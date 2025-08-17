Ngành Xây dựng tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc trong tháng 8

Chiều 15/8, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2025. Tại đây, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong 7 tháng qua chưa đạt kỳ vọng, do đó các chủ đầu tư và ban quản lý dự án cần rà soát, đánh giá những vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ quyết liệt, tăng tốc từ tháng 8.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá cao công tác chuẩn bị khởi công, khánh thành các dự án dịp 19/8 của các đơn vị thuộc Bộ - Ảnh: Tạ Hải

Giải ngân mới đạt gần 33% kế hoạch

Theo báo cáo của ông Nguyễn Trí Đức, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, trong 7 tháng đầu năm, Bộ tiếp tục chú trọng công tác hoàn thiện thể chế, rà soát và tham mưu Chính phủ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương. Tuy nhiên, về giải ngân vốn đầu tư công, tính đến hết tháng 7, Bộ mới giải ngân khoảng 28.519 tỷ đồng, tương đương gần 33% kế hoạch vốn được giao.

Để bù đắp tiến độ, trong tháng 8, Bộ dự kiến giải ngân thêm khoảng 7.074 tỷ đồng, trong đó hơn 6.400 tỷ đồng là theo đăng ký của các chủ đầu tư, cùng phần vốn chậm giải ngân từ tháng trước. Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng ca, thi công cuốn chiếu và xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu để bảo đảm tiến độ.

Hoạt động vận tải, an toàn giao thông ghi nhận kết quả tích cực

Song song với giải ngân, hoạt động vận tải trong tháng 7 tiếp tục tăng trưởng mạnh. Vận tải hàng hóa đạt hơn 242 triệu tấn, tăng trên 14% so với cùng kỳ; lũy kế 7 tháng đạt 1.673 triệu tấn, tăng gần 14%. Vận chuyển hành khách cũng tăng gần 24% trong tháng 7, đưa lũy kế 7 tháng lên 2.755 triệu lượt khách, cao hơn 21,5% so với năm 2024.

Đáng chú ý, tai nạn giao thông trong tháng 7 giảm trên cả 3 tiêu chí: số vụ giảm 418, số người chết giảm 16 và số người bị thương giảm 435.

Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

Về quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân đến năm 2030. Đến nay, cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đang triển khai, với quy mô 633.559 căn. Tỷ lệ các dự án đã hoàn thành, khởi công và được chấp thuận chủ trương đạt xấp xỉ 60% so với mục tiêu.

Bộ đã trình Thủ tướng dự thảo Quyết định điều chỉnh chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo. Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, riêng trong năm 2025, cần phấn đấu hoàn thành trên 100.000 căn hộ, tập trung ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM.

Nhiều dự án hạ tầng lớn chuẩn bị khởi công

Theo ông Lê Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, năm 2025, Bộ Xây dựng có kế hoạch khởi công 18 dự án hạ tầng quan trọng. Đến nay, 9 dự án đã khởi công, trong đó có các dự án lớn như cầu đường sắt Cẩm Lý trên tuyến Kép – Hạ Long, mở rộng cao tốc Cao Bồ – Mai Sơn, cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh và cải tạo cầu yếu giai đoạn 2.

Dự án cao tốc Dầu Giây – Tân Phú đã hoàn tất thủ tục và dự kiến khởi công ngày 19/8. Trong quý IV/2025, dự kiến thêm 8 dự án quan trọng sẽ được khởi công, trong đó có đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận, hầm Thần Vũ, hầm Núi Vung và cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ.

Giải pháp thúc đẩy giải ngân

Ông Trần Minh Phương, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, đề nghị các chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu tăng tốc thi công, đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương để xử lý các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, vật liệu. Các thủ tục nghiệm thu, thanh toán cho khối lượng hoàn thành phải được đẩy nhanh, nhằm giải ngân đủ vốn còn tồn đọng.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đã chỉ đạo sớm triển khai GPMB và tái định cư cho các dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, cũng như dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, để giải ngân bù cho các dự án dư vốn. Các nhiệm vụ chi không còn nhu cầu sẽ được rà soát, điều chỉnh giảm kế hoạch để tập trung nguồn lực cho dự án trọng điểm.

Ghi nhận, chỉ đạo từ lãnh đạo Bộ

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Minh biểu dương kết quả các đơn vị đạt được trong 7 tháng qua, đặc biệt là công tác thể chế và chuẩn bị khởi công các dự án dịp 19/8. Ông nhấn mạnh, 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước chiếm 37% và vốn ngoài Nhà nước chiếm 63%, là đóng góp quan trọng cho tăng trưởng quốc gia.

Hội nghị giao ban công tác tháng 7 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2025của Bộ Xây dựng diễn ra chiều 15/8

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục bảo đảm tiến độ, thông suốt tại các điểm cầu, đồng thời lưu ý các ban quản lý dự án rút kinh nghiệm từ sự cố tai nạn lao động xảy ra tại dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh, siết chặt hơn nữa công tác an toàn lao động trên công trường.

Trọng tâm trong giai đoạn tới

Người đứng đầu Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ cho các đơn vị sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng không gian ngầm, Nghị định đặt hàng về đường sắt; đồng thời triển khai hiệu quả Nghị quyết 57 về phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cũng như Nghị quyết 66 về xây dựng pháp luật trong kỷ nguyên mới.

"Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ then chốt để bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng và phát triển nhà ở xã hội. Tôi đề nghị các chủ đầu tư, ban quản lý dự án nhìn thẳng vào vướng mắc, chủ động tháo gỡ và tăng tốc trong những tháng còn lại của năm 2025", Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh.

Với quyết tâm chính trị cao, ngành Xây dựng kỳ vọng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công sẽ được cải thiện rõ rệt từ tháng 8, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hoàn thành các mục tiêu phát triển hạ tầng, nhà ở trong giai đoạn tới.