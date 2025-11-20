Ngập sâu trong lũ lịch sử, Đông Đắk Lắk ít nhất 7 người chết, 2 người mất tích

Sáng 20-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại trong trận lũ lịch sử đang diễn ra.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ lịch sử 16.100m3/giây, người dân phường Tuy Hòa tất tả chạy lũ

Theo thống kê chưa đầy đủ, tỉnh này đã có 5 người chết trong lũ. 5 người này là bà Võ Thị Út (sinh năm 1993, trú Dân Phú 2, phường Sông Cầu, Đăk Lăk), tử vong do bị tường nhà phía sau đỗ sập do mưa lớn gây sạt lỡ đất đè vào tường nhà. Bà Ngô Thị Mười (sinh năm 1934 thôn Phú Xuân A, Xuân Phước (chưa rõ nguyên nhân). Ông Lê Văn Thạch(sinh 1978 ở Bình Chính, xã Tuy An Bắc, tử vong do lật thuyền khi chuyển người nhà). Ngoài ra còn có 2 người ở xã Tuy An Tây và 2 người ở xã Tuy An Đông tử vong trong lũ chưa xác định danh tính và nguyên nhân.

2 người mất tích là anh Hào (18 tuổi, con ông Nguyễn Minh Hải ở xã Ô Loan) mất tích khi chèo thúng chai làm bè nuôi cá ở biển (khu vực Hòn Lao Mái Nhà) bị sóng biển đánh dạt vào khu vực bãi súng, Gành Dưa, thôn Giai Sơn xã Ô Loan và bị lật thúng chai, mất tích. Một người mất tích khác ở xã Tuy An Đông (chưa xác định danh tính).

Nước lũ ngập sâu ở Đông Đắk Lắk

Trong khi đó, theo người nhà là anh Trần Ngọc Quang (ở xã Tuy An Bắc) báo về Báo Người Lao Động cho biết mẹ và cha ông là ông Cỏn (ở xóm Cây Đa, thôn Bình Hòa, xã Tuy An Bắc) cũng đã tử vong trong nhà khi nước lũ dâng cao. May mắn người cô đang nuôi cha mẹ anh Quang cùng ở trong nhà đã leo kịp lên gác nhà nên sống sót. Theo ông Huỳnh Ngọc Hân, Chủ tịch UBND xã Tuy An Bắc, thông tin này xã chưa nắm được và hiện xã đang xác minh.

"Thật xé lòng khi đêm qua rất nhiều người đã nhắn tin kêu cứu, nhưng lực lượng chức năng không thể cứu được hết người dân đang gặp nguy hiểm" - ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Ô Loan chia sẻ.



