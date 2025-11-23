Ngập lụt nặng ở Thái Lan: Báo động đỏ, 103 khu dân cư phải sơ tán

Lượng mưa tích lũy đạt 595 mm, khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư và phương tiện giao thông bị nước nhấn chìm.



Chính quyền Hat Yai tuyên bố tình trạng khẩn cấp và phát đi báo động đỏ, yêu cầu người dân ở 103 cộng đồng phải sơ tán khẩn cấp tới nơi an toàn. Hình ảnh do đài TPBS ghi lại cho thấy người dân phải lội qua dòng nước cao tới đầu gối, nhiều xe máy bị ngập gần hết thân, các xe tải và ô tô mắc kẹt hàng dài, trong khi nhiều ngôi nhà chìm trong nước. Mưa lớn tại lưu vực sông U-tapao khiến các kênh rạch vượt quá sức chứa, gây tràn nhanh vào những khu vực đông dân cư.

Tình hình ngập nặng cũng làm gián đoạn điện, Internet và hệ thống cấp nước tại một số khu vực. Nhiều gia đình bị thiếu nước uống và thực phẩm do lũ lên quá nhanh.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul bay tới Hat Yai trong ngày để thị sát, trong khi Bộ trưởng Giao thông Phiphat Ratchakitprakarn được điều động tới miền Nam để chỉ đạo việc triển khai máy bơm công suất lớn và các thiết bị thoát nước. Các đội cứu hộ đang tiếp tục hỗ trợ sơ tán người dân và khai thông những tuyến nước bị tắc nghẽn.

Hạ tầng giao thông trong khu vực rơi vào tình trạng tê liệt. Các tuyến đường chủ chốt như Phetkasem chỉ còn xe gầm cao có thể đi qua. Dù vậy, sân bay quốc tế Hat Yai vẫn duy trì hoạt động, cùng với dịch vụ taxi và phương tiện hỗ trợ của Wing 56 để đưa đón hành khách.

Một số hãng hàng không chấp nhận đổi vé linh hoạt và hành khách bị kẹt qua đêm được phép ngủ trong nhà ga sau khi đăng ký với nhân viên sân bay. Đường sắt Nhà nước Thái Lan đã phải tạm dừng 10 chuyến tàu do nước lũ dâng cao vượt mặt ray, đồng thời cho phép hành khách hoàn vé toàn bộ.

Do tình hình vượt ngoài dự đoán, Hội thảo Phòng Thương mại Quốc gia lần thứ 43 tổ chức tại Hat Yai buộc phải kết thúc chỉ sau một ngày vì nhiều khách sạn bị ngập, đường đi bị chia cắt. Ban tổ chức đang phối hợp hỗ trợ người tham dự rời khỏi khu vực an toàn.

Ngập lụt cũng lan rộng sang nhiều tỉnh miền Nam. Tại Trang, tám quận bị ảnh hưởng với hơn 6.000 hộ dân chịu tác động, một số nơi chỉ còn có thể đi lại bằng thuyền. Ở Satun, hải quân phải sơ tán người dân tại các làng bị cô lập và 6 quận được tuyên bố là vùng thảm họa. Tại Surat Thani, khu vực Chaiya vẫn còn chìm trong nước, dù trung tâm kinh tế của tỉnh đang dần hồi phục khi nước từ vùng cao rút chậm ra biển.

Cục Khí tượng Thái Lan cho biết nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa vượt 440 mm, khiến sông và kênh rạch tràn bờ. Dù mưa có dấu hiệu giảm nhưng nhà chức trách cảnh báo nước từ vùng núi đổ về và các dòng kênh tràn vẫn sẽ gây nguy hiểm trong 24 - 48 giờ tới.