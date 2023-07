Ngày 5/7, giá USD tăng mạnh lên gần 24.000 đồng

Sáng nay (5/7/2023), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.813 đồng/USD, tăng 9 đồng so với hôm qua. Với biên độ +/-5%, tỷ giá sàn và tỷ giá trần được áp dụng là 22.622-25.003 đồng/USD.

Giá USD tại các ngân hàng tiếp tục tăng mạnh sáng 5/7 và vượt 23.900 đồng. Cụ thể, Vietcombank hiện niêm yết tỷ giá USD ở mức 23.580-23.920 đồng/USD, tăng 60 đồng so với hôm qua. Tương tự, VietinBank cũng đã điều chỉnh giá mua – bán USD lên 23.605-23.945 đồng/USD, tăng 110 đồng chiều mua và 30 đồng chiều bán so với hôm qua.

Các ngân hàng khác như Techcombank, ACB cũng đã tăng giá bán USD lên quanh mức 23.950 đồng/USD. Sacombank niêm yết mức 23.970 đồng/USD đối với hình thức bán tiền mặt.

Như vậy, trong vòng 2 tuần qua, giá USD tại các ngân hàng đã tăng khoảng 230-250 đồng, tương đương tăng gần 1%.

Trên thị trường tự do, giá USD thấp hơn khá nhiều so với các ngân hàng, hiện phổ biến 23.620 đồng chiều mua vào và 23.700 đồng chiều bán ra.

Theo Bộ phận phân tích Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), diễn biến tăng trở lại của tỷ giá USD/VND những ngày gần đây chủ yếu do diễn biến tăng trở lại của chỉ số DXY - chỉ số đo sức mạnh đồng USD đã có diễn biến tăng, khi các quan chức Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) cho rằng có thể sẽ còn tiếp tục nâng lãi suất thêm 2 lần trong các cuộc họp tiếp theo.

Được biết, cuộc họp tháng 7 và quyết định lãi suất của FED sẽ diễn ra ngày ngày 26/07/2023 theo giờ Mỹ. Theo số liệu khảo sát của CME FedWatch, hiện xác suất các nhà giao dịch dự đoán rằng FED sẽ tăng 0,25% lãi suất trong cuộc họp tháng 7 là 86,8% trong khi xác suất các nhà giao dịch dự báo FED không tăng lãi suất trong cuộc họp này là 13,2%.

Tuy nhiên, BVSC cho rằng sức ép mất giá của VND trong nửa cuối năm không quá lớn, do dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã tăng trở lại trong đầu năm nay, lên khoảng 95 tỷ USD, và Việt Nam duy trì cán cân thương mại thặng dư tích cực, hơn 12 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm. Do đó, BVSC vẫn đánh giá diễn biến của đồng VND trong năm nay sẽ ổn định hơn so với năm 2022, dao động trong khoảng +/-2%.