những động lực tăng trưởng của MWG là chuỗi Thế Giới Di Động/Điện Máy Xanh (MW) cũng đã sẵn sàng vươn mình, phá vỡ định kiến thị trường bão hoà, mở ra dư địa mới. Ban lãnh đạo MWG đánh giá đây là thời điểm chín muồi để dẫn dắt hành trình tăng trưởng mới, đồng thời là bàn đạp để vươn tầm Đông Nam Á. MW đặt mục tiêu gia tăng gấp đôi mức lợi nhuận 2025 vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng duy trì trên 15%/năm và cũng có kế hoạch IPO.

Một trong những mắt xích quan trọng đưa doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài vươn tầm khu vực là chuỗi điện máy tại Indonesia. EraBlue đã về đích sớm năm 2025, đồng thời hướng tới mục tiêu 500 cửa hàng và IPO vào năm 2027. Era Blue có lợi thế cạnh tranh rõ rệt trong bối cảnh thị trường điện máy ở Indonesia hiện vẫn còn khá phân mảnh, với khoảng hơn 50% thị phần thuộc về các cửa hàng truyền thống.

Ngoài các kênh bán lẻ truyền thống, doanh nghiệp của ông Nguyễn Đức Tài đang có những động thái mạnh mẽ để bước vào sân chơi thương mại điện tử đầy tiềm năng. Trong một chia sẻ gần đây trên Fanpage chính thức, ông Huỳnh Văn Tốt – Giám đốc Thương mại Điện tử MWG cho biết MWG quyết tâm tạo ra một nền tảng minh bạch, công bằng dành cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo ra bước tiến lịch sử của người Việt.

Theo ông Huỳnh Văn Tốt, thị trường thương mại điện tử có quy mô rất lớn với tốc độ tăng trưởng 2 chữ số phần trăm mỗi năm trong vòng 5-10 năm tới. Nguyên nhân do hành vi mua sắm của khách hàng có sự chuyển dịch lớn từ mua bán truyền thống sang kênh online. “Đây là thời điểm vàng và rất thích hợp để MWG thực thi việc mở nền tảng mới” , lãnh đạo MWG khẳng định.

Nhìn chung, ngành bán lẻ tại Việt Nam đang bước vào vận hội mới với sự ủng hộ từ các chính sách vĩ mô. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp bán lẻ lớn phát triển mạnh mẽ, tạo bàn đạp để vươn tầm khu vực và thế giới. Để tận dụng được thời cơ này, các doanh nghiệp cần có chiến lược hợp lý đồng thời chuẩn bị nguồn lực dồi dào.