Ngày 21/8, trường ĐH này cho sinh viên học online
Toàn bộ sinh viên và giảng viên có lịch học, lịch giảng dạy trực tiếp của trường trong ngày 21/8 sẽ chuyển sang hình thức học trực tuyến.
Theo kế hoạch của UBND TP. Hà Nội, trong ngày 21/8, nhiều tuyến đường trọng điểm sẽ tạm cấm lưu thông nhằm phục vụ công tác tổ chức diễu binh, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người dân. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến việc di chuyển của giảng viên và sinh viên.
Để duy trì tiến độ giảng dạy, mới đây, Phòng Quản lý Đào tạo của Trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội) vừa ra thông báo về việc điều chỉnh hình thức học tập trong ngày 21/8/2025 cho học sinh toàn trường.
Theo đó, toàn bộ các lớp học trực tiếp tại Trường sẽ tạm thời chuyển sang trực tuyến để phù hợp với kế hoạch cấm đường, phân luồng giao thông phục vụ tổng duyệt lần 1 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Cụ thể như sau:
- Toàn bộ sinh viên và giảng viên có lịch học, lịch giảng dạy trực tiếp trong ngày 21/8 sẽ chuyển sang hình thức học trực tuyến.
- Các lớp sẽ sử dụng hệ thống Microsoft Teams của Trường để triển khai.
- Quy định này chỉ áp dụng trong ngày 21/8/2025.
Phòng Quản lý Đào tạo của Trường Đại học Ngoại thương đề nghị các Khoa, Bộ môn, giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện để đảm bảo kế hoạch và chất lượng đào tạo.
Trước đó vào sáng 20/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, đồng thời triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 và phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2025).
Tại hội nghị, ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, sắp tới, trên địa bàn Thủ đô diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện, đặc biệt là lễ diễu binh, diễu hành, cùng các chương trình sơ duyệt và tổng duyệt, nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9.
Do đó, sáng 20/8, Sở đã báo cáo với lãnh đạo UBND TP và được phê duyệt cho phép một số trường trong nội đô tạm thời nghỉ học để đảm bảo điều kiện giao thông, giúp lễ diễu binh, diễu hành cũng như việc điều hành giao thông được thông suốt, an toàn.
Cụ thể, ông Trần Thế Cương cho biết Sở đang lên phương án cho các trường công lập và tư thục ở khu vực nội đô sẽ tạm nghỉ học 3 ngày: 21, 24 và 27/8. Ngoài ra, ngày 30/8 cũng nằm trong kế hoạch nghỉ, nhưng đã trùng với lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Đối với những trường ở ngoại thành, học sinh có thể tham gia các buổi sinh hoạt tập trung ngay tại trường để cùng theo dõi và hưởng ứng sự kiện trọng đại này của đất nước.
