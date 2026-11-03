Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày 3/11, Quốc hội thảo luận về sửa đổi Luật Điện lực

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Quốc hội sẽ thảo luận ở Hội trường về một số dự án Luật như Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực...

Ảnh: QH

Ảnh: QH

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, ngày 3/11, buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Trước đó, ngày 20/10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, dự án luật được xây dựng trên các định hướng cốt lõi: đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với năng lực thực hiện; tăng cường cắt giảm thủ tục hành chính; tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thực tiễn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội.

Ngày 3/11, Quốc hội thảo luận về sửa đổi Luật Điện lực- Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trình bày Tờ trình về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

Tờ trình nêu rõ, tiếp thu các ý kiến đóng góp, Chính phủ đã chủ động thực hiện hai điều chỉnh lớn trong dự thảo.

Thứ nhất, chỉ ưu tiên áp dụng luật chuyên ngành là Luật Điện lực đối với chủ trương đầu tư các dự án điện lực.

Thứ hai, không quy định cơ chế đặc thù đối với các công trình điện lực cấp bách nhằm bảo đảm tính thống nhất trong áp dụng pháp luật về xây dựng.

Dự thảo luật gồm 3 điều, với trọng tâm gồm 5 nhóm nội dung chính:

Về các vấn đề chung, làm rõ phạm vi cơ chế đặc thù về chủ trương đầu tư; thu hẹp quy định độc quyền nhà nước; ưu tiên ưu đãi có chọn lọc theo loại hình điện; bổ sung cơ chế hỗ trợ tiền điện cho các đối tượng yếu thế.

Về quy hoạch và đầu tư xây dựng, dự thảo Luật quy định một số dự án điện lực không phải chấp thuận chủ trương đầu tư; giá điện trúng thầu là cơ sở ký kết hợp đồng mua bán điện nhằm hạn chế đàm phán lại giá; bổ sung phương thức đầu tư lưới điện truyền tải theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Về năng lượng tái tạo và năng lượng mới, dự thảo Luật hoàn thiện quy định về thị trường chứng chỉ năng lượng tái tạo, hệ thống điện gió ngoài khơi và cơ chế cần thiết cho phát triển các nguồn điện khác.

Về cấp phép, thị trường và mua bán điện, dự thảo Luật tiết giảm điều kiện cấp giấy phép hoạt động điện lực và bổ sung các trường hợp miễn trừ; hoàn thiện các cấp độ thị trường điện cạnh tranh; mở rộng mua bán điện trực tiếp.

Về giá điện và giá dịch vụ điện, dự thảo Luật quy định lộ trình giảm và tiến tới xóa bù chéo giữa các nhóm khách hàng; làm rõ giá hợp đồng một số loại hình điện; ban hành cơ chế giá khuyến khích năng lượng tái tạo và lưu trữ điện.


Theo Tạ Hiển

VTV Online

Từ Khóa:
Bộ Công Thương

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ nay, tất cả các cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng chính thức đón tin vui

Từ nay, tất cả các cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng chính thức đón tin vui Nổi bật

Cuộc đua thu hút FDI 'tăng nhiệt', Philippines, Malaysia, Ấn Độ đều nhập cuộc cạnh tranh: Bộ trưởng Bộ Tài chính nói gì về mục tiêu thu hút 30-40 tỷ USD/năm vốn giải ngân của Việt Nam?

Cuộc đua thu hút FDI 'tăng nhiệt', Philippines, Malaysia, Ấn Độ đều nhập cuộc cạnh tranh: Bộ trưởng Bộ Tài chính nói gì về mục tiêu thu hút 30-40 tỷ USD/năm vốn giải ngân của Việt Nam? Nổi bật

Thông tin mới nhất về tuyến đường kết nối 'siêu sân bay' gần 8 tỷ USD với Thủ đô Hà Nội, đoạn đi qua TP.Bắc Ninh

Thông tin mới nhất về tuyến đường kết nối 'siêu sân bay' gần 8 tỷ USD với Thủ đô Hà Nội, đoạn đi qua TP.Bắc Ninh

08:10 , 03/11/2026
Hai cầu vượt nghìn tỷ đồng qua sông Hồng trên Vành đai 4 dần thành hình

Hai cầu vượt nghìn tỷ đồng qua sông Hồng trên Vành đai 4 dần thành hình

07:30 , 03/11/2026
TP.HCM vận động doanh nghiệp công khai thưởng Tết Đinh Mùi 2027 trong tháng 11

TP.HCM vận động doanh nghiệp công khai thưởng Tết Đinh Mùi 2027 trong tháng 11

21:20 , 02/11/2026
Hơn 53% người dân TP Hồ Chí Minh đã được khám sức khỏe miễn phí

Hơn 53% người dân TP Hồ Chí Minh đã được khám sức khỏe miễn phí

17:39 , 02/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên