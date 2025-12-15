Ngập tràn quà tặng trên những chuyến bay Vietjet mùa lễ hội Giáng sinh 2025

Những bất ngờ nhỏ trên không trung đã lan tỏa cảm giác ấm áp, niềm vui và năng lượng tích cực, góp phần tạo nên một không khí lễ hội gần gũi, thân thiện ngay trong khoang máy bay.

Những món quà mùa lễ hội được trao tận tay hành khách như lời nhắn gửi yêu thương trong hành trình cuối năm.

Với Vietjet, hành trình dịp cuối năm không chỉ là đưa mọi người đến một vùng đất mới, mà còn là đưa họ về với chính mình, chia sẻ những lời yêu thương đến gia đình, bạn bè…

Thiệp Tri Ân – nơi hành khách dành một phút viết lời cảm ơn cho những nỗ lực chăm sóc bản thân suốt một năm, cho người thân và bạn bè… – đã trở thành điểm chạm cảm xúc đặc biệt trên chuyến bay.

Một cặp đôi đến từ Nhật Bản, Chin & Lyn, chia sẻ họ sắp tham gia một giải marathon tại Việt Nam và xem chuyến bay hôm nay như "màn khởi động tinh thần thú vị nhất trước ngày thi đấu".

Ông Brad Jowers, đến từ Mỹ, xúc động: "Một chuyến đi ngắn, nhưng thật sự dễ thương và đầy ấn tượng. Tôi bất ngờ khi được tặng quà – những điều nhỏ bé mà khiến người ta cảm thấy được trân trọng."

Chị Nguyễn Quan Thy, vừa trở về sau kỳ nghỉ, không giấu được niềm vui: "Tôi chưa từng đi chuyến bay nào nhiều không khí lễ hội như vậy. Quà tặng, sự thân thiện, cảm giác được chăm sóc… làm tôi càng yêu Vietjet hơn."

Những câu chuyện nhỏ ấy – từ nụ cười, tấm thiệp tri ân đến món quà ý nghĩa – đã tạo nên một bầu không khí lễ hội rất riêng của Vietjet: gần gũi, tử tế và ngập tràn yêu thương.

Với thông điệp "Biết ơn mình bằng hành trình trên mây", phi hành đoàn gửi tới tất cả hành khách lời cảm ơn và lời nhắc nhẹ nhàng để mỗi người chúng ta tạm bước chậm giữa guồng quay quen thuộc, tự thưởng cho mình một chuyến bay để nạp lại năng lượng, chuẩn bị cho những dự định mới hoặc đơn giản là tìm về khoảnh khắc ấm áp bên gia đình và bạn bè.

Tất cả góp phần khiến hành trình trên mây cùng Vietjet, không chỉ là những chuyến bay kết nối các quốc gia, các nền văn hoá, mà trở thành trải nghiệm trọn vẹn cảm xúc và giàu năng lượng tích cực đến tất cả mọi người.