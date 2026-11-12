Tưởng nhà Hong Kong chỉ bé bằng chiếc hộp, nhìn cơ ngơi 2 tầng của vợ chồng trẻ mới thấy mình nhầm

Nhắc đến những ngôi nhà ở Hong Kong (Trung Quốc), nhiều người thường nghĩ ngay đến những căn hộ có diện tích khiêm tốn, nơi gia chủ phải tính toán kỹ lưỡng và tận dụng từng centimet để tối ưu không gian sống. Thế nhưng, bên cạnh những căn hộ nhỏ xinh ấy, Hong Kong cũng không thiếu những cơ ngơi rộng rãi, được đầu tư chỉn chu với thiết kế sang trọng và đầy tính thẩm mỹ. Tổ ấm của vợ chồng Michael và Sarah là một ví dụ điển hình. Trước khi kết hôn, Michael sống độc thân tại tầng 2 của một tòa nhà. Sau khi về chung một nhà với bà xã Sarah, cả hai quyết định mua lại thêm tầng 1, sau đó cải tạo và kết nối hai tầng thành một không gian sống thống nhất. Từ căn hộ độc thân ban đầu, nơi đây dần được biến đổi thành tổ ấm hai tầng rộng rãi, ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng. Ngôi nhà gây ấn tượng bởi phong cách hiện đại pha đậm dấu ấn nghệ thuật, với cách bài trí tinh tế và nhiều chi tiết nội thất độc đáo. Ngay từ lối vào, gia chủ đã tạo điểm nhấn thị giác bằng một bức tranh khảm khổ lớn, khiến bất cứ ai ghé thăm cũng khó lòng rời mắt.

Khu vực phòng khách gây ấn tượng với bộ sofa màu vàng nổi bật, kết hợp cùng thảm trải sàn họa tiết bắt mắt và những chiếc ghế bành màu nâu. Không gian được thiết kế theo phong cách Chiết trung (Eclectic) pha trộn với Đương đại (Contemporary), thể hiện qua cách kết hợp giữa những gam màu rực rỡ, đồ nội thất đa thời kỳ và các chi tiết trang trí giàu tính nghệ thuật. Sự pha trộn tưởng chừng ngẫu hứng nhưng được sắp đặt khéo léo, tạo nên tổng thể vừa cá tính, vừa có chiều sâu thẩm mỹ. Vợ chồng Michael và Sarah cũng lựa chọn lắp đặt hệ thống điều hòa âm trần nhằm giữ cho không gian luôn mát mẻ, đồng thời đảm bảo tính liền mạch và gọn gàng cho thiết kế nội thất.

Với thiết kế mở, khu vực bàn ăn được bố trí ngay phía sau phòng khách, tạo sự kết nối liền mạch giữa các không gian sinh hoạt chung. Nhờ diện tích rộng rãi, mỗi khu vực đều có khoảng không gian thoáng đãng, không tạo cảm giác chật chội hay bí bách. Hệ cửa sổ kính lớn cũng giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, mang đến cảm giác sáng sủa cho toàn bộ căn nhà. Khu vực bàn ăn được trang trí với gam màu tím làm chủ đạo, kết hợp cùng hệ đèn trần và những bức tranh nghệ thuật treo xung quanh. Cách phối màu và lựa chọn đồ trang trí độc đáo giúp nơi đây trở nên nổi bật, vừa sang trọng, vừa mang đậm cá tính của gia chủ.

Từ khu vực cửa kính nhìn vào, tầm mắt sẽ hướng thẳng đến bàn ăn, phía sau là cầu thang dẫn lên tầng 2. Khác với những gam màu rực rỡ ở phòng khách, khu vực này sử dụng tông nâu đen trầm ấm, tạo cảm giác sang trọng và có chiều sâu. Từng món đồ nội thất, chi tiết trang trí đều được lựa chọn, sắp đặt và chăm chút kỹ lưỡng, góp phần tạo nên tổng thể hài hòa cho căn nhà.

Sau khi mua lại không gian tầng 1, vợ chồng Michael và Sarah cũng có cơ hội sở hữu một khoảng sân vườn riêng vô cùng thư giãn. Khu vực này được phủ xanh bởi nhiều loại cây, kết hợp cùng cảnh quan được chăm chút đẹp mắt. Không chỉ trồng cây làm cảnh, cặp đôi còn bố trí thêm khu vực ăn uống và chỗ ngồi nghỉ ngơi ngoài trời, tạo nên một góc thư giãn lý tưởng ngay trong nhà. Đây vừa là nơi để hai vợ chồng tiếp đón bạn bè, tổ chức những buổi gặp gỡ thân mật, vừa là khoảng không gian riêng để đọc sách, thưởng trà hay đơn giản là tận hưởng những phút giây thảnh thơi mỗi khi rảnh rỗi.

Không gian phòng ngủ được thiết kế theo phong cách tối giản, không quá cầu kỳ nhưng vẫn giữ được nét sang trọng và thanh lịch. Kiến trúc sư không thay đổi quá nhiều kết cấu ban đầu mà khéo léo tận dụng hành lang dài để bố trí thêm một phòng thay đồ riêng, giúp tối ưu công năng sử dụng. Nội thất trong khu vực này cũng được lựa chọn với những gam màu trầm, dịu mắt hơn so với tầng 1, tạo cảm giác yên tĩnh và thư thái. Cách bài trí tinh tế giúp phòng ngủ trở thành không gian nghỉ ngơi riêng tư, thoải mái cho hai vợ chồng sau một ngày bận rộn.