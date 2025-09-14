Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngày mai, Hà Nội và nhiều nơi tại Bắc Bộ có mưa to

14-09-2025 - 19:24 PM | Xã hội

Theo dự báo, mưa dông chủ yếu tập trung vào đêm nay và sáng mai, nhiệt độ ban ngày giảm nhẹ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (14/9), ở Tây Bắc Bộ, Tuyên Quang cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo, chiều tối này đến sáng 15/9, khu vực Tây Bắc Bộ, Tuyên Quang, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác như duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc, đặc biệt là khu vực vùng núi phía Bắc.

Ngày mai, Hà Nội và nhiều nơi tại Bắc Bộ có mưa to- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Lao động).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 14 và ngày 15/9

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 26-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ  đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng Tuyên Quang, khu vực đông bằng và ven biển đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ  có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Nam Bộ  có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

