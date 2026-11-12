Mỹ nhân Hàn có lối sống khiến hội U40 phải học hỏi: Ăn uống chẳng kham khổ, tập đủ môn, cuộc sống thú vị hết phần thiên hạ

Không cần những bí quyết trẻ hóa cầu kỳ, nhìn cách nữ diễn viên Son Ye Jin tận hưởng cuộc sống, nhiều phụ nữ U40 có thể tìm thấy cảm hứng chăm sóc bản thân theo cách nhẹ nhàng và thú vị hơn.

Ở tuổi 40, phụ nữ thường bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, vóc dáng và chất lượng cuộc sống. Nhưng giữa vô vàn lời khuyên phải ăn kiêng, tập luyện chăm chỉ hay duy trì những quy trình chăm sóc bản thân phức tạp, đôi khi điều chúng ta thực sự cần lại là một lối sống đủ dễ chịu để có thể gắn bó lâu dài.

Nhìn vào những hình ảnh được nữ diễn viên Hàn Quốc Son Ye Jin chia sẻ trên Instagram, có thể thấy một nhịp sống khá thú vị. Cô dành thời gian nấu ăn, thưởng thức những bữa cơm đầy đặn, tập luyện trong phòng gym, chơi golf và thử sức với tennis. Không chỉ xuất hiện trong những bộ trang phục lộng lẫy, nữ diễn viên còn thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị.

Điều đáng chú ý là các hoạt động ấy không tạo cảm giác cô đang cố gắng chạy theo một tiêu chuẩn sống hoàn hảo. Ngược lại, chúng gợi ra một cách chăm sóc bản thân rất đáng tham khảo: Ăn uống tử tế, vận động thường xuyên và luôn giữ sự tò mò với những trải nghiệm mới.

Ăn uống không phải để ép cân, mà để chăm sóc chính mình

Nếu theo dõi trang cá nhân của Son Ye Jin, người xem dễ dàng bắt gặp những bữa ăn được cô chuẩn bị khá chỉn chu chuẩn bị cho bản thân và ông xã cùng con trai. Có khi là mâm cơm Hàn Quốc với cơm trắng, trứng hấp, đậu phụ, rong biển và nhiều món rau ăn kèm. Khi khác lại là đĩa bánh sandwich với bơ, trứng cùng khoai lang, bí đỏ.

Những món ăn không quá xa lạ nhưng được sắp xếp gọn gàng, đẹp mắt. Qua các bức ảnh, có thể thấy cô quan tâm đến việc tự chuẩn bị bữa ăn và dành thời gian thưởng thức chúng. Trong một bài đăng, nữ diễn viên bày tỏ niềm vui khi mọi người yêu thích những món ăn cô nấu, đồng thời gửi lời chúc mọi người ăn ngon và giữ gìn sức khỏe.

Điều này gợi ra một góc nhìn khá hay về chuyện ăn uống ở tuổi trung niên. Chăm sóc vóc dáng không nhất thiết đồng nghĩa với việc phải liên tục nhịn ăn hay cắt bỏ những món mình yêu thích. Quan trọng hơn là xây dựng chế độ ăn cân đối, phù hợp với nhu cầu của cơ thể và có thể duy trì lâu dài.

Một bữa ăn đủ chất, được chuẩn bị cẩn thận và thưởng thức trong tâm trạng thoải mái cũng là cách dành sự quan tâm cho bản thân. Đặc biệt, với phụ nữ U40 thường xuyên bận rộn vì công việc và gia đình, việc dành thời gian nấu một bữa ăn ngon đôi khi chính là khoảng nghỉ dễ chịu sau một ngày dài.

Tập gym, chơi golf, thử tennis: Tuổi 40 đâu có nghĩa là ngừng khám phá

Bên cạnh những bữa ăn, một phần đáng chú ý khác trên Instagram của Son Ye Jin là các hoạt động thể thao. Nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh tập luyện với máy kéo xô tại phòng gym, khoảnh khắc đứng trên sân golf giữa khung cảnh núi đồi rộng lớn và cả video thử sức với tennis.

Đặc biệt, trong bài đăng về tennis, cô bày tỏ sự thích thú khi lần đầu học môn thể thao này và đặt câu hỏi vui về sở thích của nhân vật mình từng thể hiện trên màn ảnh. Chỉ một chi tiết nhỏ cũng cho thấy tinh thần sẵn sàng thử nghiệm những hoạt động mới. Đây là điều rất đáng nói khi bước vào tuổi trung niên.

Không ít người sau tuổi 35 hoặc 40 bắt đầu thu hẹp những trải nghiệm của mình. Công việc ổn định, lịch sinh hoạt quen thuộc, các mối quan hệ cũng dần cố định. Nhiều người ngại thử một môn thể thao mới vì sợ không theo kịp, ngại học lại từ đầu hoặc đơn giản là nghĩ mình đã qua tuổi phù hợp.

Thực tế, vận động ở tuổi trung niên không nhất thiết phải hướng đến thành tích. Tập gym có thể giúp cải thiện sức mạnh cơ bắp, golf mang lại cơ hội vận động ngoài trời, còn tennis là một lựa chọn thú vị để rèn luyện sự phối hợp và thể lực nếu phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Mỗi môn thể thao đem đến một trải nghiệm khác nhau. Việc thay đổi hình thức vận động cũng có thể giúp duy trì hứng thú, thay vì biến chuyện tập luyện thành nhiệm vụ phải hoàn thành. Điều quan trọng không phải tập được bao nhiêu môn, mà là tìm ra hoạt động khiến mình muốn tiếp tục vào tuần sau, tháng sau và cả những năm tiếp theo.

Một cuộc sống thú vị không chỉ có công việc và trách nhiệm

Nhìn tổng thể những hình ảnh Son Ye Jin chia sẻ, điều gây thiện cảm không chỉ là vóc dáng hay phong cách thời trang của cô, mà còn là sự đa dạng trong những hoạt động đời thường.

Có lúc nữ diễn viên xuất hiện trong bộ váy cầu kỳ, có lúc lại diện trang phục thể thao trên sân golf. Khi ở nhà, cô chuẩn bị những bữa ăn ngon; lúc khác, cô dành thời gian tập luyện hoặc trải nghiệm một môn thể thao mới.

Những hình ảnh ấy nhắc đến một điều phụ nữ trưởng thành rất dễ quên: Ngoài công việc, gia đình và những trách nhiệm phải hoàn thành, mỗi người vẫn cần có những sở thích dành riêng cho mình.

Ở tuổi 40, một cuộc sống chất lượng không nhất thiết phải gắn với những kỳ nghỉ đắt đỏ hay lịch trình chăm sóc bản thân cầu kỳ. Đó có thể là một buổi sáng đi tập, một chiều thử chơi tennis, một bữa tối tự nấu hoặc vài giờ cuối tuần dành cho sở thích cá nhân.

Chính những hoạt động nhỏ ấy giúp cuộc sống có thêm điểm nhấn, thay vì ngày nào cũng lặp lại cùng một lịch trình. Và có lẽ, điều đáng học hỏi nhất từ những hình ảnh đời thường của nữ diễn viên Hàn Quốc không phải một công thức giữ dáng cụ thể, mà là thái độ với cuộc sống.

Không cần đợi đến khi có thật nhiều thời gian mới bắt đầu chăm sóc bản thân. Cũng không cần giỏi một môn thể thao mới được phép yêu thích nó. Ở tuổi 40, chúng ta vẫn có thể học thêm điều mới, thay đổi thói quen cũ và tìm thấy niềm vui trong những việc rất bình thường.

Bởi sống khỏe, sống đẹp không chỉ là chuyện trông trẻ hơn tuổi thật. Đó còn là khi mỗi ngày trôi qua, mình vẫn có đủ sức khỏe, sự hào hứng và thời gian để làm những điều bản thân yêu thích.