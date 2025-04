NGÀNH HỌC MỚI tại ĐH Kinh tế (ĐHQG HN): Sinh viên mới ra trường THU NHẬP lý tưởng, có cơ hội đi nước ngoài như đi chợ, vài năm là có tài sản khủng

Mới đây, khoa Quản trị Kinh doanh, trường ĐH Kinh tế, ĐHQG HN ra mắt chuyên ngành Quản trị Kinh doanh với 04 chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh và Phát triển doanh nghiệp, Quản trị Marketing - Truyền thông và Thương hiệu, Quản trị Nhân lực, Quản trị Kinh doanh Khách sạn và lữ hành.



PGS.TS. Phan Chí Anh đại diện lãnh đạo Viện Quản trị Kinh doanh (SBA) chia sẻ, chương trình học hướng tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái học thuật gắn kết chặt chẽ giữa giảng dạy, nghiên cứu, kết nối doanh nghiệp và truyền thông, phục vụ hiệu quả cho xã hội.

"Sinh viên được tạo điều kiện học thực tế từ năm 2, có nhiều cơ hội tham gia hội thảo cùng chuyên gia, các cuộc thi quốc gia và quốc tế với nhiều có cơ hội phát triển toàn diện, kể cả những bạn có năng khiếu thể thao. Viện cũng xây dựng uy tín vững chắc trong cộng đồng học thuật và giữ mối quan hệ sâu rộng với nhiều đối tác trong và ngoài nước", ông Phan Chí Anh nhấn mạnh.

1. Quản trị Marketing, Truyền thông và Thương hiệu

Tại buổi ra mắt, TS. Đào Cẩm Thuỷ chia sẻ về chuyên ngành Quản trị Marketing, Truyền thông và Thương hiệu Chương trình hướng đến đào tạo các nhà quản trị marketing hiện đại, có khả năng ứng dụng công nghệ, truyền thông đa phương tiện và xây dựng thương hiệu trong kỷ nguyên số.

Điều này mang tới cơ hội làm việc rộng mở hơn cho các sinh viên với tổng số 9 học phần riêng biệt gắn sát với thực tế, 29% chương trình đạo tạo bằng Tiếng Anh, cùng nhiều hội thảo, toạ đàm cùng với chuyên gia nước ngoài và mạng lưới kết nối với doanh nghiệp, tham gia thực tập thực tế ngay từ trên ghế nhà trường.

Theo tìm hiểu, ở Việt Nam, người làm việc trong ngành Quản trị Thương hiệu có mức lương trung bình nằm trong khoảng từ 8.000.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng tùy vào năng lực, kinh nghiệm cũng như địa điểm làm việc.

Mức lương trung bình ở cấp bậc quản lý sẽ cao hơn so với thông thường, cụ thể:

- Brand Marketing Manager: khoảng 30.000.000 VNĐ/tháng.

- Brand Manager: khoảng 35.000.000 VNĐ/tháng.

- Senior Brand Manager: khoảng 44.000.000 VNĐ/tháng.

2. Quản trị Kinh doanh và Phát triển Doanh nghiệp

Chuyên ngành tập trung phát triển năng lực quản trị tổng thể, xây dựng và vận hành mô hình doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh toàn cầu. Sinh viên được trang bị kiến thức về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển.

Mức lương của ngành Quản trị kinh doanh đối với người mới ra trường đi làm khoảng 6 - 10 triệu đồng/tháng. Đối với những người có kinh nghiệm lâu năm, mức lương có thể đạt từ 20 - 80.000.000 đồng/tháng.

3. Quản trị Nhân lực

Nguồn nhân lực là nguồn lực cốt lõi, quyết định sự thành công của bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào, là 1 trong 3 yếu tố cốt lõi trong chiến lược phát triển của Chính phủ. Chuyên ngành sẽ cung cấp kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức hiện đại, bao gồm quản trị nhân tài, phát triển tổ chức, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và lãnh đạo nhân sự trong bối cảnh toàn cầu hóa và tự động hóa.

Mức lương dành cho sinh viên ngành Quản trị Nhân lực mới ra trường: 5 – 7 triệu đồng/tháng. Mức lương của chuyên viên nhân sự tổng hợp: 7 – 12 triệu đồng/tháng. Mức lương của quản lý nhân sự tầm trung: 12 – 20 triệu đồng/tháng. Mức lương của trưởng phòng nhân sự: 15 – 45 triệu đồng/tháng. Mức lương của trưởng phòng tiền lương và phúc lợi: 20 – 40 triệu đồng/tháng. Mức lương của Giám đốc nhân sự: 30 – 100 triệu đồng/tháng tại những tập đoàn lớn.

4. Quản trị Kinh doanh Khách sạn và Lữ hành

Sau đại dịch Covid-19, ngành Du lịch và Lữ hành đã có sự phục hồi và nhu cầu về nhân lực đáp ứng được sự thay đổi của thời đại mới trở nên cấp thiết. Chương trình đào tạo sinh viên trở thành những nhà quản lý trong lĩnh vực dịch vụ – du lịch, có năng lực điều hành khách sạn, thiết kế sản phẩm du lịch, quản lý lữ hành và phát triển dịch vụ bền vững, hướng tới chuẩn quốc tế.

Mức thu nhập trung bình của chuyên ngành Quản trị Khách sạn dao động từ 10.000.000 triệu đồng – 18.000.000 triệu đồng, quản lý khách sạn hạng sao có thể có thu nhập lên đến 2000 USD. Đối với chuyên ngành Quản trị Lữ hành, nhân viên có mức lương dao động trong khoảng từ 10.000.000 triệu đồng – 50.000.000 triệu đồng. Đây là một mức lương rất tốt so với nhiều ngành nghề ở thời điểm hiện tại.

Mức lương của các công ty du lịch lớn, uy tín thường cao hơn so với các công ty nhỏ, mới thành lập. Mức lương của các vị trí quản lý, lãnh đạo thường cao hơn so với các vị trí nhân viên. Mức lương của các công ty du lịch ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh thường cao hơn so với các công ty ở các tỉnh thành khác. Ngoài ra, người lao động có khả năng ngoại ngữ tốt thường có mức lương cao hơn.

