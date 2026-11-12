Vợ Mạnh Trường tăng 15 kg, sắc vóc hiện tại gây bất ngờ

Mới đây, diễn viên Mạnh Trường thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh tình cảm bên bà xã Phương Phạm. Cả hai nắm tay nhau khi xuất hiện tại một trung tâm thương mại. Đáng chú ý, nam diễn viên còn tiết lộ cân nặng hiện tại của vợ bằng một dòng trạng thái hài hước, khiến dân tình thích thú.

Cụ thể, Mạnh Trường liệt kê hàng loạt con số liên quan đến giá vàng, bạc và giá đất, từ đó hài hước nhận xét về sự thay đổi cân nặng của bà xã. Nam diễn viên viết: "Vàng 190 giảm xuống 140; bạc 120 giảm xuống 40; mảnh đất 5 tỷ giảm xuống 3 tỷ; vợ tôi 55 cân lên 70 cân nhưng chưa có dấu hiệu giảm". Cách so sánh dí dỏm của ông xã khiến bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác.

Mạnh Trường đăng ảnh vợ, tiết lộ bà xã đã tăng 15 kg

Trong ảnh, Phương Phạm xuất hiện với áo croptop đen đính chi tiết lấp lánh, khoác ngoài áo tối màu và kết hợp cùng quần jeans sáng màu. Mái tóc dài buông tự nhiên, phần mái thưa cùng lối trang điểm nhẹ giúp bà xã nam diễn viên trông trẻ trung. So với hình ảnh trước đây, vóc dáng hiện tại của cô có phần đầy đặn hơn, đặc biệt ở phần thân trên và vòng eo. Dù vậy, Phương Phạm vẫn tự tin diện trang phục ôm dáng, khoe phong cách năng động khi sánh đôi cùng chồng.

Vừa thông báo vợ tăng cân, Mạnh Trường liền nịnh vợ bằng câu nói đầy hài hước: "Chứng tỏ đầu tư vào vợ là chỉ có lãi". Phía dưới bài đăng, Phương Phạm cũng nhanh chóng lên tiếng. Bà xã nam diễn viên để lại bình luận: "Tui cho nhịn cả tuần luôn". Màn đối đáp của cặp đôi khiến nhiều người bật cười, đồng thời cho thấy cả hai khá thoải mái khi trêu đùa nhau trên mạng xã hội.

Dù tăng cân nhưng bà xã Mạnh Trường vẫn tự tin khoe dáng

Mạnh Trường và Phương Phạm kết hôn năm 2008, sau nhiều năm tìm hiểu từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Cặp đôi hiện có ba người con, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và các chuyến đi cùng gia đình. Trên mạng xã hội, Mạnh Trường không ít lần dành lời ngọt ngào cho bà xã, đồng thời cũng thường xuyên trêu chọc cô bằng những màn tương tác hài hước.

Mạnh Trường từng chia sẻ về hạnh phúc của mình: "Nếu quay ngược thời gian, tôi vẫn chọn kết hôn, làm bố sớm. Tôi cho rằng những gì trải qua trong cuộc đời đều là sự sắp đặt của số phận. Sự hy sinh của vợ dành cho gia đình là điều không gì có thể sánh bằng. Việc tôi có thể làm là dành hết những điều tốt đẹp để cô ấy luôn hạnh phúc".

Mạnh Trường và Phương Phạm quen biết từ thời đi học, sau đó đồng hành cùng nhau gần 2 thập kỷ hôn nhân

Tổ ấm viên mãn của diễn viên Mạnh Trường

Ảnh: FBNV