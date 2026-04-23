Ngày 23/4, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi 4 luật về Thuế

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, sáng 23/4, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tiếp đó, Quốc hội nghe Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027 và thảo luận về nội dung trên.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành thủ tục biểu quyết thông qua các dự án luật, Nghị quyết sau:

- Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi);

- Luật Thủ đô (sửa đổi);

- Luật Hộ tịch (sửa đổi);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi);

- Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Sau đó, Quốc hội nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và thảo luận tại hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Đề xuất bỏ ngưỡng doanh thu miễn thuế 500 triệu đồng/năm đối với hộ kinh doanh

Trước đó, chiều 21/4, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng hiện hành đối với hộ, cá nhân kinh doanh đã có nhiều thay đổi tích cực.

Tuy nhiên từ đầu năm 2026 đến nay, do tác động của tình hình thế giới dẫn đến kinh tế trong nước có nhiều biến động, giá nhiên liệu tăng làm chi phí đầu vào gia tăng, sức mua suy giảm và hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân của cá nhân kinh doanh và mức doanh thu của hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng để hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh, đặc biệt đối với các ngành nghề có biên lợi nhuận thấp và chịu tác động lớn từ biến động chi phí.

Trong dự thảo Luật, Chính phủ đề xuất không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh tại Luật và giao Chính phủ quy định mức này. Hiện mức này là 500 triệu đồng, áp dụng từ đầu năm nay theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Đồng thời sửa đổi nội dung tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng bổ sung mức doanh thu được miễn thuế TNDN và giao Chính phủ quy định mức này cũng như quy định chi tiết việc miễn thuế theo đúng thẩm quyền.

“Việc phân quyền cho Chính phủ sẽ tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ có thể điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, trong đó có chính sách thuế”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết.

Về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện chạy bằng pin, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định về thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin theo hướng kéo dài thời gian áp dụng chính sách hiện hành đến hết năm 2030.

Để đảm bảo hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp quy mô nhỏ được áp dụng đồng bộ các chính sách thuế quy định tại Luật này trong năm 2026 và tạo điều kiện thuận lợi trong việc kê khai thuế, tránh phát sinh thêm thủ tục hành chính, Chính phủ kiến nghị các đề xuất nêu trên có hiệu lực thi hành từ 1/1/2026.