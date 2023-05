Ngành dược 2023 và triển vọng đến từ Traphaco

Thị trường dược phẩm Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường có mức tăng trưởng nhanh và tiềm năng. Điều đó được thể hiện qua việc Tổ chức UQVIA Institute đã xếp Việt Nam vào Pharmerging Market - nhóm 17 nước có mức tăng trưởng ngành dược phẩm cao nhất thế giới.

Triển vọng ngành dược phẩm năm 2023

Theo Fitch Solutions, dự báo doanh thu ngành dược phẩm Việt Nam sẽ tăng trưởng đều đặn với CAGR khoảng 6,72% trong giai đoạn 2022 – 2026 nhờ vào tăng trưởng chi tiêu sức khoẻ của người dân.

Năm 2022, chi tiêu chăm sóc sức khỏe đã phục hồi mạnh. Theo BMI, doanh thu ngành chăm sóc sức khỏe đã tăng 25% so với năm 2021, đạt 155 nghìn tỷ đồng (6,6 tỷ USD), cao hơn đáng kể so với mức trước Covid (doanh thu năm 2019 đạt 4,7 tỷ USD). SSI Research cho biết hầu hết các công ty dược đều ghi nhận tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ròng ở mức hai con số trên mức nền thấp của phân khúc ETC trong năm 2021 dù phải đối mặt với nhiều thách thức như gián đoạn chuỗi cung ứng và chiến dịch chống tham nhũng trong ngành y tế.

Sang năm 2023, Agriseco đánh giá triển vọng lợi nhuận ngành dược trong năm nay ở mức ổn định. Ngành dược được biết đến là ngành mang tính phòng thủ trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, ngành dược còn nhiều tiềm năng phát triển trong trung và dài hạn khi quy mô dân số Việt Nam ở mức lớn và đang trong quá tính già hóa với tốc độ nhanh. Thu nhập bình quân đầu người tăng cũng giúp người dân chi tiêu nhiều hơn cho các sản phẩm y tế, chăm sóc sức khỏe.

Đồng thời, ngành dược cũng được hưởng lợi khi Bộ Y tế đã ban hành các văn bản pháp luật giúp khơi thông tình trạng thiếu thuốc và tạo điều kiện hỗ trợ trên kênh ETC tăng trưởng trong dài hạn. Theo đánh giá của chuyên gia VDSC, luật khám, chữa bệnh 15/2023/QH15 sẽ tạo điều kiện cho các bệnh viện công tự chủ về nguồn vốn để đầu tư cơ sở vật chất để phù hợp với nhu cầu khám bệnh, khắc phục tình trạng ùn tắc tại bệnh viện, bệnh nhân phải chờ đợi do cơ sở y tế thiếu máy móc, thiết bị. Từ đó, lưu lượng bệnh nhân tới khám, chữa bệnh tại bệnh viện có thể gia tăng thúc đẩy tiêu thụ sản lượng thuốc trên kênh ETC.

Còn Thông tư 06/2023/TTT-BYT thì sẽ tháo gỡ những bất cập về giá thuốc trúng thầu ngày càng giảm trong những năm qua khi giá trúng thầu của năm nay không được cao hơn giá trúng thầu của năm trước đó. Trong khi đó, chi phí đầu vào nguyên liệu API đều có xu hướng tăng qua từng năm tạo áp lực lên giá vốn và biên lãi gộp cho các công ty sản xuất dược phẩm.

Traphaco được hưởng lợi từ sản phẩm chuyển giao công nghệ và chuỗi cung ứng không bị gián đoạn

Trong năm 2023, Traphaco đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu ở mức 2.600 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ và LNST ở mức 326 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ và cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30%. Đây được đánh giá là 1 kế hoạch kinh doanh thận trọng vì công ty cho rằng người tiêu dùng sẽ cắt giảm mức chi tiêu trong bối cảnh lãi suất và lạm phát ở mức cao.

Theo SSI Research, Traphaco sẽ đạt mức tăng trưởng hai con số trong năm 2023 nhờ phát triển sản phẩm mới. Sau hai năm xây dựng nhà máy mới sản xuất thuốc tân dược và hạn chế do dịch Covid, trong năm nay, Traphaco sẽ được hưởng lợi từ việc bán các sản phẩm mới được chuyển giao từ Công ty Daewoong Pharmaceutical. Giai đoạn hai của chuyển giao sản phẩm đang được tiến hành với trọng tâm là các sản phẩm điều trị bệnh huyết áp, tiểu đường và cholesterol cao.

Ban lãnh đạo Traphaco cho biết sẽ tiếp tục đàm phán để chuyển giao thêm nhiều sản phẩm từ đối tác Daewoong, và tiếp tục tìm kiếm đối tác để nhận chuyển giao công nghệ, đồng thời tìm kiếm mục tiêu M&A tiềm năng. Traphaco cũng dự kiến sẽ có khoảng 15 hồ sơ đăng ký nghiên cứu sinh học mới trong vòng 3 năm tới, điều này sẽ giúp tăng khả năng cạnh tranh của các sản phẩm của hãng.

Traphaco cũng đặt mục tiêu đạt tiêu chuẩn EU GMP cho các cơ sở sản xuất của công ty. Việc nâng cấp EU GMP sẽ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh khi các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn EU GMP sẽ được xét vào nhóm thuốc chất lượng cao nhất trong đấu thầu ở bệnh viện công.

Bên cạnh đó, nhờ lợi thế tự chủ động đến 90% nguyên liệu dược liệu sản xuất thuốc Đông dược, mảng chiếm gần 70% doanh thu của công ty nên chuỗi cung ứng của công ty ít bị gián đoạn.