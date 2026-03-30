Ngành học không lo thất nghiệp tại Việt Nam, lương có thể lên đến hơn 50 triệu, cho con học phụ huynh tha hồ yên tâm

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang làm thay đổi sâu sắc cách vận hành của các ngành công nghiệp trên toàn cầu. Sự xuất hiện của hàng loạt công nghệ tiên tiến như robot công nghiệp, Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI) hay Big Data buộc doanh nghiệp phải nhanh chóng thích ứng để duy trì lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, để vận hành và tối ưu những hệ thống này, yếu tố then chốt vẫn nằm ở nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là trong lĩnh vực Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa.

Trong bối cảnh đó, ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa đang ngày càng trở thành lựa chọn hấp dẫn với nhiều bạn trẻ. Khi các lĩnh vực sản xuất, logistics, điện tử, viễn thông phát triển mạnh mẽ, nhu cầu nhân lực có chuyên môn sâu trong tự động hóa cũng tăng nhanh. Đây được xem là một trong những ngành kỹ thuật “nóng” nhất hiện nay, gần như không lo thất nghiệp, với cơ hội việc làm rộng mở, thu nhập cao và lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa là gì?

Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa là lĩnh vực tập trung vào việc thiết kế, xây dựng, vận hành và tối ưu các hệ thống tự động trong sản xuất cũng như đời sống. Ngành học này tích hợp nhiều nền tảng như kỹ thuật điều khiển, công nghệ thông tin, điện tử, cơ khí và trí tuệ nhân tạo nhằm tạo ra các giải pháp tự động hóa giúp nâng cao năng suất, giảm chi phí và cải thiện chất lượng sản phẩm.

Trong một thế giới ngày càng “thông minh hóa”, vai trò của ngành không chỉ dừng lại ở nhà máy mà còn mở rộng sang các hệ thống giao thông, năng lượng, đô thị và nhiều lĩnh vực khác.

Sinh viên ngành này học gì?

Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa là ngành đào tạo chuyên sâu về nghiên cứu, thiết kế và vận hành các hệ thống tự động, từ dây chuyền sản xuất trong các nhà máy như xi măng, thép, nước giải khát, dược phẩm cho đến các hệ thống robot và thiết bị điện tử thông minh.

Giảng viên và sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tham quan dây chuyền sản xuất tai Công ty TNHH Điện tử Annex. (Ảnh: VNUA)

Sinh viên theo học ngành này sẽ được trang bị nền tảng kiến thức vững chắc và kỹ năng thực hành trong các lĩnh vực như điều khiển thiết bị và hệ thống tự động, tự động hóa trong sản xuất và truyền thông công nghiệp, thiết kế - chế tạo và điều khiển robot. Đây là những kiến thức mang tính ứng dụng cao, giúp người học dễ dàng thích nghi với môi trường làm việc thực tế ngay sau khi ra trường.

Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa có dễ xin việc không?

Câu trả lời là rất tiềm năng. Trong bối cảnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu tự động hóa trong sản xuất, quản lý và vận hành hệ thống ngày càng lớn, khiến ngành này trở thành một trong những lĩnh vực “khát” nhân lực nhất hiện nay.

Từ các nhà máy sản xuất, dây chuyền lắp ráp đến hệ thống logistics hay dịch vụ công cộng đều cần đến công nghệ điều khiển và tự động hóa. Đặc biệt, sự phát triển của AI, IoT và Big Data càng thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng những kỹ sư có chuyên môn trong lĩnh vực này. Thực tế cho thấy, thị trường lao động đang thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, mở ra cơ hội lớn cho những ai có nền tảng kiến thức vững và kỹ năng thực hành tốt.

Cơ hội việc làm rộng mở

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa có thể đảm nhiệm nhiều vị trí đa dạng trong các doanh nghiệp và tập đoàn trong nước lẫn quốc tế. Có thể kể đến như kỹ sư tự động hóa, kỹ sư điều khiển, kỹ sư bảo trì hệ thống tự động, kỹ sư giám sát hệ thống điện, kỹ sư tự động hóa trong nhà máy điện, kỹ sư robot hay kỹ sư nghiên cứu và phát triển AI.

Những công việc này không chỉ gắn liền với môi trường công nghiệp mà còn mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng, sản xuất thông minh và thậm chí cả y tế hay quốc phòng. Với nền tảng chuyên môn tốt, người học có nhiều cơ hội phát triển lâu dài và thăng tiến trong sự nghiệp.

Mức lương hấp dẫn

Bên cạnh cơ hội việc làm, mức thu nhập của ngành cũng là một điểm cộng lớn. Theo Tạp chí Nguồn nhân lực và Bảo vệ xã hội, mức lương khởi điểm cho sinh viên tốt nghiệp ngành này dao động từ 400-600 USD/tháng.

Cụ thể, sinh viên mới ra trường có thể nhận khoảng 12-18 triệu đồng/tháng. Với những kỹ sư có từ 2-5 năm kinh nghiệm, mức lương thường tăng lên 20-30 triệu đồng/tháng. Đối với chuyên gia hoặc quản lý cấp cao, thu nhập có thể đạt từ 50 triệu đồng/tháng trở lên, thậm chí cao hơn tùy vào năng lực, kinh nghiệm, ngoại ngữ và khả năng ứng dụng công nghệ.

Trong bối cảnh tự động hóa trở thành xu hướng tất yếu, đây không chỉ là ngành học “không lo thất nghiệp” mà còn là con đường nghề nghiệp bền vững, giàu tiềm năng cho những ai muốn bứt phá trong kỷ nguyên công nghệ.

Điểm chuẩn cao nhưng phân hóa rõ rệt

Năm 2025, ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (hoặc Kỹ thuật điều khiển - tự động hóa) tiếp tục nằm trong nhóm ngành kỹ thuật có điểm chuẩn cao và phân hóa rõ rệt giữa các trường, dao động từ 15 đến gần 29 điểm tùy cơ sở đào tạo và phương thức xét tuyển.

Ở nhóm trường top đầu, điểm chuẩn thường tiệm cận mức 28-29 điểm. Tiêu biểu, Đại học Bách khoa Hà Nội có ngành này đạt khoảng 28,48 điểm, thuộc nhóm cao nhất khối kỹ thuật. Tương tự, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội ghi nhận mức khoảng 27,9 điểm, trong khi nhiều trường kỹ thuật lớn khác cũng dao động quanh ngưỡng 27-28 điểm.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Ở nhóm trường có mức cạnh tranh cao, điểm chuẩn phổ biến rơi vào khoảng 25-27 điểm. Có thể kể đến Đại học Xây dựng Hà Nội (khoảng 27 điểm), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (khoảng 26,19 điểm), Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng (khoảng 26,13 điểm) hay Đại học Giao thông Vận tải (khoảng 25,4-25,6 điểm).

Ở mức dễ tiếp cận hơn, nhiều trường lấy điểm trong khoảng 22–25 điểm như Đại học Thủy Lợi (~24,1 điểm), Đại học Nông Lâm TP.HCM (~24,2 điểm), Đại học Cần Thơ (~23,35 điểm) hoặc Đại học Phenikaa (~22 điểm).

Trong khi đó, nhóm trường có điểm chuẩn thấp hơn hoặc xét tuyển linh hoạt ghi nhận mức khoảng 15-22 điểm. Một số ví dụ gồm Đại học Thủ Dầu Một (~20,5 điểm), Đại học Vinh (~21 điểm), Đại học Quy Nhơn (~21 điểm) và các trường như Đại học Duy Tân hay một số trường khu vực lấy từ khoảng 15 điểm trở lên, tương đương ngưỡng sàn.

Nhìn chung, ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa duy trì mặt bằng điểm chuẩn khá cao, đặc biệt ở các trường kỹ thuật hàng đầu. Điều này phản ánh nhu cầu nhân lực lớn trong bối cảnh công nghiệp 4.0, tự động hóa sản xuất và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, khiến ngành này trở thành lựa chọn hấp dẫn và có tính cạnh tranh ổn định trong nhiều năm gần đây.