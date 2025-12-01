Ngành ngân hàng "phá đỉnh": Một kỷ lục vừa được thiết lập

Dữ liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, đến cuối tháng 9, tổng tiền gửi của người dân tại hệ thống ngân hàng đã đạt khoảng 7,83 triệu tỷ đồng, tăng gần 10,9% so với đầu năm – mức tăng được đánh giá cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ nhiều năm trước. Đây cũng là mức đỉnh mới của lượng tiền gửi của cư dân.

Ở khối doanh nghiệp, lượng tiền gửi cũng ghi nhận đà đi lên khi đạt 8,35 triệu tỷ đồng, tương ứng mức tăng 8,9% so với đầu năm, phản ánh dòng tiền của khu vực sản xuất – kinh doanh vẫn duy trì ổn định trong hệ thống ngân hàng.

Tổng chung, tiền gửi cả khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế các tổ chức tín dụng đạt gần 16,18 triệu tỷ đồng, tăng gần 3% so với số liệu công bố gần nhất cuối tháng 7 (15,73 triệu tỷ đồng).

Liên quan đến sự tăng mạnh của tiền gửi cư dân, ông Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV cho biết, tiền gửi dân cư tại hệ thống ngân hàng đi lên do lãi suất hiện nay vẫn đủ hấp dẫn và lớn hơn lạm phát, nên gửi tiết kiệm vẫn là lựa chọn của số đông khi các lựa chọn đầu tư dài hạn khác trở nên rủi ro.

"Trong bối cảnh tín dụng tăng mạnh hơn mọi năm, các ngân hàng cũng phải tìm mọi cách để huy động nguồn tiền gửi từ dân chúng", ông Lực chia sẻ.

Trong khi đó, theo đánh giá của ông Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TP HCM, tiền gửi dân cư tăng mạnh theo tốc độ tăng trưởng tín dụng. Vốn chảy vào các kênh đầu tư như bất động sản, chứng khoán sôi động cũng kéo theo dòng tiền luân chuyển trong hệ thống ngân hàng.

Về lãi suất, mặt bằng huy động nhìn chung giữ trạng thái ổn định trong suốt 9 tháng đầu năm. Tuy nhiên, sang tháng 10, nhiều ngân hàng đã bắt đầu điều chỉnh lãi suất tăng nhẹ, chủ yếu nhằm chuẩn bị nguồn vốn phục vụ nhu cầu tín dụng cao điểm vào những tháng cuối năm.

Từ đầu tháng 11, mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường ghi nhận làn sóng điều chỉnh tăng tại phần lớn ngân hàng thương mại. Theo thống kê, từ đầu tháng 11 đến nay, đã có 22 ngân hàng tăng lãi suất, trong đó có sự góp mặt của hầu hết các ngân hàng thương mại tư nhân có quy mô vốn lớn và một ngân hàng thương mại quốc doanh là VietinBank.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng, nhiều ngân hàng đã đưa lãi suất lên mức trần 4,75%/năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Đáng chú ý, các nhà băng như MB, Techcombank, Nam A Bank, VIB… đều áp dụng mức cao nhất này để hút dòng tiền gửi ngắn hạn.

Trong khi đó, ở phân khúc kỳ hạn trung và dài hạn, lãi suất phổ biến đã vươn lên 6 - 7%/năm tại nhiều ngân hàng, đáng kể là các mức này không kèm điều kiện số tiền gửi tối thiểu lớn như trước. Diễn biến cho thấy cuộc đua huy động đang nóng dần, khi các ngân hàng chuẩn bị nguồn vốn cho cao điểm tín dụng cuối năm.

Các chuyên gia khuyến nghị người gửi tiền nên theo sát diễn biến lãi suất để lựa chọn kỳ hạn gửi phù hợp với nhu cầu tài chính cá nhân. Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất có xu hướng nhích lên, những khách hàng có kế hoạch gửi tiền trung và dài hạn có thể cân nhắc "khóa" lãi ngay từ bây giờ để đảm bảo mức sinh lời tốt hơn, hạn chế rủi ro khi lãi suất biến động trong thời gian tới.