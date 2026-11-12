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Ngày đầu tiên chuyển sang làm diễn viên của Ronaldo

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Bước ngoặt mới của Cristiano Ronaldo sau khi chia tay tuyển Bồ Đào Nha.

Sau khi khép lại hơn hai thập kỷ đầy vinh quang và không ít sóng gió cùng đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đang bước vào một chương mới trong sự nghiệp và cuộc sống. Quyết định giã từ màu áo ĐTQG ở tuổi 41 được đưa ra sau những bất đồng về chiến lược và vai trò chuyên môn với tân huấn luyện viên trưởng Jorge Jesus. Dù khép lại hành trình lịch sử với kỷ lục lẫy lừng gồm 234 trận ra sân, 146 bàn thắng cùng 3 danh hiệu lớn là EURO 2016 và 2 chức vô địch UEFA Nations League, siêu sao người Bồ Đào Nha nhanh chóng tìm thấy những hướng đi mới mẻ đầy bất ngờ ngoài sân cỏ.

Thay vì chỉ tập trung cho giai đoạn cuối của sự nghiệp thi đấu cấp câu lạc bộ, Ronaldo bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực truyền hình và phim ảnh. Đáng chú ý, anh có cơ hội xuất hiện trong series phim truyền hình mang tên Day 1s – tác phẩm xoay quanh giới đại diện cầu thủ tại Anh với sự tham gia của nam diễn viên nổi tiếng Damian Lewis trong vai chính, bên cạnh cựu danh thủ Thierry Henry và rapper Dave. Quá trình ghi hình dự án này đã được triển khai tại London, mở ra một tiềm năng mới cho CR7 trong ngành công nghiệp giải trí.

Ronaldo hé lộ ngày đầu đi đóng phim (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh các dự án truyền thông và nghệ thuật quy mô lớn, Ronaldo cũng dành nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống cá nhân, vun đắp cho gia đình và trải nghiệm các bộ môn thể thao giải trí mới lạ bên những người bạn thân lâu năm như môn padel, golf. Sự chuyển dịch linh hoạt này cho thấy dù đã khép lại thời kỳ huy hoàng trong màu áo ĐTQG, biểu tượng bóng đá toàn cầu vẫn không ngừng làm mới bản thân và tạo ra sức hút mạnh mẽ ở những lĩnh vực hoàn toàn khác biệt.

Theo Tiên Tiên

Phụ Nữ Mới

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