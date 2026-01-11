Thông tin mới về kiểm soát tăng trưởng tín dụng

Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn gửi các tổ chức tín dụng về việc kiểm soát tăng trưởng tín dụng năm 2026. Theo đó, dư nợ tín dụng tối đa đến ngày 31/12/2026 được xác định theo công thức mới, trong đó hệ số nhân chỉ còn 2,6%, thấp hơn đáng kể so với mức 3,5% áp dụng năm 2025.

Cụ thể, dư nợ tín dụng tối đa bằng dư nợ ngày 31/12/2025 cộng phần tăng thêm được tính trên cơ sở điểm xếp hạng của tổ chức tín dụng năm 2024, sau khi loại trừ dư nợ vượt chỉ tiêu (nếu có) và các khoản dư nợ đã bán trong năm 2026 nhưng chưa thu tiền tại thời điểm xác định.

Theo ước tính, với điểm xếp hạng của các ngân hàng hiện dao động trong khoảng 1-5 điểm và phần lớn tổ chức tín dụng được xếp hạng mức 4-5 điểm, mức tăng trưởng tín dụng năm 2026 nhiều khả năng chỉ xoay quanh 9-13%. Trong đó, đa số ngân hàng sẽ được giao chỉ tiêu tăng trưởng khoảng 12-13%.

Một số ngân hàng được ưu tiên tăng trưởng tín dụng cao hơn là các tổ chức tín dụng tham gia nhận chuyển giao bắt buộc các ngân hàng yếu kém, như Vietcombank, MB, HDBank và VPBank nhằm hỗ trợ quá trình tái cơ cấu hệ thống.

Bên cạnh việc điều chỉnh công thức tính, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu trong 3 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng tín dụng của mỗi tổ chức tín dụng không được vượt quá 25% chỉ tiêu cả năm, đồng thời phải đảm bảo khả năng cân đối vốn và an toàn thanh khoản.

Đáng chú ý, tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản tiếp tục bị kiểm soát chặt. Theo chỉ đạo, tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản của từng tổ chức tín dụng trong năm 2026 không được vượt quá tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của chính tổ chức tín dụng đó so với cuối năm 2025. Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát cả tốc độ tăng và tỷ trọng dư nợ bất động sản trong tổng dư nợ của từng ngân hàng.

Trong trường hợp tổ chức tín dụng không tuân thủ các yêu cầu nêu trên, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ xem xét giảm trừ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm. Việc điều chỉnh này được thực hiện trên cơ sở giám sát thường xuyên, không cần tổ chức tín dụng gửi văn bản đề nghị.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai hoạt động tín dụng phù hợp với năng lực quản trị rủi ro, tình hình thanh khoản và khả năng huy động vốn; duy trì đầy đủ các tỷ lệ an toàn, đặc biệt là các chỉ tiêu về thanh khoản và khả năng chi trả. Đồng thời, các ngân hàng phải nâng cao chất lượng tín dụng, sử dụng vốn đúng mục đích, hạn chế phát sinh và gia tăng nợ xấu.

Về định hướng dòng vốn, Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh ưu tiên tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Ngược lại, tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là bất động sản , sẽ tiếp tục bị kiểm soát chặt chẽ.

Trong năm 2026, Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ điều hành tăng trưởng tín dụng theo hướng chủ động, linh hoạt, bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thực tế hoạt động của từng tổ chức tín dụng. Trên cơ sở đó, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm khi cần thiết, nhằm vừa hỗ trợ cung ứng vốn cho nền kinh tế, vừa đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng và ổn định vĩ mô.