Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày đầu cấm xe để sửa chữa cầu Long Biên: Ùn tắc kéo dài khắp cửa ngõ Hà Nội

03-11-2025 - 12:40 PM | Xã hội

Từ sáng 3/11, cầu Long Biên tạm dừng lưu thông để sửa chữa, khiến nhiều tuyến đường hướng vào nội thành qua khu vực Long Biên – Bồ Đề (Hà Nội) kẹt cứng hàng cây số.

Ngày đầu cấm xe để sửa chữa cầu Long Biên: Ùn tắc kéo dài khắp cửa ngõ Hà Nội- Ảnh 1.

Từ sáng sớm 3/11, toàn bộ xe máy và xe thô sơ lưu thông từ khu vực phường Long Biên, Bồ Đề sang nội thành qua cầu Long Biên bị cấm để phục vụ dự án sửa chữa, gia cố cầu.

Ngày đầu cấm xe để sửa chữa cầu Long Biên: Ùn tắc kéo dài khắp cửa ngõ Hà Nội- Ảnh 2.

Việc cấm xe qua cầu Long Biên khiến toàn bộ xe máy dồn về cầu Chương Dương để sang nội thành, khiến khu vực nút giao đầu cầu và hướng Long Biên – Hoàn Kiếm bị quá tải, ùn tắc kéo dài.

Ngày đầu cấm xe để sửa chữa cầu Long Biên: Ùn tắc kéo dài khắp cửa ngõ Hà Nội- Ảnh 3.

Tuyến đường đê Long Biên - Xuân Quang hôm nay thay vì lưu thông hai chiều như mọi ngày, giờ cao điểm sáng nay ô tô, xe máy chỉ lưu thông một chiều (hướng cầu Long Biên - cầu Chương Dương) vì lượng xe đi theo hướng này quá đông.

Ngày đầu cấm xe để sửa chữa cầu Long Biên: Ùn tắc kéo dài khắp cửa ngõ Hà Nội- Ảnh 4.

Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, sáng nay lượng phương tiện trên tuyến đường đê Long Biên – Xuân Quang hướng từ cầu Long Biên đổ về cầu Chương Dương tăng gấp 3–4 lần so với ngày thường.

Ngày đầu cấm xe để sửa chữa cầu Long Biên: Ùn tắc kéo dài khắp cửa ngõ Hà Nội- Ảnh 5.

Ùn tắc trên đường đê Long Biên – Xuân Quang cũng khiến các tuyến đường nhánh kết nối lên đê bị ùn tắc theo.

Ngày đầu cấm xe để sửa chữa cầu Long Biên: Ùn tắc kéo dài khắp cửa ngõ Hà Nội- Ảnh 6.

Đến 10h sáng nay, các tuyến đường dẫn đến nút giao và đầu cầu Chương Dương đều ùn tắc, ô tô, xe máy hướng sang nội thành như đan vào nhau.

Ngày đầu cấm xe để sửa chữa cầu Long Biên: Ùn tắc kéo dài khắp cửa ngõ Hà Nội- Ảnh 7.

Đường Nguyễn Văn Cừ ùn tắc cả km và kéo dài đến qua cầu vượt Hồng Tiến (Long Biên)

Ngày đầu cấm xe để sửa chữa cầu Long Biên: Ùn tắc kéo dài khắp cửa ngõ Hà Nội- Ảnh 8.

Các tuyến đường khác dẫn đến cầu Chương Dương, Long Biên như Ngọc Lâm, Long Biên 1, Long Biên 2, Phú Viên, Lâm Du, các nút giao Hồng Tiến, Nguyễn Thế Dực... cũng ùn tắc kéo dài

Trao đổi với PV Báo Tiền Phong sáng 3/11, trung tá Nguyễn Trung Kiên, Đội trưởng Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, từ sáng nay đơn vị sửa chữa cầu Long Biên đã chính thức "đóng" chiều cầu Long Biên - Hoàn Kiếm để tiến hành sửa chữa trong vòng 2 tháng. "Tình trạng này đã làm cho toàn bộ xe máy vẫn di chuyển qua cầu Long Biên hàng ngày để sang nội thành, ngày hôm nay đã dồn về cầu Chương Dương, dẫn đến gây quá tải, ùn tắc cho nút giao đầu cầu và làn cầu Chương Dương từ Long Biên sang Hoàn Kiếm" - ông Kiên nói.

Theo ông Kiên, hiện CSGT TP Hà Nội đang phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện các phương án điều tiết, tổ chức giao thông, trong đó có cấm xe từ hướng nội thành sang rẽ phải tại đầu cầu phía Long Biên, cấm xe rẽ trái tại điểm mở dải phân cách trên đường Nguyễn Văn Cừ đoạn giao với ngõ 162.

"Hiện CSGT đang tiếp tục theo dõi, nếu những ngày tới vẫn ùn tắc CSGT sẽ có các giải pháp điều tiết, tổ chức bổ sung đề xuất với Sở Xây dựng. Cùng với đó, CSGT cũng đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị thi công sửa chữa cầu Long Biên thi công khẩn trương, sớm hoàn thành dự án sửa chữa trong thời gian nhanh nhất, tránh ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của người dân" - ông Kiên thông tin.

Theo Nhóm PV

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Truy nã đặc biệt nhân viên kinh doanh Cấn Đình Mạnh

Truy nã đặc biệt nhân viên kinh doanh Cấn Đình Mạnh Nổi bật

Mất 7,9 lượng vàng lúc đi chợ, danh tính kẻ trộm khiến gia chủ sững sờ

Mất 7,9 lượng vàng lúc đi chợ, danh tính kẻ trộm khiến gia chủ sững sờ Nổi bật

Bắt giữ cụ bà Phan Thị Thu Hiền

Bắt giữ cụ bà Phan Thị Thu Hiền

12:24 , 03/11/2025
342 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

342 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

11:53 , 03/11/2025
Cận cảnh rác gỗ 'khổng lồ' bủa vây hồ thủy điện lớn thứ 2 tỉnh Nghệ An

Cận cảnh rác gỗ 'khổng lồ' bủa vây hồ thủy điện lớn thứ 2 tỉnh Nghệ An

11:41 , 03/11/2025
Mưa xối xả trở lại, lũ lên báo động 3 ở Huế - Đà Nẵng

Mưa xối xả trở lại, lũ lên báo động 3 ở Huế - Đà Nẵng

09:59 , 03/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên