Ngành kinh tế tỷ đô của Việt Nam thiết lập một kỷ lục mới

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 10/2025 đạt 961 triệu USD, giảm so với mức 1,313 tỷ USD của tháng 9/2025 nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với cùng kỳ tháng 10/2024 (519 triệu USD). Tổng chung, trong 10 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 7 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2024 và gần bằng tổng kim ngạch của cả năm 2024 (7,12 tỷ USD).

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ nhóm trái cây chủ lực như sầu riêng, chuối, xoài, mít, dừa và bưởi. Trong đó, sầu riêng tiếp tục giữ vị trí "ngôi sao" của ngành, đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt kim ngạch xuất khẩu.

Tính đến hết tháng 10/2025, xuất khẩu sầu riêng đã chính thức vượt mức kỷ lục 3,2 tỷ USD của cả năm 2024. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch mặt hàng này tăng 12,3%, cao hơn đáng kể so với mức 2,85 tỷ USD ghi nhận trong 10 tháng đầu năm 2024.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá sầu riêng vụ nghịch đầu mùa đang giữ ở mức cao. Theo đó, sầu riêng Thái loại A được các vựa thu mua với giá 103.000 - 105.000 đồng/kg; giá bán tại vườn dao động từ 80.000 - 90.000 đồng/kg. Riêng sầu riêng Ri6 loại A tại vườn có giá từ 50.000 - 55.000 đồng/kg.

Sầu riêng là một trong những mặt hàng chủ lực của Việt Nam.

Về thị trường xuất khẩu, Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam, chiếm 62,9% tổng kim ngạch.

Bên cạnh thị trường truyền thống là Trung Quốc, 10 tháng năm nay, Mỹ nổi lên là thị trường có mức tăng trưởng mạnh. Trong 10 tháng năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả sang thị trường này đạt 454,5 triệu USD, tăng tới 58,3% so với cùng kỳ.

Riêng trong tháng 10, xuất khẩu sang Mỹ tăng 46,6% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu tiêu thụ mạnh đối với các loại trái cây nhiệt đới như chuối, xoài, dứa và cả sầu riêng đông lạnh. Hiện, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam với tỷ trọng xuất khẩu sang quốc gia này đạt 6,6%.

Các thị trường lớn tiếp theo của Việt Nam là Hàn Quốc với 3,9%. Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu chủ lực, Malaysia ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất (70,2%), trong khi Thái Lan giảm mạnh nhất (55,6%).

Vải thiều của Việt Nam trên một kệ hàng tại Nhật Bản.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VinaFruit), nhận định, doanh nghiệp đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, tuân thủ nghiêm các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, qua đó tạo thuận lợi để mở rộng xuất khẩu sang nhiều quốc gia, đặc biệt là những thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Canada, Australia.

Trong khi đó, ông Đặng Phúc Nguyên – Tổng thư ký VinaFruit phân tích, từ tháng 8 đến nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả luôn giữ ở mức trên 900 triệu USD/tháng, cho thấy nhu cầu tiêu thụ rất mạnh từ các thị trường nhập khẩu chủ lực. Triển vọng xuất khẩu những tháng cuối năm 2025 cũng rất tích cực, khi nhu cầu nhập khẩu thường tăng mạnh vào dịp Giáng sinh và Tết Nguyên đán.

Ông Nguyên nhấn mạnh, nếu đà tăng trưởng này được duy trì, xuất khẩu rau quả có thể đạt mốc 8,5 tỷ USD trong năm 2025 - kỷ lục mới của ngành. Thành công này không chỉ mang ý nghĩa về giá trị kim ngạch, mà còn góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ rau quả thế giới, hướng đến phát triển xanh, bền vững và nâng tầm thương hiệu nông sản quốc gia.

Vị lãnh đạo này cũng nhận định mục tiêu đạt kim ngạch 10 tỷ USD vào năm 2030 là hoàn toàn trong tầm tay, thậm chí có thể vượt xa nếu Việt Nam xây dựng được các vùng nguyên liệu đủ lớn, bảo đảm chất lượng cho những mặt hàng có lợi thế như chuối, dừa, dứa, chanh dây, xoài, phù hợp với xu hướng tiêu thụ nông sản nhiệt đới trên thế giới.