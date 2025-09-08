Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngành điện cảnh báo tin giả, khuyến khích người dân kiểm chứng

08-09-2025 - 11:10 AM | Kinh tế số

EVNHCMC khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ trên mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận,

Nhiều người chia sẻ hóa đơn tiền điện lên mạng

Những ngày gần đây, nhiều hộ dân phản ánh hóa đơn tiền điện tăng đột biến, có trường hợp phải trả thêm cả triệu đồng so với tháng trước dù khẳng định mức sử dụng không thay đổi. Trên mạng xã hội, hàng loạt bài viết chia sẻ việc hóa đơn tháng 8 cao bất thường. 

Một số người tìm cách cài đặt ứng dụng vào điện thoại để theo dõi lượng điện tiêu thụ. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là sự xuất hiện tràn lan của các app mang tên “điện lực”, khó phân biệt thật – giả, có thể trở thành cái bẫy của tội phạm công nghệ.

Thực tế, hồi tháng 7 vừa qua, một nữ giáo viên ở Hà Tĩnh bị kẻ gian chiếm đoạt gần 1,5 tỉ đồng sau khi tải ứng dụng điện lực giả mạo để thanh toán hóa đơn.

Để bảo đảm an toàn, đại diện một doanh nghiệp trong ngành khuyến cáo người dân chỉ tải ứng dụng từ nguồn chính thống, tránh làm theo hướng dẫn trên các diễn đàn không rõ ràng để không bị lừa đảo.

Ngành điện cảnh báo tin giả, khuyến khích người dân kiểm chứng- Ảnh 1.

Một người dân hoang mang khi có quá nhiều app theo dõi tiền điện

Cần kiểm chứng trước khi chia sẻ hóa đơn tiền điện lên mạng

Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ trên mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Việc đăng tải thiếu kiểm chứng còn có thể làm lộ dữ liệu cá nhân, tạo điều kiện cho kẻ gian lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo.

Khi có thắc mắc về sản lượng điện tăng cao hoặc hóa đơn tiền điện, khách hàng nên liên hệ trực tiếp với EVNHCMC qua Tổng đài 1900545454, email: cskh@hcmpc.com.vn fanpage chính thức hoặc ứng dụng EVNHCMC để được giải đáp kịp thời.

Theo đơn vị này, App EVNHCMC là kênh chăm sóc khách hàng chính thống, công khai và minh bạch thông tin sử dụng điện. Thông qua ứng dụng, người dân có thể theo dõi biểu đồ điện năng tiêu thụ theo ngày, tháng, năm, từ đó biết được thời điểm dùng điện cao nhất, thấp nhất để điều chỉnh hành vi tiêu thụ. Ứng dụng cũng cho phép khách hàng giám sát chất lượng dịch vụ của ngành điện mọi lúc, mọi nơi.

