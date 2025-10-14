Ngày 19/12: Khởi công 3 khu công nghiệp hơn 2.240ha gần “siêu sân bay” 16 tỷ USD

UBND tỉnh yêu cầu các bên liên quan phối hợp chặt chẽ để kịp khởi công 3 KCN vào ngày 19/12 - Ảnh minh họa

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư thực hiện ba dự án khu công nghiệp gồm: Long Đức 3 hơn 244ha, Bàu Cạn – Tân Hiệp (giai đoạn 1) và Xuân Quế – Sông Nhạn (giai đoạn 1) cùng có diện tích 1.000ha.

Đến nay, công tác kiểm đếm 100% diện tích đất cao su tại cả 3 KCN đã hoàn tất, phần đất do hộ dân sử dụng cơ bản đã kiểm kê xong. Riêng KCN Bàu Cạn – Tân Hiệp còn khoảng 10% diện tích đất hộ dân chưa hoàn thành kiểm đếm.

Về phương án bồi thường, hỗ trợ, hai KCN Xuân Quế – Sông Nhạn và Long Đức 3 đã được triển khai; trong khi đó, tại KCN Bàu Cạn – Tân Hiệp, chính quyền các xã Phước Thái và Long Phước đã tổ chức họp hội đồng bồi thường, thẩm định phương án và đang chờ phê duyệt.

Riêng KCN Xuân Quế – Sông Nhạn, dự án thu hồi 321 thửa đất, gồm 233 thửa đất cao su, 74 thửa đất của hộ gia đình và phần còn lại là đất công. Công tác đo đạc, kiểm đếm và xác nhận nguồn gốc đất đối với diện tích đất cao su đã hoàn tất; một số hộ dân còn lại đang hoàn thiện hồ sơ.

Cuối tháng 9 vừa qua, địa phương đã tổ chức họp thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai. Phía doanh nghiệp thống nhất chủ trương, đồng thời kiến nghị xem xét bồi thường bổ sung tài sản trên đất, chi phí đầu tư còn lại và hỗ trợ vườn cây xây dựng cơ bản.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức 3 cuộc họp nhằm tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường và chuẩn bị hồ sơ khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho cả ba KCN. Đến nay, 100% diện tích đất của các tổ chức đã được kiểm đếm, 2/3 phương án bồi thường đối với tổ chức đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, vẫn còn một số sở, ngành và địa phương chưa hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu. Cụ thể, các xã Xuân Quế, Phước Thái và Long Phước vẫn chưa xác định được giá đất cụ thể để tính bồi thường cho hộ dân. UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan, đặc biệt là Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương cùng Ban Quản lý các KCN và Khu kinh tế Đồng Nai, cần đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo kịp khởi công vào ngày 19/12/2025.

Việc đồng loạt khởi công 3 khu công nghiệp vào cuối năm 2025 được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và tạo động lực tăng trưởng mới cho Đồng Nai. UBND tỉnh nhấn mạnh, các bên liên quan cần phối hợp chặt chẽ, xử lý dứt điểm vướng mắc và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ để dự án triển khai đúng kế hoạch.