Tuần tới, sàn HoSE sẽ có thêm một mã ngân hàng

Tuần tới, HoSE sẽ có thêm một mã ngân hàng, khi cổ phiếu KLB của Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) chính thức được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất Việt Nam.

Cụ thể, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM đã chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Kiên Long niêm yết cổ phiếu với mã KLB từ ngày 15/1/2026 (tức Thứ Năm) với biên độ dao động trong phiên chào sàn là 20%.

Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết đạt gần 582,2 triệu đơn vị, tương ứng giá trị theo mệnh giá gần 5.822 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 16.200 đồng/cp.

Theo KienlongBank, việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán là bước đi cần thiết nhằm khẳng định mức độ minh bạch trong hoạt động của ngân hàng với tư cách là một công ty đại chúng quy mô lớn, đồng thời góp phần nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Việc được HoSE chấp thuận niêm yết cũng cho thấy KienlongBank đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cao hơn về công bố thông tin, quản trị doanh nghiệp và kỷ luật thị trường.

Hiện trên 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM có tổng cộng 27 mã cổ phiếu ngân hàng. Trong đó, HOSE có 19 mã, HNX có 2 mã và UPCoM có 6 mã. Với việc KLB lên niêm yết trên HOSE, chỉ còn 5 mã cổ phiếu giao dịch trên sàn UPCoM là ABB, PGB, VBB, BVB và SGB.

Về kết quả kinh doanh của Kienlongbank, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 1.537 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ và hoàn thành 112% kế hoạch năm, đánh dấu mức lợi nhuận cao nhất trong 30 năm hoạt động.

Với kết quả đạt được, KienlongBank đang hướng đến mục tiêu đạt 150% kế hoạch lợi nhuận năm 2025.

Tại thời điểm 30/9/2025, tổng tài sản của KienlongBank đạt 97.716 tỷ đồng, nguồn vốn huy động đạt 87.491 tỷ đồng, và dư nợ tín dụng đạt 70.922 tỷ đồng – tăng lần lượt hơn 5.500, 7.300 và 9.400 tỷ đồng so với đầu năm.

Về chất lượng tài sản, KienlongBank kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu ba quý liên tiếp vượt 80%.