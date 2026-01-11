Ngày 11/1: Giá vàng tăng tới 8 triệu đồng/lượng trong tuần qua, đâu là yếu tố ảnh hưởng mạnh trong tuần tới?

Trong tuần qua (5/1 - 11/1), giá vàng trong nước tăng mạnh trên diện rộng và thiết lập mặt bằng giá cao hơn rõ rệt so với mức chốt phiên cuối tuần trước. Cụ thể, giá vàng miếng tăng đồng loạt 7 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn ghi nhận mức tăng phổ biến trong khoảng 4,5 – 8,4 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Đối với vàng miếng, SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu sáng nay cùng niêm yết giá mua vào 157,8 triệu đồng/lượng và bán ra 159,8 triệu đồng/lượng, cao hơn 7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng miếng ở mức 157,9 – 159,8 triệu đồng/lượng, cũng tăng 7 triệu đồng/lượng so với chốt tuần trước đó.

Ở phân khúc vàng nhẫn, Công ty SJC niêm yết giá 154,3 – 156,8 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 8,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 7,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với cuối tuần trước. PNJ chào giá vàng nhẫn ở mức 155 – 158 triệu đồng/lượng, tăng 5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. DOJI niêm yết 154,5 – 157,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 5,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết ở mức 156,5 – 159,5 triệu đồng/lượng, tăng 4,5 triệu đồng/lượng so với mức chốt cuối tuần trước.

Sáng 11/1 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 154,3 156,8 157,8 159,8 PNJ 155 158 157,8 159,8 DoJi 154,5 157,5 157,8 159,8 Bảo Tín Minh Châu 156,5 159,5 157,8 159,8 Bảo Tín Mạnh Hải 156,5 159,5 157,9 159,8

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay đóng cửa tuần ở mức 4.508,8 USD/ounce, tăng 0,71% so với mức đóng cửa gần nhất. Tính chung trong tuần qua, giá vàng thế giới tăng tổng cộng 4,1% và tiến về gần đỉnh lịch sử 4.550 USD/ounce ghi nhận vào cuối năm 2025.

Giá vàng đã ghi nhận tuần tăng giá thứ năm trong bảy tuần gần đây khi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng xuất phát từ căng thẳng leo thang xung quanh cuộc xung đột Mỹ-Venezuela. Sự không chắc chắn về tương lai chính trị của Venezuela này đã duy trì nhu cầu trú ẩn an toàn suốt tuần qua.

Hoạt động chốt lời vào giữa tuần xuất hiện sau khi báo cáo ISM về sản xuất được công bố, cho thấy điều kiện kinh tế mạnh mẽ và tạm thời làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, tâm lý này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Báo cáo việc làm hôm thứ Sáu cho thấy số lượng việc làm được tạo ra yếu hơn đáng kể so với dự kiến, ngay lập tức làm dấy lên suy đoán rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tiếp tục chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ.

Hướng đi của câu chuyện này sẽ đối mặt với một thử thách quan trọng vào thứ Ba với việc công bố dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12, điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý thị trường và quyết định quỹ đạo của giá vàng trong tuần tới.