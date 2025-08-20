Ngày 21/8, trường ĐH này cho sinh viên học online

Theo kế hoạch của UBND TP. Hà Nội, trong ngày 21/8, nhiều tuyến đường trọng điểm sẽ tạm cấm lưu thông nhằm phục vụ công tác tổ chức diễu binh, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người dân. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến việc di chuyển của giảng viên và sinh viên.

Để duy trì tiến độ giảng dạy, mới đây, Phòng Quản lý Đào tạo của Trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội) vừa ra thông báo về việc điều chỉnh hình thức học tập trong ngày 21/8/2025 cho học sinh toàn trường.

Theo đó, toàn bộ các lớp học trực tiếp tại Trường sẽ tạm thời chuyển sang trực tuyến để phù hợp với kế hoạch cấm đường, phân luồng giao thông phục vụ tổng duyệt lần 1 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cụ thể như sau:

- Toàn bộ sinh viên và giảng viên có lịch học, lịch giảng dạy trực tiếp trong ngày 21/8 sẽ chuyển sang hình thức học trực tuyến.

- Các lớp sẽ sử dụng hệ thống Microsoft Teams của Trường để triển khai.

- Quy định này chỉ áp dụng trong ngày 21/8/2025.

Phòng Quản lý Đào tạo của Trường Đại học Ngoại thương đề nghị các Khoa, Bộ môn, giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện để đảm bảo kế hoạch và chất lượng đào tạo.